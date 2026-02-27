Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình định hướng tăng trưởng bền vững của ngành cao su

Chiều 27/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Cùng tham dự có lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG – cho biết năm 2025, trong bối cảnh thị trường cao su thế giới biến động, thời tiết cực đoan, nhiều yếu tố địa chính trị phức tạp, Tập đoàn vẫn duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc với VRG.

Hiện VRG hoạt động trên 6 lĩnh vực chính gồm: trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ; sản phẩm công nghiệp cao su; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; năng lượng tái tạo. Địa bàn trải rộng tại 16 tỉnh, thành trong nước và Lào, Campuchia, với khoảng 400.000 ha đất nông nghiệp quản lý.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết quả năm 2025 ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Doanh thu hợp nhất đạt 32.007 tỷ đồng, bằng 103,1% kế hoạch, tăng 11,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.929 tỷ đồng, bằng 118,6% kế hoạch, tăng 23,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.682 tỷ đồng, bằng 114,2% kế hoạch, tăng 17,7%. Nộp ngân sách 4.350 tỷ đồng, vượt 3,1% kế hoạch. Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng, tăng so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, VRG đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, nâng cao chất lượng và hiệu quả cạnh tranh, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho VRG.

Lãnh đạo VRG tặng biểu trưng cây cao su cho Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026 của VRG gồm: Doanh thu 33.799 tỷ đồng, tăng 5,6% so với thực hiện năm 2025; Lợi nhuận trước thuế 6.902 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2025; Lợi nhuận sau thuế 5.558 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2025. Về đời sống người lao động, Tập đoàn phấn đấu thu nhập bình quân năm 2026 đạt khoảng 12,0 – 12,2 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 9 – 10% so với năm 2025, bảo đảm người lao động được thụ hưởng trực tiếp từ kết quả tăng trưởng và tái cơ cấu của Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn trong bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; đồng thời đánh giá cao vai trò của VRG tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa và trong hợp tác với Lào, Campuchia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi sổ lưu niệm tại VRG

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục xây dựng chiến lược dài hạn, thích ứng linh hoạt với thị trường quốc tế; đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị; chú trọng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư – kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước phát triển.

Thay mặt lãnh đạo VRG, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG khẳng định Tập đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình hành động thiết thực, quyết tâm giữ vững vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực của ngành cao su, phát triển theo hướng xanh và bền vững trong giai đoạn mới.