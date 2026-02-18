Nhận định Tampines vs Công an Hà Nội, 19h15 ngày 18/2: Vượt núi tại Singapore

TPO - Nhận định bóng đá Tampines vs Công an Hà Nội, Cúp C2 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Từ chỗ không còn động lực nhiều ở trận lượt về thì lúc này, CAHN có động lực rất lớn, nếu như không muốn nói là áp lực khổng lồ khi đối đầu với Tampines ở đất Singapore.

Nhận định trước trận đấu Tampines vs Công an Hà Nội

Tất cả xuất phát từ một sai lầm khó tin của đội bóng Việt Nam. Ở trận lượt đi vào ngày 12 tháng 2, họ có 2 cầu thủ lĩnh án treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu chiến dịch. Đó là Stefan Mauk và Rogerio. Theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á, 2 cầu thủ này phải chấp hành án treo giò 1 trận. Đó chính là màn so tài Tampines.

Nhưng không hiểu vì sao, Công an Hà Nội vẫn điền tên Stefan Mauk và Rogerio vào danh sách thi đấu dẫn tới việc bị Liên đoàn bóng đá châu Á trừng phạt. Tất cả nỗ lực mà họ thể hiện trong trận lượt đi đã bị phủ nhận toàn bộ. Thay vì thắng 4-0, CAHN bị xử thua 0-3 dẫn tới việc họ đối diện với áp lực bị loại rất lớn trước màn tái ngộ vào tối nay.

Theo đó, đại diện Việt Nam buộc phải đánh bại Tampines ít nhất 3 bàn không gỡ để mơ về một cuộc ngược dòng thần kỳ, bước vào tứ kết. Kế hoạch này không phải bất khả thi vì trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Công an Hà Nội đã ghi tới 10 bàn vào lưới đối thủ Singapore. Tuy nhiên nên nhớ rằng 2 trận đó đều diễn ra trên sân Hàng Đẫy, nơi mà đại diện Việt Nam có điểm tựa về sân bãi lẫn cổ động viên nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tampines vs Công an Hà Nội

Hôm nay là trận đấu trên sân cỏ nhân tạo ở tại Singapore. Đây sẽ là thử thách rất lớn với CAHN khi mặt sân không quen thuộc, nếu không muốn nói là trở ngại lớn với bất cứ đội bóng nào. Đại diện Việt Nam lại sở hữu những cầu thủ kỹ thuật như Alan, Artur, Quang Hải, Đình Bắc… và chắc chắn rằng họ sẽ gặp nhiều khó khăn trên mặt cỏ nhân tạo.

Bên cạnh đó là tâm lý thuận lợi của đối thủ. Với vốn liếng là 3 bàn, Tampines chắc chắn sẽ thoải mái phòng thủ. Họ có thể tạo ra một hệ thống gồm nhiều lớp dày đặc, cản bước đối phương.

Và không thể phủ nhận Tampines đang chơi tốt tại sân Tampines Stadium. Họ thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 2 trong 11 trận sân nhà gần nhất. Trong khi đó mỗi lần mang chuông đánh xứ người, CLB CAHN hầu như gây thất vọng. Tất cả 3 trận sân khách vừa qua ở Cúp C2 châu Á họ không thể thắng chứ chưa nói gì đến thắng 3-0.

Trong bối cảnh này, người hâm mộ chờ đợi những khoảnh khắc siêu sao từ Artur, Quang Hải hay Đình Bắc… Cộng thêm bản lĩnh của những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, CAHN mới có thể vượt qua ngọn núi tại Singapore…