Không để đứt nguồn cung xăng dầu vì căng thẳng Trung Đông

TPO - Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông, Cục Quản lý và Phát triển trong nước - Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, sản xuất và phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, duy trì dự trữ và tuyệt đối không để gián đoạn cung ứng cho thị trường trong nước.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài, trong khi khu vực Trung Đông tiềm ẩn nguy cơ gia tăng bất ổn, nhất là khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Đây là những yếu tố có thể tác động trực tiếp tới nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến giá năng lượng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thời gian gần đây có xu hướng tăng mạnh. Dầu Brent Biển Bắc có thời điểm vượt ngưỡng 85 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ dao động quanh mức 80-82 USD/thùng, tăng đáng kể so với giai đoạn trước. Giới phân tích cho rằng rủi ro địa chính trị, cùng với việc OPEC+ duy trì chính sách kiểm soát sản lượng, đang khiến thị trường dầu mỏ trở nên nhạy cảm hơn trước các thông tin về an ninh khu vực.

Diễn biến này làm gia tăng áp lực lên các quốc gia nhập khẩu, trong đó có Việt Nam, khi chi phí nhập khẩu và cân đối cung - cầu trong nước có thể bị ảnh hưởng nếu giá dầu tiếp tục leo thang.

Trước tình hình đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bảo đảm cả về sản lượng và chủng loại. Đồng thời, doanh nghiệp phải tuân thủ kế hoạch thực hiện tổng nguồn theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Các thương nhân đầu mối và phân phối được yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, xây dựng kịch bản ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung, kết hợp linh hoạt giữa nguồn trong nước và nhập khẩu nhằm giảm thiểu rủi ro.

Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nhà máy lọc dầu trong nước vận hành an toàn, ổn định và cung ứng đủ sản lượng theo kế hoạch. Doanh nghiệp cần chủ động phương án bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn sản xuất. Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật, bảo trì hoặc thiếu hụt nguyên liệu ảnh hưởng đến sản lượng, doanh nghiệp phải báo cáo kịp thời để cơ quan quản lý có biện pháp điều hành phù hợp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống, từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ; Trong mọi điều kiện, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

"Doanh nghiệp cần chủ động điều tiết nguồn hàng, chia sẻ hợp lý lợi ích trong chuỗi phân phối, bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động nhanh", Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay.

Cơ quan quản lý cho biết, sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung và mức dự trữ lưu thông của các thương nhân, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại kỳ điều hành gần nhất, cơ quan điều hành đã tăng giá xăng E5RON92 lên 19.523 đồng/lít, tăng 889 đồng/lít so với kỳ trước; xăng RON95-III lên 20.151 đồng/lít, tăng 999 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh: Dầu diesel 0,05S tăng 754 đồng/lít lên 19.279 đồng/lít; dầu hỏa tăng 854 đồng/lít lên 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm nhẹ 173 đồng/kg, xuống còn 15.689 đồng/kg.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất định, yêu cầu đặt ra với thị trường trong nước không chỉ là kiểm soát giá, mà quan trọng hơn là giữ vững mạch cung ứng, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định tâm lý thị trường.