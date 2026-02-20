Bài cuối TGĐ VPF: VAR cũng chỉ là hệ thống máy móc, khó tránh sai sót

TPO - TGĐ Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Nguyễn Minh Ngọc cho rằng việc áp dụng công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR) góp phần hỗ trợ lớn cho công tác trọng tài nhưng khó tránh vẫn có sai sót. V.League mạnh là nền tảng để các ĐTQG nâng chất, phục vụ các mục tiêu dài hạn.

Ngoại binh và cầu thủ nhập tịch có hạn chế "đất diễn" của các cầu thủ nội ở V.League?

VAR không thể tránh sai sót

"Có VAR nhưng vẫn còn tranh cãi, đó là điều xuất hiện không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều giải đấu lớn trên thế giới. VAR cũng chỉ là hệ thống máy móc và cần con người vận hành. Vì vậy, vẫn có xác suất tồn tại sai sót"-ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong, việc áp dụng công nghệ VAR ở V.League đem lại các hiệu ứng tích cực nhưng không hạn chế được tranh cãi, nhiều sự cố về trọng tài vẫn xảy ra gây phản ứng mạnh, TGĐ Nguyễn Minh Ngọc cho rằng phần lớn đến từ tính cảm xúc khi diễn biến trận đấu căng thẳng và việc phản ứng chỉ đơn giản là sự bùng nổ về mặt cảm xúc, khi kết quả trận đấu, hoặc một pha bóng cụ thể không theo ý muốn.

"Tôi cũng nhắc lại rằng toàn bộ quá trình điều hành của trọng tài luôn được BTC, Ban trọng tài giám sát, đánh giá, từ đó rút kinh nghiệm những vấn đề cần khắc phục để công tác trọng tài được tốt hơn"-ông Ngọc nói. Theo TGĐ Nguyễn Minh Ngọc, công nghệ VAR đã chính thức sang năm thứ 3 xuất hiện tại V.League. Việc quản lý, vận hành hệ thống đã đạt được sự ổn định nhất định và góp phần hỗ trợ rất lớn cho công tác trọng tài. VAR hỗ trợ trọng tài xử lý chính xác hơn các tình huống quan trọng. Nhiều quyết định đã được điều chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao tính công bằng của trận đấu.

Công nghệ VAR giúp các trọng tài V.League "dễ thở" hơn ở các trận cầu đinh

Cũng theo ông Nguyễn Minh Ngọc, đối với công tác trọng tài, có thể đánh giá cơ bản được đảm bảo. Năm nay, BTC giải đã tính toán mời trọng tài nước ngoài điều hành một số trận đấu quan trọng từ khá sớm (ngay từ vòng 13). Đối với công tác chuyên môn của Trọng tài, vẫn cần thường xuyên phải trau dồi, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hơn nữa. Ông Ngọc cho biết:

"Tranh cãi vẫn luôn tồn tại trong bóng đá, tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải xem xét, phân tích kỹ càng tình huống trước khi đưa ra các phán xét, nhận định. Với tất cả các tình huống xảy ra trong mỗi trận đấu, bộ phận chuyên môn của BTC giải đều tổng hợp và chuyển Ban Trọng tài để có những đánh giá cụ thể lại, từ đó rút kinh nghiệm để góp phần nâng cao chất lượng trọng tài".

Phản ứng trọng tài một phần đến từ cảm xúc của thành viên các đội bóng, hoặc do những định kiến trong quá khứ?

Ngoại binh và cầu thủ nhập tịch khiến V.League hấp dẫn hơn

Sau một vài mùa giải áp dụng, công nghệ VAR hỗ trợ đáng kể công tác trọng tài V.League, đặc biệt các trận đấu nóng. Tuy nhiên, một số ý kiến đánh giá việc áp dụng đôi khi máy móc, khiến các trận đấu bị ngắt quãng quá lâu.

Về vấn đề này, TGĐ Nguyễn Minh Ngọc cho biết việc vận hành VAR luôn phải tuân theo những quy tắc, hướng dẫn chặt chẽ từ FIFA. Trọng tài chỉ được phép tham khảo VAR trong những tình huống cụ thể và phải tuân thủ đầy đủ theo đúng quy trình.

"Việc dừng trận đấu đôi khi là cần thiết để đảm bảo quyết định cuối cùng đạt độ chính xác cao nhất. Tại rất nhiều chia sẻ trước đây liên quan đến VAR đều có đề cập rằng tính chính xác được ưu tiên hàng đầu hơn tốc độ khi vận hành VAR. Không có giới hạn thời gian cố định cho quá trình xem xét nhằm đảm bảo quyết định cuối cùng là đúng đắn nhất"-ông Ngọc nói.

Hai mùa giải qua, nhiều đội bóng đã tăng cường đáng kể tuyển mộ ngoại binh, đặc biệt các CLB ở tốp đầu. Số tiền chi cho ngoại binh rất lớn, xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch cũng tăng lên. Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội hay CLB Hà Nội đều có ngoại binh như Nguyễn Xuân Son, Cao Pendant Quang Vinh được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Điều lệ tại LPBank V.League 1-2025/26 quy định: CLB được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài (tăng số lượng được đăng ký so với mùa giải trước đó, tuy nhiên giữ nguyên quy định sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài trong danh sách đăng ký thi đấu), tối đa 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (tăng số lượng từ mùa giải 2024/25) và tối đa 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài.

Ở góc độ tích cực, sự hiện diện của các cầu thủ nước ngoài, cầu thủ nhập tịch sẽ tạo áp lực cạnh tranh, buộc cầu thủ nội phải nỗ lực nhiều hơn, qua đó góp phần nâng tầm mặt bằng chung. Ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết:

"Để nâng cao chất lượng V.League, theo tôi, yếu tố then chốt không nằm ở việc tăng hay giảm số lượng cầu thủ ngoại mà vẫn cần tập trung cốt lõi vào các nội dung chính sau: tập trung phát triển đào tạo trẻ, định hướng phát triển bền vững với các CLB bóng đá chuyên nghiệp; tiếp tục không ngừng cải thiện, nâng cao cơ sở vật chất sân thi đấu; nâng cao công tác trọng tài, điều hành giải đấu".