VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững

Chiều ngày 26/02/2026, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2025.

Tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô và hiệu quả

Trong năm 2025, VietinBank đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, chủ động tối ưu hiệu quả sử dụng chi phí và quản lý tốt chất lượng tài sản…, từ đó kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả:

Về quy mô:

- Tổng tài sản đạt 2.768 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2024.

- Dư nợ cho vay đạt 1.992 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7% so với cuối năm 2024, tăng trưởng ở tất cả phân khúc KHDN và Bán lẻ, tập trung vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực được ưu tiên phát triển theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

- Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay được kiểm soát ở mức 1,1%, giảm so với cuối năm 2024 do chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 158,8%, tiếp tục duy trì ở mức cao.

- Tiền gửi khách hàng đạt 1.794 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2024. Trong đó, nguồn vốn CASA tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với quy mô CASA đạt 458,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với cuối năm 2024. Tỷ trọng CASA/tổng nguồn vốn huy động đạt mức 25,5% (tăng 0,7 điểm % so với cuối năm 2024).

Về hiệu quả:

- Thu hồi nợ xử lý rủi ro đạt 10 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2024.

- Tổng thu nhập hoạt động đạt 87,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2024.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 60,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2024. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 17,3 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với năm 2024 do chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Lợi nhuận trước thuế đạt 43,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,8% so với năm 2024, đạt Top 2 ngành ngân hàng.

- Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục được cải thiện: NIM đạt 2,59%, tăng nhẹ 0,02% so với cuối quý 3/2025. ROA đạt 1,69%, ROE đạt 21,25%, cải thiện mạnh mẽ so với năm 2024.

- Các tỷ lệ thanh khoản được kiểm soát ở mức an toàn, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

TV.HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài chủ trì (ở giữa).

Tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kinh doanh

Bên cạnh kết quả kinh doanh, trong năm 2025, VietinBank tiếp tục triển khai Hành trình Chuyển đổi số toàn diện X01 dựa trên bốn trụ cột: Số hóa, Dữ liệu, Công nghệ, Con người và Tổ chức. Hơn 90 sáng kiến chuyển đổi số được triển khai, đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng năng suất lao động và thúc đẩy chuyển dịch kênh. Năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo khi VietinBank thành lập Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (AI), tạo đầu mối thống nhất để quản trị, bảo vệ và khai thác dữ liệu. Hơn 50 sáng kiến ứng dụng AI và Machine Learning đã được đưa vào vận hành, bao phủ nhiều mảng hoạt động, từ dự đoán nhu cầu và gợi ý sản phẩm, nhận diện khách hàng có nguy cơ rời bỏ, cảnh báo sớm rủi ro tín dụng.

Với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo không ngừng và kết quả nổi bật đạt được, VietinBank tự tin sẽ tiếp tục mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng – hướng tới trở thành một ngân hàng đa năng, hiện đại và hiệu quả hàng đầu Việt Nam.