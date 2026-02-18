Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Siêu phẩm của Vinicius đưa Real Madrid thắng Benfica lượt đi play-off Champions League

TPO - Vinicius ghi bàn duy nhất qua đó giúp Real Madrid giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Benfica ở trận lượt đi play-off Champions League.

anh-chup-man-hinh-2026-02-18-luc-062652.png
Chiến thắng 1-0 trên sân khách đem lại lợi thế đáng kể cho Real Madrid ở trận lượt về tại Bernabeu

Real Madrid trở lại sân Benfica với món nợ thua 2-4 đối thủ lượt cuối vòng bảng, kết quả khiến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lỡ cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. So với trận đấu trên, Mbappe và các đồng đội đã làm tốt nhiệm vụ hơn ở cuộc đối đầu lần này.

Trong hiệp 1, Real Madrid chủ động kiểm soát bóng và nhịp độ trận đấu, hạn chế tối đa các mũi nhọn của đối thủ, đồng thời tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Nếu Mbappe và Guler dứt điểm tốt hơn, đội khách đã có thể có bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Bên kia chiến tuyến, Benfica chỉ có cơ hội duy nhất từ pha dứt điểm bị đổi hướng của Fredrik Aursnes nhưng không thắng được thủ môn Thibaut Courtois. Bước sang đầu hiệp 2, Real Madrid sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Vinicius Junior.

anh-chup-man-hinh-2026-02-18-luc-062637.png

Nhận bóng từ Mbappe bên cánh phải, Vinicius đi bóng cắt vào khu cấm địa rồi tung ra cú cứa lòng trong chân phải kỹ thuật, đưa bóng găm vào góc cao khung thành Benfica. Trận đấu sau đó nóng lên do những tranh cãi giữa đôi bên.

Những nỗ lực của Benfica trong phần còn lại của trận đấu không đem lại kết quả. Ngược lại, họ còn chịu tổn thất khi HLV Jose Mourinho bị truất quyền thi đấu vì phản ứng trọng tài. "Người đặc biệt" sẽ mất quyền chỉ đạo trực tiếp Benfica ở trận lượt về tại Bernabeu.

