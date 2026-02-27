Bất chấp nhiều kỳ vọng, Mỹ - Iran kết thúc đàm phán mà không đạt được thỏa thuận

TPO - Theo thông báo từ Oman, Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hôm 26/2, nhưng không có dấu hiệu đột phá nào có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ.

Đánh giá của Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi được đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa ông với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner tại Geneva (Thuỵ Sĩ), với một phiên vào buổi sáng và phiên thứ hai vào buổi chiều.

"Chúng tôi đã kết thúc ngày hôm nay sau những tiến triển đáng kể trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran”, ông Badr Albusaidi nói.

Nhưng với việc nhiều nhà phân tích coi những nỗ lực ngoại giao này là cơ hội cuối cùng trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể quyết định tấn công quân sự, ông Badr Albusaidi không cung cấp chi tiết nào và không nói rõ liệu hai bên đã vượt qua những trở ngại lớn nhất để đạt được thỏa thuận hay chưa.

Mô tả đây là một trong những cuộc đàm phán nghiêm túc nhất mà Iran từng có với Mỹ, Ngoại trưởng Iran Araqchi nói với đài truyền hình nhà nước: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về một số vấn đề, và vẫn còn những khác biệt về một số vấn đề khác”.

“Chúng tôi đã quyết định rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra sớm, trong vòng chưa đầy một tuần”, ông nói.

Ngoại trưởng cho biết, phía Iran đã bày tỏ rõ ràng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, điều mà Washington từ lâu đã khẳng định chỉ có thể xảy ra sau khi Tehran nhượng bộ.

Hiện phái đoàn Mỹ chưa bình luận về kết quả cuộc gặp. Nhưng Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ mô tả các cuộc đàm phán ở Geneva là “tích cực”.

Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào tuần tới tại Vienna, sau khi phái đoàn hai nước tiến hành các cuộc tham vấn nội bộ.

Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters hôm 26/2, rằng Mỹ và Iran có thể đạt được khuôn khổ cho thỏa thuận nếu Washington tách biệt "các vấn đề hạt nhân và phi hạt nhân".

Chính quyền Tổng thống Trump đã nhấn mạnh, rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và sự hỗ trợ của nước này cho các nhóm vũ trang trong khu vực phải là một phần của các cuộc đàm phán.

Washington cũng tin rằng Tehran đang tìm kiếm khả năng chế tạo bom hạt nhân, nhưng Iran đã nhiều lần phủ nhận điều này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 25/2 cho biết, việc Iran từ chối thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo của mình là một "vấn đề lớn" cần phải được giải quyết.

Ông Rubio nói các tên lửa này "được thiết kế để tấn công nước Mỹ" và gây ra mối đe dọa cho sự ổn định khu vực, nhưng không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố rằng lãnh thổ Mỹ có thể bị nhắm mục tiêu.

Tổng thống Trump nói hôm 19/2, rằng Iran phải đạt được thỏa thuận trong vòng 10 đến 15 ngày, nếu không "những điều thật tồi tệ" sẽ xảy ra.