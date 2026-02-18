Nhận định Olympiakos vs Leverkusen, 03h00 ngày 19/2: Cuộc chiến không khoan nhượng

TPO - Nhận định bóng đá Olympiakos vs Bayer Leverkusen, vòng play-off Champions League, lúc 03h00 ngày 19/2. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù phong độ chưa cao, Olympiacos vẫn có lợi thế sân nhà Karaiskakis và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ CĐV Piraeus, đủ để họ kỳ vọng thể hiện đẳng cấp cao hơn ở trận cầu quan trọng này.

Nhận định trước trận đấu

Chiến thắng trước Bayer Leverkusen ở vòng phân hạng không chỉ mang ý nghĩa điểm số với Olympiacos, mà còn là dấu mốc cho một cuộc hồi sinh đầy bản lĩnh ở Champions League mùa này.

Sau 5 lượt trận đầu tiên chỉ biết hòa (2) và thua (3), thầy trò HLV Jose Luis Mendilibar từng đứng bên bờ vực bị loại. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn nhất, đại diện thành Piraeus đã vùng dậy mạnh mẽ bằng chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, điều tưởng như không tưởng nếu nhìn vào phong độ trước đó.

Màn lội ngược dòng bắt đầu bằng thắng lợi tối thiểu 1-0 trên sân Kairat Almaty, trước khi khép lại bằng chiến thắng 2-1 giàu cảm xúc trước Ajax ở lượt cuối. Ba điểm trọn vẹn ở chặng nước rút giúp Olympiacos cán đích thứ 18/36 đội, hơn nhóm bị loại đúng 2 điểm để giành vé vào vòng knock-out, lần đầu tiên kể từ mùa 2013/14.

Đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ-trắng viết tiếp lịch sử. Nếu thắng trận thứ tư liên tiếp ở vòng đấu chính, Olympiacos sẽ lần đầu tiên làm được điều đó tại Champions League, một cột mốc đáng nhớ với bóng đá Hy Lạp.

Điểm tựa của họ chính là sân nhà Karaiskakis. Trong 7 cặp đấu châu Âu gần nhất đá lượt đi tại Piraeus, Olympiacos thắng tới 6 (chỉ thua 1). Đáng chú ý, họ từng 2 lần đánh bại Leverkusen tại đây trong 3 lần đối đầu trước đó, bao gồm chiến thắng “điên rồ” 6-2 năm 2002, một ký ức vẫn còn nguyên giá trị tinh thần.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội bóng Hy Lạp lại có dấu hiệu chững lại. Họ chỉ thắng 1/4 trận gần nhất (hòa 2, thua 1). Cuối tuần qua, Olympiacos bị Levadiakos cầm hòa 0-0, qua đó rơi xuống vị trí thứ hai tại Super League Hy Lạp, kém AEK Athens 2 điểm. Trận hòa này cũng đánh dấu hai trận liên tiếp “tịt ngòi” của nhà vô địch Hy Lạp, sau thất bại 0-1 trước Panathinaikos. Đáng lo hơn, họ đã thua 2/4 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Bayer Leverkusen hành quân tới Hy Lạp với tinh thần đang lên cao. Chiến thắng 4-0 trước St. Pauli cuối tuần qua giúp “Die Werkself” vươn lên thứ sáu Bundesliga, chỉ kém top 4 đúng 3 điểm và còn một trận chưa đấu.

Đó cũng là trận bất bại thứ sáu liên tiếp của thầy trò HLV Kasper Hjulmand trên mọi mặt trận (thắng 5, hòa 1), sau khi họ khởi đầu năm 2026 đầy chệch choạc với ba thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua chính Olympiacos tại Piraeus.

Ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League, Leverkusen gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Villarreal để kết thúc vòng bảng ở vị trí 16 với 12 điểm (3 thắng, 3 hòa, 2 thua).

Dù vậy, vòng knock-out Champions League lại thường là “vùng đất dữ” với đại diện nước Đức. Trong 12 trận gần nhất ở giai đoạn này, Leverkusen thua tới 10 (thắng 1, hòa 1). Thành tích sân khách của họ tại Champions League cũng không mấy sáng sủa với 23 thất bại trong 42 chuyến làm khách gần nhất (thắng 7, hòa 12).

Tuy nhiên, mùa này Leverkusen đã cho thấy bộ mặt khác khi thắng 2/4 trận sân khách ở vòng phân hạng, trong đó có những chiến thắng ấn tượng tại Manchester City và Benfica. Thất bại duy nhất của họ trên sân khách, trớ trêu thay, lại chính là trước Olympiacos.

Tất cả tạo nên một màn tái đấu hứa hẹn nhiều kịch tính: một Olympiacos khát khao viết lịch sử và một Leverkusen đang tìm cách phá bỏ “lời nguyền” knock-out. Ở Piraeus, quá khứ có thể là điểm tựa cho đội chủ nhà, nhưng hiện tại đang tiếp thêm niềm tin cho đại diện Bundesliga.

Thông tin lực lượng

Trước giờ bóng lăn, bài toán lực lượng đang là yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể tới thế trận của hai đội. Với Olympiacos, tiền vệ Theofanis Bakoulas nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt vì chấn thương đầu gối kéo dài, vấn đề anh gặp phải từ trước khi chuyển đến từ Rio Ave hồi tháng 1.

Hậu vệ Francisco Ortega và tiền đạo Mehdi Taremi cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi không góp mặt ở trận hòa Levadiakos cuối tuần qua. Đáng chú ý, Taremi hiện còn cách án treo giò một thẻ vàng, tương tự Santiago Hezze và Dani Garcia, điều có thể khiến Olympiacos phải thi đấu thận trọng hơn trong những pha tranh chấp quyết liệt.

Một cái tên đặc biệt đáng chú ý là trung vệ Panagiotis Retsos. Cầu thủ 25 tuổi từng khoác áo Bayer Leverkusen giai đoạn 2017-2022 và chắc chắn sẽ có thêm động lực khi chạm trán đội bóng cũ. Kinh nghiệm thi đấu tại Bundesliga của Retsos được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ Olympiacos đứng vững trước sức ép từ đại diện nước Đức.

Bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen cũng không có lực lượng mạnh nhất. Tiền đạo Eliesse Ben Seghir tiếp tục vắng mặt do chấn thương mắt cá chân gặp phải tại Cúp châu Phi tháng trước. Thủ môn số một Mark Flekken vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối từ tháng 1, vì vậy Janis Blaswich nhiều khả năng tiếp tục được trao suất bắt chính. Nathan Tella cũng phải ngồi ngoài do vấn đề ở bàn chân.

Tuy nhiên, HLV Kasper Hjulmand vẫn có trong tay những quân bài tấn công chất lượng. Tiền đạo trẻ Christian Kofane đã nhận hai thẻ vàng và nhiều khả năng sẽ xuất phát trên ghế dự bị. Trọng trách ghi bàn tiếp tục đặt lên vai Patrik Schick, người vừa lập công trong chiến thắng 4-0 trước St. Pauli và đang có phong độ khá ổn định.

Bên hành lang trái, Alejandro Grimaldo nổi lên như một “vũ khí bí mật” ở đấu trường châu Âu. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã ghi bàn trong 3/4 trận Champions League gần nhất của Leverkusen, cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công cực kỳ hiệu quả từ tuyến dưới.

Trong bối cảnh cả hai đội đều có những thiếu vắng quan trọng, chiều sâu đội hình và khả năng xoay vòng nhân sự sẽ đóng vai trò then chốt. Một trận đấu knock-out không chỉ đòi hỏi bản lĩnh, mà còn cần sự tính toán kỹ lưỡng trong từng quyết định nhân sự.