Vinícius tố bị phân biệt chủng tộc, Mbappe phẫn nộ đòi UEFA vào cuộc

TPO - Chiến thắng của Real Madrid trước Benfica tại Champions League đã bị che phủ bóng đen bởi một sự cố đáng tiếc. Ngôi sao người Brazil Vinicius Junior cáo buộc bị đối thủ lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc ngay trên sân.

Phút 50, Vinicius Junior ghi bàn đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước bằng một cú dứt điểm tuyệt đẹp vào góc cao khung thành. Tuy nhiên, màn ăn mừng của anh đã châm ngòi cho phản ứng dữ dội từ các cầu thủ Benfica.

Trong tình huống căng thẳng sau đó, Gianluca Prestianni bị ghi lại hình ảnh lấy áo che miệng và nói điều gì đó với tiền đạo người Brazil. Ngay lập tức, Vinicius chạy đến phía trọng tài Letexier để phản ánh rằng anh đã bị xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc.

Trọng tài sau đó giơ hai tay hình chữ X, tín hiệu kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc theo quy định của UEFA. Vài phút sau, cầu thủ sinh năm 2000 rời sân, để lại nhiều tranh cãi về cách xử lý tình huống của các bên liên quan.

Trong tuyên bố được đưa ra sau trận đấu, Vinícius không giấu được sự bức xúc: “Những kẻ phân biệt chủng tộc, trên hết, là những kẻ hèn nhát. Họ phải dùng áo che miệng để cho thấy họ yếu đuối đến mức nào. Nhưng họ lại được bảo vệ bởi những người mà lẽ ra có nghĩa vụ phải trừng phạt họ. Những gì xảy ra hôm nay không có gì mới trong cuộc đời tôi hay trong sự nghiệp bóng đá của tôi".

"Tôi nhận thẻ vàng vì ăn mừng bàn thắng. Tôi vẫn không hiểu vì sao. Ở phía bên kia, chỉ có một quy trình được thực hiện một cách hời hợt và vô tác dụng. Tôi không thích xuất hiện trong những tình huống như thế này, đặc biệt là sau một chiến thắng lớn khi lẽ ra các tiêu đề phải nói về Real Madrid, nhưng tôi tin điều đó là cần thiết".

Mbappe phẫn nộ: 'Cậu ta gọi Vini là khỉ năm lần'

Sau sự cố gây tranh cãi, Kylian Mbappe là một trong những người phản ứng gay gắt nhất. Trả lời truyền thông, ngôi sao của Real Madrid khẳng định Prestianni đã có hành vi lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc với Vinicius và nhấn mạnh bóng đá không thể dung thứ cho những hình ảnh xấu xí như vậy.

“Những gì tôi thấy rất rõ ràng: cầu thủ số 25 đã nói với Vini năm lần: ‘Mày là một con khỉ'. Mỗi người sẽ có ý kiến riêng. Tôi có mặt ở đây để đưa ra lời giải thích, bởi từ vị trí của các bạn, không thể biết chuyện gì đang xảy ra trên sân. Công việc của chúng tôi là cung cấp thông tin nhiều nhất có thể".

Tiền đạo người Pháp cho rằng toàn bộ cộng đồng bóng đá phải cùng chung tiếng nói chống lại nạn phân biệt chủng tộc: “Tất cả chúng ta phải cùng hướng về một phía. Chúng ta không thể chấp nhận kiểu hành vi này. Thật tuyệt khi được chơi ở Champions League, giải đấu mang đến cảm xúc đặc biệt cho mọi người. Nhưng những hình ảnh như thế này thì thật tệ hại".

Theo Mbappe, cầu thủ bị cáo buộc không hề đưa ra lời xin lỗi sau sự việc. “Không! Nhưng các bạn có nhìn thấy khuôn mặt cậu ta không?! Tôi có thể hiểu phản ứng của những người có mặt trên sân, vì thế tôi ở đây một cách bình tĩnh. Nhưng không thể chấp nhận việc một cầu thủ như vậy, mà cậu ta còn rất trẻ, lại có thể nghĩ đến việc nói ra điều như thế!”.

Mbappe nhấn mạnh rằng Prestianni không nên tiếp tục được thi đấu tại Champions League. “Chúng ta phải làm gương cho trẻ em. Đây là Champions League, giải đấu tôi mơ ước từ nhỏ, giải đấu mà tôi từng xem cùng bố mẹ khi còn là một đứa trẻ và có những điều chúng ta không thể chấp nhận. Bởi cả thế giới đang dõi theo chúng ta".

Ngôi sao của Real khẳng định không “vơ đũa cả nắm”, bởi bản thân có nhiều bạn bè, đồng đội ở Bồ Đào Nha luôn cư xử tôn trọng, nhưng khi một cá nhân hành xử sai trái thì điều đó cần được nói thẳng.

“Chúng tôi bị la ó vì khán giả không biết chuyện gì xảy ra, điều đó là bình thường. Tôi không có gì chống lại CĐV, CLB hay HLV của họ. Nhưng cần phải có hành động. Không thể chấp nhận một cầu thủ như vậy thi đấu ở Champions League. Hãy để UEFA đưa ra quyết định, vì đây là một vụ việc nghiêm trọng”, Mbappe nhấn mạnh.