Bị Mỹ gây áp lực, Iran nói sẽ linh hoạt trong đàm phán hạt nhân

TPO - Iran cam kết thể hiện sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ vào ngày 26/2, khi Tehran đang chịu áp lực phải đồng ý một thỏa thuận hoặc đối mặt với các cuộc tấn công quân sự của Mỹ.

Vòng đàm phán thứ ba tại Geneva, bắt đầu vào sáng 26/2 (giờ địa phương), tập trung thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Trung Đông theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/2 cho biết, việc Iran từ chối thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo là một "vấn đề lớn" cần phải được giải quyết, vì các tên lửa này "được thiết kế để tấn công Mỹ" và gây ra mối đe dọa cho sự ổn định khu vực.

"Nếu ngay cả việc thảo luận về chương trình hạt nhân cũng không thể mang lại tiến triển, thì việc thảo luận về tên lửa đạn đạo cũng sẽ rất khó khăn", ông Rubio nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei - nói với Press TV, rằng các cuộc đàm phán sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Ông cho biết, Tehran tham gia các cuộc đàm phán với "sự nghiêm túc và linh hoạt".

Bế tắc về chương trình hạt nhân

Mỹ và Iran đã nối lại đàm phán trong tháng này, tìm cách phá vỡ thế bế tắc kéo dài hàng thập kỷ về chương trình hạt nhân của Tehran, mà Washington cùng các nước phương Tây khác và Israel tin rằng nhằm mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran đã phủ nhận điều này.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner - dự kiến ​​sẽ tham dự các cuộc đàm phán gián tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, một quan chức Mỹ cho biết. Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong cuộc gặp.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner - gặp Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi. (Ảnh: Reuters)

Tối 25/2, ông Araqchi và ông Albusaidi đã thảo luận về các đề xuất mà Iran dự kiến đưa ra để đạt được thỏa thuận, theo một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội X bởi Bộ Ngoại giao Oman.

Ông Araqchi cho biết hôm 24/2, rằng Iran đặt mục tiêu đạt được một thỏa thuận công bằng, nhanh chóng, nhưng nhấn mạnh họ sẽ không từ bỏ quyền sở hữu công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Washington coi việc làm giàu uranium bên trong Iran là một con đường tiềm tàng dẫn đến vũ khí hạt nhân.

"Một thỏa thuận nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên", ông Araqchi viết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 24/2, Tổng thống Trump đã trình bày ngắn gọn lập luận của mình về một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran, nhấn mạnh rằng mặc dù ông thích một giải pháp ngoại giao, nhưng ông sẽ không cho phép Tehran có được vũ khí hạt nhân.

Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu, các nhóm tác chiến tàu sân bay cũng như tàu khu trục và tàu tuần dương trong khu vực, với hy vọng gây áp lực buộc Iran phải nhượng bộ.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất của Mỹ, đã rời cảng gần đảo Crete của Hy Lạp hôm 25/2, hướng đến bờ biển gần Haifa (phía bắc Israel). Mỹ cũng đã điều khoảng một chục máy bay chiến đấu F-22 đến Israel. Đây là lần đầu tiên Washington triển khai máy bay chiến đấu đến nước này cho các hoạt động quân sự tiềm tàng, một quan chức Mỹ cho biết.

Đợt triển khai quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông kể từ cuộc tấn công Iraq năm 2003 đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã cùng Israel tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran. Iran đã cảnh báo sẽ trả đũa dữ dội nếu bị tấn công một lần nữa.

Ông Trump nói hôm 19/2, rằng Iran phải đạt được thỏa thuận trong vòng 10 đến 15 ngày, nếu không "những điều thực sự tồi tệ" sẽ xảy ra.