Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Galatasaray quật ngã Juventus tại chảo lửa Istanbul

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Istanbul, Galatasaray đã tạo nên màn ngược dòng bùng nổ để đánh bại Juventus với tỷ số 5-2 ở lượt đi vòng play-off, qua đó nắm lợi thế lớn vào vòng 1/8 Champions League.

1.jpg
Teun Koopmeiners ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Juventus.

Dù phải làm khách, Juventus của HLV Luciano Spalletti nhập cuộc đầy tự tin. Sau khi bị Gabriel Sara chọc thủng lưới ở phút 15 bằng cú dứt điểm chân trái gọn gàng từ rìa vòng cấm, “Bà đầm già” nhanh chóng đáp trả mạnh mẽ.

Chỉ một phút sau bàn thua, Teun Koopmeiners có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành gỡ hòa, sau khi thủ môn Ugurcan Cakir không thể bắt dính cú đánh đầu của Khephren Thuram. Đến phút 32, tiền vệ người Hà Lan hoàn tất cú đúp bằng pha cứa lòng kỹ thuật ngoài vòng cấm, khép lại hiệp một với lợi thế 2-1 cho đại diện Italy.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ với Juventus sau giờ nghỉ. Phút 49, Noa Lang tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để san bằng tỷ số 2-2. Sức ép nghẹt thở tiếp tục được duy trì và đến phút 60, Davinson Sanchez bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa Galatasaray vượt lên dẫn 3-2 trong tiếng reo hò như sấm của hàng vạn CĐV chủ nhà.

1-3191.jpg
Noa Lang lập cú đúp vào lưới Juventus.

Bước ngoặt đến ở phút 67 khi Juan Cabal nhận thẻ vàng thứ hai, buộc Juventus phải chơi thiếu người. Trong thế trận vỡ vụn, đội khách hoàn toàn mất kiểm soát. Lang hoàn tất cú đúp chỉ ít phút sau đó, trước khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Sacha Boey, tung cú sút chéo góc hiểm hóc ở phút 85, ấn định chiến thắng 5-2 đầy choáng váng cho Galatasaray.

Thất bại 2-5 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ khiến Juventus rơi vào thế chân tường. Ở trận lượt về tại Turin ngày 25/2, “Bà đầm già” buộc phải thắng cách biệt ít nhất ba bàn mới có thể lật ngược tình thế và nuôi hy vọng đi tiếp tại UEFA Champions League.

HLV Luciano Spalletti không né tránh thực tế khắc nghiệt ấy. Ông thừa nhận đội bóng của mình đang đứng trước một “ngọn núi” thực sự: “Chúng tôi sẽ cố leo ngọn núi đó. Nhưng lời nói lúc này là vô nghĩa nếu không đi kèm hành động. Đội phải có trách nhiệm với người hâm mộ, với thành phố và với CLB".

Turin đang chờ đợi một đêm kỳ diệu. Nhưng để biến điều đó thành hiện thực, Juventus hiểu rằng họ không được phép lặp lại sai lầm như ở Istanbul, nơi mọi hy vọng đã sụp đổ chỉ trong 45 phút hiệp hai.

Trọng Đạt
#Galatasaray #Juventus #Champions League #bóng đá #kết quả trận đấu #Istanbul

Xem thêm

Cùng chuyên mục