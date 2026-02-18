Nhận định Qarabag vs Newcastle, 0h45 ngày 19/2: Viết tiếp câu chuyện cổ tích

Nhận định trước trận Qarabag vs Newcastle

Với Qarabag, góp mặt ở trận play-off tranh vé vào vòng 16 đội cúp C1 đã là thành công ngoài mong đợi. Đại diện của nền bóng đá Azerbaijan chưa từng thắng một trận ở Champions League, cho tới khi họ tạo địa chấn bằng màn quật ngã Benfica với tỷ số 3-2 hồi tháng 9/2025.

Thừa thắng xông lên, Qarabag tiếp tục gây chấn động khi thắng Copenhagen và Frankfurt, qua đó lách khe cửa hẹp để giành vé vào trận play-off đầy ngoạn mục ở Champions League mùa này. HLV Gurban Gurbanov nói rằng Qarabag có mặt ở đây đã là giấc mơ và ông cùng các học trò có quyền mơ tiếp để tạo thêm một câu chuyện cổ tích.

Với Newcastle, "Chích chòe" từng có khởi đầu rất tốt ở vòng phân nhánh cho đến khi không thắng 3 trận cuối. Cụ thể là Newcastle thua Marseille, hòa Bayer Leverkusen và hòa PSG trong chặng quyết định. Từ đây, đại diện Ngoại hạng Anh thất thế trong cuộc đua giành vé thẳng đến vòng 16 đội.

Với thực lực của Newcastle, chuyện phải đá play-off tranh vé vớt vào vòng trong không có gì bất ngờ. Thầy trò HLV Eddie Howe sẽ nhẹ nhõm khi chạm trán Qarabag, đối thủ bị đánh giá kém hơn họ mọi mặt. Nhiệm vụ còn lại của Newcastle là giải quyết gọn Qarabag để tiến vào vòng trong.

Thực lực của Newcastle rõ ràng vượt trội Qarabag. Song, trận đấu đêm nay có nhiều thứ tiềm ẩn với "Chích chòe" khi họ phải hành quân đến Azerbaijan, nơi của sự khắc nghiệt với thời tiết khô hạn và gió mạnh thổi từ biển Caspi. Newcastle đang chơi với lịch thi đấu cực dày, do đó HLV Howe sẽ đau đầu để dàn trải lực lượng, làm sao để giành kết quả tốt trước Qarabag nhưng cũng sẵn sàng cho các trận tiếp theo.

Phong độ, thành tích đối đầu Qarabag vs Newcastle

Qarabag từng 8 lần chạm trán các CLB Anh ở cúp châu Âu. Thành tích Qarabag đạt được không khả quan, khi thua 7 và hòa một. Thế nhưng, Qarabag có quyền tự hào khi trận gần nhất họ cầm hòa một CLB Anh chính là lần "gạt giò" Chelsea ở vòng phân nhánh Champions League mùa này.

Tháng 11/2025, Qarabag gây bất ngờ khi thủ hòa Chelsea 2-2. Newcastle cần nhìn vào cách Chelsea chật vật khi chơi trên sân của Qarabag để rút ra bài học. Trên chính sân nhà, Qarabag cũng thắng Copenhagen và Frankfurt, cho thấy sự khó chịu của họ khi đã quen với thời tiết đặc thù ở Azerbaijan.

Phong độ của Qarabag đang khá tốt với 3 trận thắng liên tiếp ở giải quốc nội. Newcastle cũng có phong độ tốt ở hiện tại khi liên tiếp thắng 2 đối thủ khó chịu là Tottenham và Aston Villa.

Hai ngôi sao của 2 CLB, thống kê từ đầu Champions League 2025/26. Ảnh: HT.

Thông tin lực lượng Qarabag vs Newcastle

Bên phía Qarabag, thủ môn Shahrudin Mahammadaliyev chưa hồi phục chấn thương, tiếp tục vắng mặt trận này. Newcastle vắng Bruno Guimaraes, Joelinton, Tino Livramento, Fabian Schar và Emil Krafth. Botman, Miley và Wissa đang chạy đua thời gian để trở lại.

Đội hình dự kiến Qarabag vs Newcastle.