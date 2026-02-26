Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine rung chuyển trước hàng chục tên lửa Nga

Quỳnh Như

TPO - Đêm 25, rạng sáng ngày 26/2, Nga phát động cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng máy bay không người lái cũng như tên lửa hành trình và đạn đạo. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 406 trong tổng số 459 mục tiêu trên không được lực lượng Nga phóng đi.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 25, rạng sáng 26/12, Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái tấn công. Trong đó bao gồm 420 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 39 tên lửa các loại (2 tên lửa chống hạm Zircon, 24 tên lửa hành trình Kh-101, 11 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 và 2 tên lửa dẫn đường Kh-69).

image-1.jpg

Tính đến 10h ngày 26/2, hệ thống phòng không Ukraine vô hiệu hóa 406 mục tiêu, trong đó bao gồm 374 UAV và 32 tên lửa.

Không quân Ukraine cho biết 5 tên lửa đạn đạo và 46 máy bay không người lái nhắm trúng vào 32 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Thông tin liên quan đến một số tên lửa đang được xác minh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày cũng đã bình luận về cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine hiện rất cần tên lửa phòng không trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nước này.

"Đêm qua, Nga một lần nữa nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các khu dân cư của Ukraine, sử dụng 420 máy bay không người lái và 39 tên lửa các loại, trong đó có 11 tên lửa đạn đạo", ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, phần lớn các tên lửa đã bị đánh chặn nhờ các đối tác khẩn trương chuyển giao một phần số tên lửa phòng không đã được thống nhất tại cuộc họp Ramstein gần đây. Tuy nhiên, cũng có những cuộc phản công không thành công.

Ông cho biết thêm rằng lực lượng Nga cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng khí đốt ở tỉnh Poltava và các trạm biến áp điện ở các tỉnh Kiev và Dnipropetrovsk. Các dịch vụ khẩn cấp đang hoạt động ở các tỉnh Chernihiv, Zaporizhzhia, Kharkiv, Kirovohrad và Vinnytsia, cũng như ở Kiev.

Quỳnh Như
Pravda
