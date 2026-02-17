Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Monaco vs PSG (03h00 ngày 18/2): Derby nước Pháp

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Monaco vs PSG, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn khi họ phải đụng Monaco tại Derby nước Pháp ngay vòng 1/8 Champions League.

monaco-vs-psg-2.jpg

Nhận định trước trận đấu Monaco vs PSG

Hôm nay, vòng play-off Cúp C1 châu Âu sẽ bắt đầu các trận đấu. Một trong những cặp đấu nhiều duyên nợ nhất là màn so tài giữa PSG và Monaco. Đây là một trận đấu đặc biệt vì ngay vòng knock-out đầu tiên, 2 đội bóng cùng quốc gia phải loại nhau.

Nếu như các mùa giải trước, đây là điều không tưởng thì theo thể thức mới, việc 2 đội bóng cùng quốc gia phải đối đầu nhau là không bất ngờ do Liên đoàn bóng đá châu Âu đã bỏ qua quy định các đội từng gặp nhau ở vòng bảng/phân hạng, các đội cùng quốc gia, không được tái ngộ ở vòng knock-out.

Bóng đá Pháp sẽ chỉ còn 1 đại diện đi tiếp sau loạt trận này. Thông thường mọi năm, PSG được đánh giá vượt trội nhưng bây giờ, họ có lý do để lo lắng.

Thứ nhất, phong độ của PSG đang là không tốt. Họ vừa mất vị trí dẫn đầu giải vô địch quốc gia sau một loạt kết quả đáng quên. Tại Cúp C1 châu Âu là câu chuyện tương tự. Với vị thế nhà đương kim vô địch song đội bóng này không thể giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

as-monaco-vs-psg2-xiqo.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Monaco vs PSG

Bên kia chiến tuyến, phong độ của Monaco thực ra cũng không tốt. Trong 8 trận đấu tại chiến dịch châu Âu, đội bóng Công quốc chỉ ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 14 bàn. Thống kê này cho thấy rõ sự thiếu ổn định của Monaco, cả về phong độ lẫn kết quả.

Tại Ligue 1, mọi chuyện không mấy suôn sẻ với Monaco. Đội bóng áo đỏ trắng đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Sau 22 vòng, họ chỉ tích lũy được 31 điểm. Mặc dù Monaco vẫn đang cạnh tranh một suất dự Cúp châu Âu, nhưng họ đang hụt hơi. Tham vọng cạnh tranh chức vô địch hồi đầu mùa giải với Monaco cũng chỉ còn là ký ức xa vời.

Tuy nhiên, Monaco đang có dấu hiệu cải thiện. 5 trận gần nhất họ thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1. Phong độ này không khác là bao so với PSG. Đội bóng của Enrique thua 1, hòa 1 ở cùng giai đoạn. Nên nhớ trong lần đối đầu gần nhất với Monaco, PSG đã trắng tay. Đây là lời cảnh báo cho họ về một kết quả không tốt vào đêm nay.

Đội hình dự kiến Monaco vs PSG

AS Monaco: Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique; Zakaria, Coulibaly; Fati, Golovin, Adingra; Balogun

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Lee Kang-in, Kvaratskhelia, Dembele

Dự đoán tỷ số: Monaco 1-1 PSG

Đặng Lai
