Galatasaray quật ngã Juventus tại chảo lửa Istanbul

TPO - Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Istanbul, Galatasaray đã tạo nên màn ngược dòng bùng nổ để đánh bại Juventus với tỷ số 5-2 ở lượt đi vòng play-off, qua đó nắm lợi thế lớn vào vòng 1/8 Champions League.

Teun Koopmeiners ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Juventus.

Dù phải làm khách, Juventus của HLV Luciano Spalletti nhập cuộc đầy tự tin. Sau khi bị Gabriel Sara chọc thủng lưới ở phút 15 bằng cú dứt điểm chân trái gọn gàng từ rìa vòng cấm, “Bà đầm già” nhanh chóng đáp trả mạnh mẽ.

Chỉ một phút sau bàn thua, Teun Koopmeiners có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành gỡ hòa, sau khi thủ môn Ugurcan Cakir không thể bắt dính cú đánh đầu của Khephren Thuram. Đến phút 32, tiền vệ người Hà Lan hoàn tất cú đúp bằng pha cứa lòng kỹ thuật ngoài vòng cấm, khép lại hiệp một với lợi thế 2-1 cho đại diện Italy.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ với Juventus sau giờ nghỉ. Phút 49, Noa Lang tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để san bằng tỷ số 2-2. Sức ép nghẹt thở tiếp tục được duy trì và đến phút 60, Davinson Sanchez bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa Galatasaray vượt lên dẫn 3-2 trong tiếng reo hò như sấm của hàng vạn CĐV chủ nhà.

Noa Lang lập cú đúp vào lưới Juventus.

Bước ngoặt đến ở phút 67 khi Juan Cabal nhận thẻ vàng thứ hai, buộc Juventus phải chơi thiếu người. Trong thế trận vỡ vụn, đội khách hoàn toàn mất kiểm soát. Lang hoàn tất cú đúp chỉ ít phút sau đó, trước khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Sacha Boey, tung cú sút chéo góc hiểm hóc ở phút 85, ấn định chiến thắng 5-2 đầy choáng váng cho Galatasaray.

Thất bại 2-5 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ khiến Juventus rơi vào thế chân tường. Ở trận lượt về tại Turin ngày 25/2, “Bà đầm già” buộc phải thắng cách biệt ít nhất ba bàn mới có thể lật ngược tình thế và nuôi hy vọng đi tiếp tại UEFA Champions League.

HLV Luciano Spalletti không né tránh thực tế khắc nghiệt ấy. Ông thừa nhận đội bóng của mình đang đứng trước một “ngọn núi” thực sự: “Chúng tôi sẽ cố leo ngọn núi đó. Nhưng lời nói lúc này là vô nghĩa nếu không đi kèm hành động. Đội phải có trách nhiệm với người hâm mộ, với thành phố và với CLB".

Turin đang chờ đợi một đêm kỳ diệu. Nhưng để biến điều đó thành hiện thực, Juventus hiểu rằng họ không được phép lặp lại sai lầm như ở Istanbul, nơi mọi hy vọng đã sụp đổ chỉ trong 45 phút hiệp hai.