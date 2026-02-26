Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Con gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gây xôn xao với chiếc áo khoác

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái đã mặc áo khoác giống hệt nhau khi tham dự lễ duyệt binh đúng dịp Đại hội Đảng Lao động, làm dấy lên suy đoán cô bé đang được chuẩn bị để kế vị.

ju-ae.png
ju-ae-2.png
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái Ju Ae tại lễ diễu binh. (Ảnh: KCNA)

Cô bé Ju Ae xuất hiện nổi bật trong loạt ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải ngày 26/2, nhân dịp bế mạc đại hội của Đảng Lao động cầm quyền.

Hai cha con nhà lãnh đạo mặc áo khoác da giống nhau khi theo dõi cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn. Phu nhân Ri Sol Ju cũng đứng bên cạnh với trang phục tương tự.

Giới phân tích bên ngoài từ lâu đã coi cô bé Ju Ae là người kế nhiệm tiềm năng. Nhận định đó càng được củng cố sau nhiều dịp cô bé xuất hiện công khai gần đây.

Theo nhà phân tích Lim Eul-chul ở Hàn Quốc, áo khoác da vốn là trang phục quen thuộc của ông Kim, đặc biệt trong các dịp quan trọng.

“Trong biểu tượng chính trị của Triều Tiên, hình ảnh đó mang ý nghĩa lớn - gắn liền với hình tượng nhà lãnh đạo đóng vai trò bảo đảm tối cao cho an ninh quốc gia và thịnh vượng tương lai. Vì vậy, khi bộ trang phục mang tính biểu tượng ấy được khoác lên con gái nhỏ của ông, thật khó để coi đó là sự trùng hợp”, ông Lim nhận định.

Những bức ảnh khác từ cuộc duyệt binh cho thấy Ju Ae bước trên thảm đỏ cạnh cha mình, khi ông nhận lời chào từ các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Triều Tiên.

Đầu tháng này, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết Ju Ae đã được “chỉ định rõ ràng là người kế nhiệm”.

Ông Leif-Eric Easley, một chuyên gia về bán đảo Triều Tiên, cho rằng sự xuất hiện mới nhất của Ju Ae cho thấy vị thế của cô đã được nâng cao.

“Tuy nhiên, cô bé vẫn xuất hiện với tư cách con gái của nhà lãnh đạo. Có lẽ cô vẫn chưa đủ tuổi để tham gia đại hội với một chức danh chính thức trong đảng”, ông nói.

Ju Ae lần đầu được giới thiệu công khai vào năm 2022, khi cô tháp tùng cha tới thị sát một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Bình Nhưỡng chưa bao giờ xác nhận tuổi của Ju Ae, nhưng giới phân tích bên tin rằng cô đang ở độ tuổi thiếu niên.

Ju Ae cũng gây chú ý với gu thời trang cao cấp, từng xuất hiện với kính râm Gucci và đeo đồng hồ Cartier.

Trong một số dịp, cô xuất hiện với phong cách giống cha mình, mặc áo khoác da đồng điệu và đeo kính tối màu.

Bình Giang
Yonhap
#Triều Tiên #Kim Jong Un #Kim Ju Ae #Đại hội Đảng Triều Tiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục