Gia tăng tình trạng quấy rối, đe dọa khi thu hồi nợ

TPO - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương cho biết thời gian gần đây nhận được nhiều phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng về tình trạng họ bị đại diện nhiều tổ chức, trong đó có tổ chức tín dụng gọi điện, nhắn tin quấy rối và đe dọa khi thu hồi nợ.

Những cuộc gọi, tin nhắn không chỉ làm phiền người đi vay mà còn ảnh hưởng tới bạn bè, người thân của họ, tạo áp lực tinh thần và gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng còn gặp nhiều trở ngại trong phản ánh và làm việc hiệu quả với tổ chức tín dụng liên quan.

Trước tình trạng này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia lưu ý một số trách nhiệm quan trọng của tổ chức tín dụng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023. Theo đó, tổ chức tín dụng phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ, bao gồm các điều kiện giao dịch, phí và chi phí liên quan. Việc này nhằm đảm bảo người tiêu dùng hiểu đúng quyền lợi và rủi ro trước khi quyết định tham gia giao dịch.

Bên cạnh đó, các tổ chức này phải cảnh báo sớm về rủi ro, đặc biệt với những dịch vụ cho vay tiêu dùng và sản phẩm tài chính phức tạp, đồng thời bảo vệ chặt chẽ thông tin cá nhân của khách hàng, nhất là những dữ liệu nhạy cảm liên quan tới giao dịch tài chính.

Tình trạng quấy rối, đe doạ khi thu hồi nợ gia tăng trong thời gian gần đây.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng cũng phải được tổ chức một cách hiệu quả. Quan trọng nhất là hành vi quấy rối người tiêu dùng thể hiện qua mọi hình thức, trực tiếp hay gián tiếp.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng lưu ý người tiêu dùng về những biện pháp tự bảo vệ khi tham gia các giao dịch tài chính tiêu dùng. Người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp đồng, ưu tiên lựa chọn tổ chức tín dụng được cấp phép và có uy tín về dịch vụ khách hàng. Với các khoản vay tiêu dùng, cần cân nhắc kỹ khả năng chi trả, lên kế hoạch cân đối chi tiêu rõ ràng để trả nợ đúng hạn, tránh rơi vào nợ quá hạn hoặc phát sinh lãi phạt không đáng có.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khẳng định, các tổ chức tín dụng phải nghiêm túc tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời kêu gọi người dân chủ động phản ánh những hành vi bất thường để góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và công bằng. Những hành vi quấy rối không chỉ gây tổn hại trực tiếp tới quyền lợi người dân mà còn làm méo mó môi trường cạnh tranh trên thị trường và suy giảm niềm tin của người tiêu dùng.