Cô gái Vàng và cuộc hẹn trên vạch đích

TP - 15 năm bền bỉ trên đường chạy, Nguyễn Thị Oanh chưa khi nào có dấu hiệu chậm lại. Các cuộc đua luôn diễn ra và Oanh hẹn tất cả trên vạch đích, với tư cách người chiến thắng.

Hình ảnh đã trở thành biểu tượng, khi Nguyễn Thị Oanh giơ cao lá cờ Tổ quốc Ảnh: Anh Thắng

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, hầu hết các vận động viên điền kinh đạt phong độ đỉnh cao ở độ tuổi 20-22, và chỉ 20% duy trì phong độ trong 5 năm kế tiếp. Còn sau đó? Rất hãn hữu.

Nguyễn Thị Oanh thuộc số rất ít đó. Cô không những đã qua độ tuổi đỉnh cao từ lâu, mà còn ở phía sau nữa của quãng 5 năm. Oanh đã 30 tuổi. Và không lâu nữa sẽ bước sang tuổi 31. Thế nhưng cô vẫn chạy. Còn hơn thế, liên tục phá các kỷ lục và không ngừng lập nên những cột mốc phi thường mới.

Tôi đã ở sân vận động Supachalasai (Thái Lan), nơi Oanh trở thành vận động viên điền kinh của Việt Nam cũng như Đông Nam Á sở hữu nhiều huy chương Vàng nhất lịch sử SEA Games (15). Tấm huy chương Vàng thứ 15, ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, diễn ra khá dễ dàng. Oanh bứt lên ngay khi rời vạch xuất phát và không bao giờ có dấu hiệu chậm lại. Cuối cùng, sau khi bỏ xa phần còn lại tới gần một nửa chu vi sân, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam cán đích với thành tích 10 phút 13 giây 75.

Nguyễn Thị Oanh độc hành trên đường đua. Ảnh Anh Thắng

Hít một hơi dài để điều hòa nhịp thở, Oanh thoải mái trở lại đường đua, kiên nhẫn chờ đợi và chào đón người đồng đội Đoàn Thu Hằng về nhì. Sau đó là chuỗi hành động đã trở thành thói quen. Cô nhận lấy lá cờ Tổ quốc và giơ lên đầy kiêu hãnh, cũng chiều chuộng cánh báo chí với một loạt kiểu tạo dáng, trước khi tiến về khu mix zone, trả lời những câu hỏi mà cô đã từng nghe nhiều lần ở những lần chiến thắng trước.

Tất cả đều dễ đoán, tương tự kết quả các cuộc đua mà Oanh tham dự. Mọi vận động viên đều bước ra vạch xuất phát như nhau và bắt đầu cuộc đuổi bắt, nhưng chỉ có một cái kết: Oanh hẹn mọi người trên vạch đích với tư cách người chiến thắng. 5 kỳ SEA Games đã qua, không một đối thủ nào có thể chạm tới, dù chỉ là cái bóng của Oanh. Ngay cả yếu tố thời tiết hoặc lịch thi đấu cũng thất bại trong việc gây khó khăn cho cô gái vàng của điền kinh Việt Nam. Và bây giờ, đến lượt tuổi tác cúi đầu trước Oanh.

Những con số giúp chứng minh điều đó. Nếu như hai năm trước ở Campuchia, Oanh với phiên bản trẻ hơn hiện tại 2 tuổi, đã hoàn thành cự ly 5.000m với thành tích 17 phút 00 giây 33 thì năm nay, Nguyễn Thị Oanh chỉ mất 16 phút 27 giây 14. Cũng tại Thái Lan, cô phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 10.000m, với thành tích 34 phút 27 giây 93, sau đó tiếp tục thống trị đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật. Vậy mà Oanh vẫn chưa hài lòng. Tại SEA Games 33, cô đánh giá bản thân ở mức hoàn thành nhiệm vụ giành Vàng, với cá nhân thì không, bởi chưa phá được kỷ lục cá nhân ở nội dung cuối cùng.

Theo thời gian, Oanh trở nên kinh nghiệm hơn, xuất sắc hơn và như tôi nhận thấy, cô cũng ngày càng xinh đẹp hơn. Vậy làm thế nào Oanh có thể làm tất cả những điều này? Câu trả lời nằm ở chính đường chạy.

15 huy chương Vàng SEA Games không chỉ là con số, mà là kết quả của hành trình dài kiên trì, bền bỉ theo đuổi thành công. Có những lúc chán nản, mệt mỏi hay gặp sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến khía cạnh chuyên môn, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc và cố gắng vượt qua. Mỗi lần vượt qua ấy giúp tôi trở nên bền bỉ hơn, mạnh mẽ hơn và hoàn thiện hơn. Nguyễn Thị Oanh

Ít ai biết rằng chỉ vài ngày sau khi trở về từ SEA Games 33, Oanh đã xuất hiện trở lại ở Trung tâm huấn luyện Quốc gia và miệt mài chạy. Đôi chân không mệt mỏi lại cất bước và dưới tán cây là tiếng giày nện xuống pitch nhịp nhàng, như những nhịp đếm cho ý chí và kỷ luật của Oanh.

“Tập luyện là cách phục hồi tốt nhất”, Oanh nói với tôi, “Tôi không quen nghỉ ngơi lâu. Sau mỗi giải đấu, việc chạy trở lại giúp cơ thể tự điều chỉnh, tìm lại nhịp điệu, và cũng cân bằng cảm xúc, khép lại một chu kỳ và sẵn sàng cho chu kỳ mới, mục tiêu mới”.

Khi những người khác còn ngất ngây sau chiến thắng hoặc gặm nhấm nỗi thất bại, Oanh đã quay về vòng lặp quen thuộc, với các buổi tập bất chấp oi bức hay giá lạnh, nắng gắt hay mưa dầm. Những gì gặt hái được đã gói gọn trong tấm huy chương treo trang trọng tại nhà, đôi chân cô bắt đầu theo đuổi mục tiêu mới và tìm kiếm những kỷ lục mới.

Những ngày cuối ở SEA Games 33, Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh khi nói về tiếc nuối với những tấm huy chương Vàng bị bỏ lỡ, đã nhắc đến Nguyễn Thị Oanh như một hình mẫu về sự chuyên nghiệp. Ông nói rằng Oanh không bao giờ bị xao nhãng bởi các cám dỗ bên ngoài. Cũng chưa một lần, dù chỉ trong khoảnh khắc, cô coi mình là ngôi sao.

Tôi nhớ lại HLV Trần Văn Sỹ, người phát hiện ra Oanh, ngay từ những ngày đầu đã khâm phục ý chí của cô gái bé nhỏ người Bắc Giang, sau đó so sánh cô với “cây xương rồng trên sa mạc”, luôn kiên cường trong nghịch cảnh và mạnh mẽ vươn lên, hướng về ánh mặt trời.

Với 15 huy chương Vàng SEA Games, bao gồm: 4 huy chương Vàng 1.500m 5 huy chương Vàng 5.000m 2 huy chương Vàng 10.000m 4 huy chương Vàng 3.000m vượt chướng ngại vật Nguyễn Thị Oanh trở thành vận động viên chạy cự ly trung bình và dài giàu thành tích nhất trong lịch sử Đại hội.

Cho đến bây giờ, Oanh vẫn là cô bé 15 tuổi như lúc bước vào hành trình theo nghiệp điền kinh, đầy mơ mộng, nhiều khao khát và kiên định với mục tiêu đặt ra.

Điều làm nên sự khác biệt giữa một vận động viên bình thường và một vận động viên ưu tú, cũng như một người ở bên kia sườn dốc và một người giữ mình trên đỉnh cao chính là sự tập trung. “Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tập trung cao độ, gạt bỏ hết tất cả để giải phóng tâm trí, sau đó bước vào thi đấu với tâm lý thoải mái nhất có thể”, Oanh nói.

Ở tuổi 30, cô cũng nhận thức được việc phải chăm sóc và làm chủ bản thân tốt hơn, đồng thời điều chỉnh giáo án, giáo trình huấn luyện phù hợp với thể trạng. Tất cả chỉ để cô luôn tốt nhất, và sẽ còn tốt hơn trên đường chạy.

Suốt 15 năm, Oanh dùng những bước chạy để vượt qua các khó khăn, tạo động lực cho bản thân và truyền cảm hứng tới mọi người.

Cô sẽ tiếp tục làm điều đó.

Bền bỉ và kiên trì hướng về phía trước.

Sau đó, hẹn tất cả trên vạch đích, nơi Oanh nở nụ cười chiến thắng và vẫy cao lá cờ đỏ sao vàng đầy kiêu hãnh.