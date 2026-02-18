Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Polking nói gì khi CAHN bị xử thua 0-3 ở Cúp C2 châu Á?

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Alexandre Polking cho rằng CLB Công an Hà Nội chỉ nên tự trách mình sau khi bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua Tampines Rovers 0-3 ở Cúp C2 châu Á.

Polking.jpg

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C2 châu Á tuần trước, CLB Công an Hà Nội đã đè bẹp đại diện của Singapore Tampines Rovers với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, kết quả này đã bị đảo ngược sau khi đội bóng V-League sử dụng hai cầu thủ vốn bị treo giò là tiền vệ người Úc Stefan Mauk và tiền đạo người Brazil China.

Ngay trước thềm trận lượt về, AFC ra thông báo xử thua CAHN 0-3 vì sử dụng cầu thủ không đúng quy định của giải đấu. Từ chỗ đặt một chân vào tứ kết, CAHN đứng trước nguy cơ lớn bị loại.

Chia sẻ trong cuộc họp báo mới nhất, HLV Alexandre Polking thừa nhận CAHN chỉ có thể tự trách mình vì sai sót nói trên. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng AFC sẽ có sự phối hợp tốt hơn với các CLB trong tương lai.

HLV của CAHN cho biết: “Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu về chuyện này, nhưng chúng tôi không đổ lỗi cho nhau ở đây. Câu hỏi của tôi ở đây là, 'chẳng phải sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu những chuyện như thế này không xảy ra sao?' Nó đã xảy ra năm ngoái trong cùng cuộc thi này. Và nó lại xảy ra lần nữa.”

“Chúng tôi đã họp kỹ thuật trước trận đấu đó và các trọng tài cũng có mặt. Tôi đã xem báo cáo về cuộc họp và tất cả các cầu thủ đủ điều kiện đều được chấp thuận - Stefan Mauk, China - đều được chấp thuận. Những cầu thủ nào không đủ điều kiện thi đấu? Danh sách không có ai cả”.

“Tuy nhiên, bản báo cáo của AFC cũng có một dòng chữ nhỏ phía dưới viết rằng: ‘Vui lòng tự kiểm tra, chúng tôi không chịu trách nhiệm…’. Tôi biết chúng tôi đã được thông báo về các cầu thủ bị treo giò từ trước đó. Chúng tôi nên cẩn thận hơn. Đó là lỗi của chúng tôi”.

“Đây là một bài học lớn đối với chúng tôi. Một sai lầm lớn nhưng tôi không thích điều đó chút nào, và thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không thích nếu mình ở phía bên kia, chỉ vì vẻ đẹp của trận đấu mà lẽ ra nên tránh - và có thể tránh được bằng sự giao tiếp tốt hơn giữa AFC và các câu lạc bộ.”

CAHN sẽ gặp Tampines Rovers vào lúc 19h15. Cho dù bị dẫn 0-3, đội bóng của Alexandre Polking vẫn có khả năng đi tiếp. Trong hai lần gần nhất gặp Tampines, họ toàn thắng với tổng tỷ số 10-1.

A Phi
#Alexandre Polking #CAHN #Cúp C2 châu Á #Tampines Rovers

Xem thêm

Cùng chuyên mục