Nhận định Wolves vs Arsenal, 03h00 ngày 19/2: Quyết đấu ‘sinh tử’

Wolves và Arsenal đang ở hai thái cực trái ngược tại Ngoại hạng Anh mùa này. Wolves mới giành được vỏn vẹn 9 điểm sau 26 trận đấu và xem như chắc chắn xuống hạng. Trong khi đó, Arsenal dẫn đầu bảng với 57 điểm và tràn đầy cơ hội lên ngôi vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Cũng chính vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa “sinh tử” với cả hai đội bóng. Wolves cần chiến thắng để nuôi hy vọng mong manh, còn Arsenal phải thắng để duy trì lợi thế so với Man City. Sau giai đoạn đầu thi đấu gần như hoàn hảo, Pháo thủ liên tục mất điểm trong thời gian qua và chịu áp lực cực lớn từ Pep-team. Ở vòng đấu gần nhất, họ bị Brentford cầm hòa 1-1 trong thế trận lép vế.

Arsenal nhanh chóng đứng dậy bằng chiến thắng 4-0 trước Wigan ở FA Cup, nhưng Ngoại hạng Anh lại là câu chuyện khác. Wolves đang đứng bét bảng, nhưng chiến đấu không khoan nhượng trong thời gian qua. Họ chỉ thua 3/8 trận gần nhất (thắng 1, hòa 4) và sẵn sàng gây khó khăn cho bất cứ đối thủ nào.

Về lý thuyết, Arsenal xứng đáng được khen ngợi vì chỉ thua một trong 11 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (7 thắng, 3 hòa), nhưng họ liên tục mất điểm khi có cơ hội bỏ xa Man City. Điều này khiến giới mộ điệu một lần nữa nghi ngờ bản lĩnh của Pháo thủ.

Arsenal hành quân đến Molineux tuần này sau khi chỉ thắng được 3 trong 8 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh (4 hòa, 1 thua), tuy nhiên họ có thể an ủi phần nào khi đã thắng cả 14 trận gần nhất tại giải đấu hàng đầu trước các đội bóng nằm trong khu vực xuống hạng với tổng tỷ số ấn tượng 40-4 - chuỗi trận thắng dài nhất trước các câu lạc bộ ở ba vị trí cuối bảng (hoặc bốn vị trí cuối bảng vào mùa giải 1994-95) trong lịch sử giải đấu.

Ngoài ra, Arsenal đã thắng 9 trong số 11 lần làm khách trên sân của Wolves tại Premier League (thua 2 trận) - tỷ lệ thắng cao nhất của họ trước bất kỳ đội nào mà họ đã đối đầu hơn 10 lần trên sân khách (82%) - và cũng đã ghi bàn trong mỗi 36 lần gặp đội bóng áo vàng đen gần nhất trên mọi đấu trường. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ có Wrexham là có chuỗi trận ghi bàn dài hơn trước một đối thủ (49 trận thắng trước Darlington từ năm 1929 đến năm 1961).

Ngược lại, Wolves đã thua 10 trong số 13 trận sân nhà tại Premier League mùa này (thắng 1, hòa 2), chỉ có Southampton mùa trước là có 10 trận thua trên sân nhà ít hơn (12); Wolves chỉ từng chịu nhiều thất bại trên sân nhà hơn trong một mùa giải hạng nhất hai lần trước đó - 11 trận vào mùa 1964-65 và 13 trận vào mùa 2011-12.

Hiện tại, Wolves đã kém vị trí an toàn đến 18 điểm. Theo nhận định chung, chỉ có phép màu mới có thể giúp CLB này trụ hạng thành công. Thầy trò HLV Rob Edwards hiểu rõ điều đó, và họ giống như đang cố gắng tận hưởng những trận đấu cuối cùng ở Ngoại hạng Anh và chiến đấu không khoan nhượng. Tinh thần không có gì để mất của Wolves chắc chắn khiến Arsenal gặp khó khăn, và đây là thời điểm để Pháo thủ thể hiện họ đã đủ bản lĩnh cạnh tranh ngôi vô địch đến cùng hay chưa.

