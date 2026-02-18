Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Tampines vs Công an Hà Nội, 19h15 ngày 18/2: Vượt núi tại Singapore

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Tampines vs Công an Hà Nội, Cúp C2 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Từ chỗ không còn động lực nhiều ở trận lượt về thì lúc này, CAHN có động lực rất lớn, nếu như không muốn nói là áp lực khổng lồ khi đối đầu với Tampines ở đất Singapore.

cahn.jpg

Nhận định trước trận đấu Tampines vs Công an Hà Nội

Tất cả xuất phát từ một sai lầm khó tin của đội bóng Việt Nam. Ở trận lượt đi vào ngày 12 tháng 2, họ có 2 cầu thủ lĩnh án treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu chiến dịch. Đó là Stefan Mauk và Rogerio. Theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á, 2 cầu thủ này phải chấp hành án treo giò 1 trận. Đó chính là màn so tài Tampines.

Nhưng không hiểu vì sao, Công an Hà Nội vẫn điền tên Stefan Mauk và Rogerio vào danh sách thi đấu dẫn tới việc bị Liên đoàn bóng đá châu Á trừng phạt. Tất cả nỗ lực mà họ thể hiện trong trận lượt đi đã bị phủ nhận toàn bộ. Thay vì thắng 4-0, CAHN bị xử thua 0-3 dẫn tới việc họ đối diện với áp lực bị loại rất lớn trước màn tái ngộ vào tối nay.

Theo đó, đại diện Việt Nam buộc phải đánh bại Tampines ít nhất 3 bàn không gỡ để mơ về một cuộc ngược dòng thần kỳ, bước vào tứ kết. Kế hoạch này không phải bất khả thi vì trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Công an Hà Nội đã ghi tới 10 bàn vào lưới đối thủ Singapore. Tuy nhiên nên nhớ rằng 2 trận đó đều diễn ra trên sân Hàng Đẫy, nơi mà đại diện Việt Nam có điểm tựa về sân bãi lẫn cổ động viên nhà.

cahn-5.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Tampines vs Công an Hà Nội

Hôm nay là trận đấu trên sân cỏ nhân tạo ở tại Singapore. Đây sẽ là thử thách rất lớn với CAHN khi mặt sân không quen thuộc, nếu không muốn nói là trở ngại lớn với bất cứ đội bóng nào. Đại diện Việt Nam lại sở hữu những cầu thủ kỹ thuật như Alan, Artur, Quang Hải, Đình Bắc… và chắc chắn rằng họ sẽ gặp nhiều khó khăn trên mặt cỏ nhân tạo.

Bên cạnh đó là tâm lý thuận lợi của đối thủ. Với vốn liếng là 3 bàn, Tampines chắc chắn sẽ thoải mái phòng thủ. Họ có thể tạo ra một hệ thống gồm nhiều lớp dày đặc, cản bước đối phương.

Và không thể phủ nhận Tampines đang chơi tốt tại sân Tampines Stadium. Họ thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 2 trong 11 trận sân nhà gần nhất. Trong khi đó mỗi lần mang chuông đánh xứ người, CLB CAHN hầu như gây thất vọng. Tất cả 3 trận sân khách vừa qua ở Cúp C2 châu Á họ không thể thắng chứ chưa nói gì đến thắng 3-0.

Trong bối cảnh này, người hâm mộ chờ đợi những khoảnh khắc siêu sao từ Artur, Quang Hải hay Đình Bắc… Cộng thêm bản lĩnh của những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, CAHN mới có thể vượt qua ngọn núi tại Singapore…

Đội hình dự kiến Tampines vs Công an Hà Nội

Tampines: Buhari, Yoshimoto, Dylan Fox, Yamashita, Shahiran, Sumi, Buhagiar, Joel Chew, Kazama, Glenn Kweh, Higashikawa.

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Adou Minh, Đình Trọng, Pendant Quang Vinh, Văn Đô, Quang Hải, Vitao, Alan, Artur, Đình Bắc.

Dự đoán tỷ số: Tampines 0-3 Công an Hà Nội (đại diện Việt Nam đi tiếp ở hiệp phụ)

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Tampines vs Công an Hà Nội #Nhận định Tampines vs Công an Hà Nội #Phong độ #lịch sử đối đầu Tampines vs Công an Hà Nội #Đội hình dự kiến Tampines vs Công an Hà Nội #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá Tampines vs Công an Hà Nội #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục