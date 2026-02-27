Trung Quốc miễn nhiệm 9 quan chức quân đội cấp cao

TPO - Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) vừa miễn nhiệm 9 quan chức quân đội khỏi danh sách đại biểu trước thềm kỳ họp chính trị thường niên lớn nhất tại Bắc Kinh vào tuần tới, Tân Hoa Xã đưa tin.

Trung Quốc chuẩn bị khai mạc kỳ họp "lưỡng hội". (Ảnh: SCMP)

Ngày 26/2, NPC đã cập nhật danh sách các đại biểu thuộc đoàn quân đội và cảnh sát, giảm tổng số xuống còn 243 người.

Trong số các đại biểu bị miễn nhiệm có 5 thượng tướng, 1 trung tướng và 3 thiếu tướng.

Năm thượng tướng gồm: Chính ủy Lý Vĩ của Lực lượng Hỗ trợ Thông tin; Tư lệnh Lý Kiều Minh của Lục quân; cựu Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long; cựu Chính ủy Hải quân Tần Sinh Tường; và cựu Chính ủy Không quân Vu Trung Phúc.

Danh sách này cũng có tên Trung tướng Vương Đông Hải - Chính ủy Cục Động viên Quốc phòng thuộc Quân uỷ Trung ương, cùng các Thiếu tướng: Biên Thụy Phong thuộc Quân uỷ Trung ương, Đinh Lai Phúc của Lục quân và Dương Quang của Lực lượng Tên lửa.

Không có lời giải thích chính thức nào được đưa ra cho quyết định miễn nhiệm này, song những điều chỉnh như vậy thường liên quan đến thay đổi về chức vụ, các cuộc điều tra hoặc chấm dứt tư cách đại biểu.

Điều này diễn ra sau một loạt vụ việc gây chú ý gần đây liên quan đến các lãnh đạo quân đội cấp cao, bao gồm vụ điều tra tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập của Quân uỷ Trung ương, cho thấy nỗ lực chống tham nhũng và siết chặt kỷ luật trong quân đội Trung Quốc vẫn tiếp diễn.

Bắc Kinh đang chuẩn bị cho “lưỡng hội” - kỳ họp thường niên của hai cơ quan chính trị chủ chốt của Trung Quốc là NPC và Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc.

Trong hai kỳ họp dự kiến khai mạc tại Bắc Kinh ngày 4/3, các kế hoạch chính sách của đất nước, bao gồm những vấn đề liên quan đến quân sự, kinh tế, thương mại và ngoại giao, sẽ được công bố.

Toàn văn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc - văn kiện định hướng ưu tiên chính sách của nước này từ nay đến năm 2030, cũng sẽ được thông qua tại hai kỳ họp.

Hai ông Lý Vĩ và Lý Kiều Minh là uỷ viên Trung ương - cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng cả hai đều vắng mặt tại Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 10 năm ngoái.

Ông Lý Vĩ được bổ nhiệm làm Chính ủy Lực lượng Hỗ trợ Thông tin sau khi lực lượng này được thành lập năm 2024, tiếp nối việc giải thể Lực lượng Hỗ trợ chiến lược của quân đội, nơi ông từng giữ chức Chính ủy từ năm 2020 - 2024. Ông Lý Kiều Minh trở thành Tư lệnh Lục quân vào năm 2022, sau giai đoạn làm Tư lệnh Quân khu Bắc bộ của quân đội.

Ông Thẩm, ông Tần và ông Vu đều không còn tại ngũ và không phải là Ủy viên trung ương khóa 20. Cả ba đều là Ủy viên Thường vụ của Quốc hội khóa 14 nhưng đã vắng mặt tại các kỳ họp gần đây.

Ông Thẩm giữ chức Tư lệnh Hải quân từ năm 2017 - 2021. Ông Tần giữ chức Chính ủy Hải quân từ năm 2017 - 2022, trước đó là Chủ nhiệm Văn phòng Quân uỷ Trung ương. Ông Vu giữ chức Chính ủy Không quân từ năm 2015 - 2022.