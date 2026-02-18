Nhận định Bodo/Glimt vs Inter Milan, 03h00 ngày 19/2: Căng thẳng tột độ

TPO - Nhận định bóng đá Bodo/Glimt vs Inter Milan, Cúp C1 Châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Từ chỗ tưởng chừng bị loại sớm, Bodo/Glimt bứt phá ngoạn mục để góp mặt ở vòng play-off, nơi họ chạm trán Inter Milan giàu kinh nghiệm. Cuộc so tài tại Aspmyra hứa hẹn hấp dẫn khi một bên là hiện tượng Bắc Âu đầy hưng phấn, còn bên kia là đội bóng khát khao chinh phục danh hiệu châu lục.

Bodo/Glimt có thể tạo bất ngờ trước Inter Milan.

Nhận định Bodo/Glimt vs Inter Milan

Lần đầu góp mặt ở vòng phân hạng Champions League, hành trình của Bodo/Glimt tưởng như sẽ khép lại chóng vánh ngay từ vòng bảng. Đại diện đến từ Na Uy khởi đầu đầy chật vật và từng đứng bên bờ vực bị loại, trước khi tạo nên cú bứt phá ngoạn mục ở thời điểm quyết định. Sau sáu lượt trận đầu tiên không biết đến mùi chiến thắng, thầy trò Kjetil Knutsen bất ngờ hồi sinh đúng lúc. Hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester City và Atletico Madrid giúp họ chen chân vào vị trí thứ 24, đủ điều kiện đi tiếp vào vòng play-off. Với việc được chơi trên sân nhà, Bodo/Glimt hoàn toàn có khả năng gây ra bất ngờ trước "ông lớn" Inter Milan.

Trong khi đó, Inter Milan lại phải thi đấu tại vòng play-off mặc dù có khởi đầu ấn tượng ở vòng phân hạng. Họ khởi đầu đầy ấn tượng với bốn chiến thắng liên tiếp và chỉ để lọt lưới một bàn, nhưng sau đó lại sa sút khi thua liền ba trận. Chiến thắng trước Dortmund ở lượt cuối là không đủ để đoàn quân của Chivu lọt vào vòng 16 đội. So với đội chủ nhà Bodo/Glimt, Inter Milan được đánh giá cao hơn rất nhiều, và điều đó không chỉ đến từ sức mạnh hay chiều sâu của đội hình, mà còn nằm ở kinh nghiệm thi đấu tại vòng loại trực tiếp Champions League.

Ngoại trừ các trận chung kết, họ thắng 10 và chỉ thua 1 trong 15 trận đấu gần nhất tại vòng knock-out tại Champions League. Đội bóng này thậm chí đã lọt tới trận đấu chung kết hai lần trong ba mùa giải gần nhất. Inter Milan cũng đang có được sự hưng phấn sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Juventus để xây chắc ngôi đầu Serie A. Họ đang hơn đại kình địch cùng thành phố AC Milan 8 điểm trong cuộc đua vô địch. Inter có phong độ tốt mỗi khi xa nhà, khi đang sở hữu chuỗi bảy trận thắng sân khách liên tiếp trên mọi đấu trường và chỉ để thủng lưới đúng một bàn.

Tuy nhiên, Inter sẽ không được phép chủ quan trước một Bodo/Glimt đang quyết tâm tạo nên lịch sử tại sân chơi lớn nhất của bóng đá châu Âu. Sân cỏ nhân tạo Aspmyra cùng điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt tại Na Uy hứa hẹn sẽ là thử thách hoàn toàn khác biệt đối với đại diện Italia trong cuộc đọ sức sắp tới.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bodo/Glimt vs Inter Milan

Bodo/Glimt và Inter Milan chưa từng gặp nhau tại các trận đấu chính thức.

Inter Milan đang sở hữu chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đoàn quân của Chivu mới chỉ nhận 1 thất bại trong năm 2026 và đã thắng 9 trận.

Bodo/Glimt đã không thi đấu kể từ ngày 29/1/2026.

Thông tin lực lượng Bodo/Glimt vs Inter Milan

Bodo/Glimt thiếu Ulrik Saltnes do chấn thương.

Inter Milan nhiều khả năng chưa có sự phục vụ của Dumfries.

Đội hình dự kiến Bodo/Glimt vs Inter Milan

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.

Inter Milan: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Esposito.

Dự đoán tỷ số Bodo/Glimt 1-2 Inter Milan