Nhiệt điện Quảng Ninh: Không chỉ phó tổng bị bắt, chủ tịch và CEO từng 'dính chàm'

TPO - Ông Lê Việt Cường - thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh - vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt giữ để điều tra hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu lãnh đạo cấp cao của công ty này vướng vòng lao lý.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc cùng thư ký bị bắt

Tháng 3/2019, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin bắt khẩn cấp ông Lê Duy Hạnh, khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; bắt ông Nguyễn Xuân Long - thư ký công ty, để điều tra hành vi “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Vòng lao lý luẩn quẩn ở Nhiệt điện Quảng Ninh.

Tại thời điểm đó, ông Lê Duy Hạnh từng đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc trước khi làm Chủ tịch HĐQT. Việc lãnh đạo cấp cao bị bắt đã khiến công ty này bị ảnh hưởng uy tín nhiều năm sau đó.

Ngày 23/2 vừa qua, Nhiệt điện Quảng Ninh công bố việc ông Lê Việt Cường - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong khi đó, lãnh đạo doanh nghiệp vẫn cho rằng: Sự việc không ảnh hưởng hoạt động vận hành, các tổ máy vẫn chạy bình thường, đồng thời công ty sẽ làm thủ tục để trình cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm nhân sự thay thế vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Các chuyên gia tài chính nhận định, với một doanh nghiệp có quy mô lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh thì khối lượng hợp đồng kỹ thuật, nghiệm thu, thanh quyết toán, mua sắm, đấu thầu rất dày, chỉ cần một sơ sẩy trong tuân thủ cũng đủ đưa lãnh đạo vào vòng lao lý.

"Sức khỏe" của Nhiệt điện Quảng Ninh ra sao?

Trái ngược với những lùm xùm tố tụng, kết quả kinh doanh năm 2025 của Nhiệt điện Quảng Ninh lại cho thấy một chu kỳ lợi nhuận cải thiện rõ rệt. Theo các báo cáo phân tích và báo cáo tài chính, quý IV/2025 công ty này có doanh thu gần 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 655 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2025, doanh thu gần 11 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông Lê Việt Cường - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh - vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt giữ.

Lý do chính được nêu là biên lợi nhuận cải thiện nhờ giá than đầu vào giảm và tối ưu vận hành, trong đó có giai đoạn ghi nhận khoản doanh thu chênh lệch tỷ giá lớn trong quý IV/2025 theo phân tích của một số công ty chứng khoán.

Nói cách khác, Nhiệt điện Quảng Ninh bước vào năm 2026 với bước đệm lợi nhuận tương đối dày, điều này giúp doanh nghiệp có sức chịu đựng tốt hơn nếu phát sinh xáo trộn nhân sự. Tuy nhiên, vòng lao lý lặp lại ở tầng lãnh đạo cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững của hệ thống kiểm soát nội bộ, nhất là với những khâu dễ rủi ro như quy trình văn bản, hồ sơ, phê duyệt, lưu trữ, kiểm tra chéo, tuân thủ trong mảng mua sắm, hợp đồng.

Trong ngắn hạn, doanh nghiệp này hoặc là khả năng giữ biên lợi nhuận khi điều kiện đầu vào thay đổi, hoặc là cách Nhiệt điện Quảng Ninh vá khoảng trống nhân sự, siết kỷ luật tuân thủ để chấm dứt cảm giác luẩn quẩn quanh các vụ án liên quan giấy tờ, tài liệu từng xuất hiện tại doanh nghiệp này.