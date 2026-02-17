Đấm đối thủ, ngôi sao khúc côn cầu trên băng Pháp trả giá đắt

TPO - Pierre Crinon bị Liên đoàn khúc côn cầu trên băng Pháp (FFHG) cấm thi đấu đến hết giải dù trước đó không chịu án phạt nào từ ban tổ chức Thế vận hội mùa đông 2026.

Crinon (áo trắng) tấn công Wilson của Canada.

Hôm 15/2, tuyển Canada thắng Pháp 10-2 ở vòng bảng bộ môn khúc côn cầu trên băng tại Thế vận hội mùa đông 2026. Sự cố xảy ra vào cuối trận Pierre Crinon của Pháp thúc cùi chỏ vào đầu siêu sao khúc côn cầu Nathan MacKinnon. Sau đó, Tom Wilson, đồng đội của MacKinnon, lao vào tấn công Crinon, tạo nên khung cảnh hỗn loạn trên sân.

Trọng tài mất vài phút để tách 2 cái đầu nóng ra xa. Kể từ 1998, khán giả mới lại chứng kiến một vụ ẩu đả hỗn loạn như vậy tại Thế vận hội mùa đông. Hậu quả là Crinon và Wilson bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Những pha ẩu đả kiểu này thường xuyên xuất hiện ở NHL (đấu trường khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp số 1 thế giới). Nhưng ở Thế vận hội mùa đông, các hành vi gây gổ, đánh nhau bị cấm tuyệt đối. Crinon tự biến mình thành kẻ lập dị và việc anh lao vào tấn công MacKinnon sẽ là khoảnh khắc xấu xí bậc nhất Thế vận hội mùa đông 2026.

Ngay sau trận, FFHG tiến hành "mổ băng" để xác định hành vi của Crinon. Ông Pierre-Yves Gerbeau, chủ tịch FFHG kiêm phó trưởng đoàn thể thao Pháp đối chất Crinon trước sự chứng kiến của Giám đốc Kỹ thuật của FFHG và toàn bộ thành viên ban huấn luyện tuyển khúc côn cầu trên băng Pháp.

Quyết định cuối cùng của FFHG là cấm thi đấu Crinon đến hết Thế vận hội mùa đông 2026. Đây là quyết định đặc biệt nghiêm khắc với Crinon dù Thế vận hội mùa đông 2026 không có động thái nào để xử phạt anh.

FFHG chia sẻ thêm rằng, Crinon và các cầu thủ đã cam kết không gây nên sự cố làm tổn hại hình ảnh đội tuyển, trước khi được chọn dự Thế vận hội mùa đông 2026. Do đó, khi tạo nên rắc rối, bản thân Crinon phải chịu trách nhiệm.