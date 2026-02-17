Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

VĐV Na Uy bỏ vào rừng sau thất bại tại Thế vận hội mùa Đông

Đặng Lai

TPO - Atle Lie McGrath đã không thể giành huy chương tại Thế vận hội mùa Đông 2026. Anh bực tức sau thất bại, thể hiện sự thất vọng bằng cách ném dụng cụ thi đấu, bỏ vào rừng và chỉ trở lại sau đó vài tiếng.

ebc7b2e5-9cc9-43cd-a983-4228cab65deb.jpg
Khoảnh khắc Lie McGrath bỏ cuộc thi đi bộ vào rừng

Khoảnh khắc đáng tiếc của Lie McGrath được lan truyền khắp thế giới. VĐV này đã ở rất gần tấm HCV môn trượt tuyết luồn cọc đổ dốc. Nhưng khi đang dẫn đầu, anh lại trượt lệch qua cổng kỹ thuật. Theo luật của môn trượt tuyết luồn cọc đổ dốc (slalom), Atle Lie McGrath ngay lập tức bị loại. Sau khoảnh khắc nhận ra sai sót, Lie McGrath ném hai cây gậy trượt tuyết qua hàng rào bảo vệ rồi lủi thủi đi vào rừng.

Vài tiếng sau, Atle Lie McGrath quay lại khu vực dành cho các VĐV. Anh từ chối phỏng vấn và biến mất khỏi khu vực truyền thông với chiếc mũ trùm đầu che kín mặt. Sau đó, anh trả lời câu hỏi của các nhà báo khi có mặt ở khách sạn của đội tuyển Na Uy.

"Cảm xúc bồng bột thôi", VĐV 25 tuổi giải thích. "Tôi muốn có thời gian ở một mình. Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng các nhiếp ảnh gia đã tìm thấy tôi, nên tôi cũng chẳng có thời gian riêng tư nào cả".

Atle Lie McGrath thậm chí khẳng định rằng khoảnh khắc vừa qua là ‘đen tối nhất sự nghiệp’ của anh. Phải thừa nhận rằng Thế vận hội đang diễn ra trong hoàn cảnh khó khăn đối với McGrath. Vào ngày khai mạc, anh nhận tin ông nội, người đã hỗ trợ anh theo đuổi sự nghiệp, qua đời.

Có lẽ điều đó ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý thi đấu của Atle Lie McGrath. Anh tham gia 2 nội dung ở Thế vận hội mùa Đông 2026 thì không giành huy chương cả 2.

74c8250cf8d9677c5078688aed587888a267693e.jpg

"Tôi cần rất nhiều thời gian để vượt qua chuyện này. Tôi nghĩ mình cần sự giúp đỡ. Thật sự rất khó khăn, tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy trong đời. Sự ra đi của ông nội đã khiến tôi mất phương hướng một chút, nhưng may mắn là tôi có những người thân yêu luôn yêu thương và ủng hộ mình.

Mấy ngày qua thật khó khăn bên ngoài sân đấu, và rồi lại đến khó khăn nhất trong môn thể thao này. Khi mọi chuyện trở thành như vậy, nó thực sự là một gánh nặng lớn”, anh kết lại.

Đặng Lai
