Thể thao

Google News

Sự cố 'khó đỡ' tại Olympic mùa đông 2026: Đài Canada ba lần giới thiệu nhầm quốc tịch của VĐV Hàn Quốc

Khanh Kiều

TPO - Đài truyền hình Canada CBC chính thức thừa nhận thông tin sai lệch, sau sự cố giới thiệu nhầm quốc tịch một số vận động viên của Hàn Quốc thành vận động viên Trung Quốc.

2026021714293160569-3.jpg
Hong Soo-jung.

Đài truyền hình CBC của Canada đã đính chính thông tin sai lệch về việc Hàn Quốc tham gia Thế vận hội mùa đông Milan-Cortina D'Ampezzo 2026 thông qua mục thể thao "Đính chính và làm rõ" trên trang web chính thức vào ngày 16/2 (theo giờ chuẩn của Hàn Quốc). Nhà đài thừa nhận đã nhầm quốc tịch của 3 VĐV đến từ Hàn Quốc.

2026021714293160569-2.jpg
Đài truyền hình Canada CBC đã đính chính ba thông tin sai lệch trên trang web chính thức.

Trường hợp đầu tiên là Choi Min-jeong, người đã thi đấu nội dung tiếp sức hỗn hợp trượt băng tốc độ cự ly ngắn 2000m vào ngày 10/2. Trường hợp thứ hai là Ko Kyung-min (21 tuổi), người đã thi đấu nội dung trượt băng tốc độ 1000 mét nam vào ngày 11/2. Đến ngày 14/2, trong phần thi vòng loại skeleton nữ, Hong Soo-jung cũng bị nói sai quốc tịch.

2026021714293160569-1.jpg
Giáo sư Seo Kyung-duk đã chỉ ra sai sót của đài truyền hình công cộng Canada CBC trên trang mạng xã hội cá nhân của mình. Bức ảnh chụp nội dung thi đấu tiếp sức hỗn hợp 2000m môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn tại Thế vận hội mùa đông 2026 ở Milan và Cortina D'Ampezzo. Vận động viên trong ảnh là nữ vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn hàng đầu Hàn Quốc, Choi Min-jeong.

Giáo sư Seo Kyung-duk (52 tuổi) của Đại học Nữ sinh Sungshin là người đầu tiên phát hiện ra những sai phạm này. Giáo sư Seo cho biết trên mạng xã hội của mình: "Có một cuộc tranh cãi vì đài truyền hình công cộng Canada CBC tiếp tục giới thiệu các vận động viên Hàn Quốc là vận động viên Trung Quốc trong chương trình phát sóng Thế vận hội mùa đông Cortina ở Milan. Khi xem video do phía Hàn Quốc gửi kèm, tôi đã nhầm lẫn các vận động viên Hàn Quốc thi đấu ở nhiều nội dung như trượt băng tốc độ và chạy nước rút với các vận động viên Trung Quốc".

2026021714293160569-4.jpg
Hong Soo-jung đội chiếc mũ hình con hổ.

Hong Soo-jung nổi tiếng với chiếc mũ bảo hiểm skeleton được khắc hình hổ trong tranh dân gian và đã thu hút sự chú ý từ nước ngoài. Hong Soo-jung đã kết thúc cuộc thi ở vị trí thứ 22 với thời gian 3:54.73 ở nội dung skeleton cá nhân và vị trí thứ 11 với thời gian 2:01:45 ở nội dung đồng đội hỗn hợp mà cô lần đầu tiên thi đấu cùng Jung Seung-ki.

Khanh Kiều
#Olympic mùa đông 2026 #Thế vận hội mùa đông 2026 #VĐV Hàn Quốc #Đài truyền hình Canada CBC

