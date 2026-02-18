Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của PSG

TPO - PSG đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng ấn tượng nhất ở vòng play-off Champions League lượt đi, khi họ thắng 3-2 trên sân của AS Monaco dù bị đối thủ dẫn trước hai bàn ngay từ đầu trận.

Desire Doue lập cú đúp giúp PSG lội ngược dòng trước Monaco.

Ở Stade Louis II, đội chủ nhà Monaco khởi đầu ấn tượng khi ghi tới 2 bàn vào lưới PSG chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút thi đấu. Phút thi đấu đầu tiên, Aleksandr Golovin tạt bóng cho Folarin Balogun đánh đầu tung lưới Safonov. Chỉ 17 phút sau, Folarin Balogun tiếp tục gieo sầu cho hàng phòng ngự lỏng lẻo của đội khách. Chân sút của Monaco hoàn tất cú đúp sau đường chọc khe tinh tế của Maghnes Akliouche.

Khi đã bị đối thủ dồn vào thế chân tường, PSG vùng lên mạnh mẽ và tấn công quyết liệt hơn nữa. Thành quả sớm đến khi họ được hưởng quả đá phạt đền nhưng Vitinha đã đá hỏng. Đội bóng của HLV Luis Enrique còn phải đối mặt với khó khăn về nhân sự khi Dembele phải rời sân từ rất sớm vì chấn thương. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi cầu thủ vào sân thay người Desire Doue đã thi đấu bùng nổ với 2 bàn thắng.

Chỉ khoảng hai phút sau khi được tung vào sân, Doue nhận đường chuyền Barcola rồi sút chéo góc rút ngắn tỷ số cho PSG. Trước khi hiệp một kết thúc, Doue dứt điểm căng khiến thủ môn Monaco không thể bắt dính trái bóng, Achraf Hakimi tận dụng tung cú đá bồi để san bằng tỷ số cho nhà ĐKVĐ.

Bước sang hiệp hai, tình thế nghiêng hẳn về phía PSG khi Aleksandr Golovin của Monaco phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm, khiến Monaco thi đấu với 10 người. PSG tận dụng ưu thế này và ở phút 67, Doue nhận đường chuyền của Zaire-Emery, sút chìm hiểm hóc ấn định chiến thắng cho PSG.

Chiến thắng ngoạn mục trước Monaco giúp PSG nắm lợi thế lớn trước trận lượt về diễn ra sau 1 tuần. Đội bóng của HLV Luis Enrique thi đấu trận đấu lượt về với Monaco tại Parc des Princes, đặt họ trong vị thế thuận lợi để hướng đến vòng 16 đội Champions League mùa này.