Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Wolves vs Arsenal, 03h00 ngày 19/2: Quyết đấu ‘sinh tử’

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Wolves vs Arsenal, đá sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh lúc 03h00 ngày 19/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Wolves và Arsenal. Trận đấu đêm nay mang ý nghĩa “sinh tử” với cả hai đội bóng.

wol-vs-ars.jpg

Nhận định Wolves vs Arsenal

Wolves và Arsenal đang ở hai thái cực trái ngược tại Ngoại hạng Anh mùa này. Wolves mới giành được vỏn vẹn 9 điểm sau 26 trận đấu và xem như chắc chắn xuống hạng. Trong khi đó, Arsenal dẫn đầu bảng với 57 điểm và tràn đầy cơ hội lên ngôi vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Cũng chính vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa “sinh tử” với cả hai đội bóng. Wolves cần chiến thắng để nuôi hy vọng mong manh, còn Arsenal phải thắng để duy trì lợi thế so với Man City. Sau giai đoạn đầu thi đấu gần như hoàn hảo, Pháo thủ liên tục mất điểm trong thời gian qua và chịu áp lực cực lớn từ Pep-team. Ở vòng đấu gần nhất, họ bị Brentford cầm hòa 1-1 trong thế trận lép vế.

Arsenal nhanh chóng đứng dậy bằng chiến thắng 4-0 trước Wigan ở FA Cup, nhưng Ngoại hạng Anh lại là câu chuyện khác. Wolves đang đứng bét bảng, nhưng chiến đấu không khoan nhượng trong thời gian qua. Họ chỉ thua 3/8 trận gần nhất (thắng 1, hòa 4) và sẵn sàng gây khó khăn cho bất cứ đối thủ nào.

Về lý thuyết, Arsenal xứng đáng được khen ngợi vì chỉ thua một trong 11 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (7 thắng, 3 hòa), nhưng họ liên tục mất điểm khi có cơ hội bỏ xa Man City. Điều này khiến giới mộ điệu một lần nữa nghi ngờ bản lĩnh của Pháo thủ.

Arsenal hành quân đến Molineux tuần này sau khi chỉ thắng được 3 trong 8 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh (4 hòa, 1 thua), tuy nhiên họ có thể an ủi phần nào khi đã thắng cả 14 trận gần nhất tại giải đấu hàng đầu trước các đội bóng nằm trong khu vực xuống hạng với tổng tỷ số ấn tượng 40-4 - chuỗi trận thắng dài nhất trước các câu lạc bộ ở ba vị trí cuối bảng (hoặc bốn vị trí cuối bảng vào mùa giải 1994-95) trong lịch sử giải đấu.

Ngoài ra, Arsenal đã thắng 9 trong số 11 lần làm khách trên sân của Wolves tại Premier League (thua 2 trận) - tỷ lệ thắng cao nhất của họ trước bất kỳ đội nào mà họ đã đối đầu hơn 10 lần trên sân khách (82%) - và cũng đã ghi bàn trong mỗi 36 lần gặp đội bóng áo vàng đen gần nhất trên mọi đấu trường. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ có Wrexham là có chuỗi trận ghi bàn dài hơn trước một đối thủ (49 trận thắng trước Darlington từ năm 1929 đến năm 1961).

Ngược lại, Wolves đã thua 10 trong số 13 trận sân nhà tại Premier League mùa này (thắng 1, hòa 2), chỉ có Southampton mùa trước là có 10 trận thua trên sân nhà ít hơn (12); Wolves chỉ từng chịu nhiều thất bại trên sân nhà hơn trong một mùa giải hạng nhất hai lần trước đó - 11 trận vào mùa 1964-65 và 13 trận vào mùa 2011-12.

Hiện tại, Wolves đã kém vị trí an toàn đến 18 điểm. Theo nhận định chung, chỉ có phép màu mới có thể giúp CLB này trụ hạng thành công. Thầy trò HLV Rob Edwards hiểu rõ điều đó, và họ giống như đang cố gắng tận hưởng những trận đấu cuối cùng ở Ngoại hạng Anh và chiến đấu không khoan nhượng. Tinh thần không có gì để mất của Wolves chắc chắn khiến Arsenal gặp khó khăn, và đây là thời điểm để Pháo thủ thể hiện họ đã đủ bản lĩnh cạnh tranh ngôi vô địch đến cùng hay chưa.

Phong độ Wolves vs Arsenal

phong-do-arsenal.png

Đội hình dự kiến Wolves vs Arsenal

Wolves: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; R. Gomes, A. Gomes, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Armstrong, Arokodare

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard

Dự đoán tỷ số: Wolves 0-2 Arsenal

A Phi
#Wolves vs Arsenal #nhận định Wolves vs Arsenal #nhận định bóng đá #đối đầu Wolves vs Arsenal #Wolves #Arsenal #soi kèo Wolves vs Arsenal

Xem thêm

Cùng chuyên mục