Bài 4 Đua vô địch V.League - Quyền lực của đồng tiền

TPO - V.League với tốc độ “ngốn” tiền khủng khiếp không phải sân chơi của kẻ nghèo, nhưng có lẽ hiếm khi nào trong lịch sử, đồng tiền lại có sức nặng như các mùa giải gần đây. Qua mỗi thời kỳ, V.League lại chứng kiến sự thống trị của những thế lực khác nhau và nói tới bóng đá Việt Nam hiện nay, thật khó bỏ qua ảnh hưởng của nhà bầu Thụy.

Bầu Thuỵ đang được nhắc tên với nhiều thương vụ liên quan đến V.League

Người đương thời Nguyễn Đức Thuỵ

Ông Nguyễn Đức Thuỵ không phải cái tên xa lạ với giới bóng đá. Hơn thập niên trước, Xuân Thành Sài Gòn từng nổi đình đám với những bản hợp đồng “khủng”, điển hình có thể kể đến trung vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Phước Tứ. Giới bóng đá phải thừa nhận với nhau rằng bầu Thuỵ xứng đáng là “dân chơi” đích thực.

Người làm bóng đá lâu năm vẫn chưa quên cảnh bầu Thuỵ lên tiếng phàn nàn khi đội bóng của mình lỡ cúp vô địch V.League vào tay SHB Đà Nẵng của bầu Hiển. Ông Thuỵ không lâu sau chia tay bóng đá, nhưng là để hơn thập niên sau trở lại một cách rực rỡ hơn.

Trong 3 năm qua, hình ảnh ông Thuỵ xuất hiện ở nhiều nơi, từ khán đài sân Hàng Đẫy khi Công an Hà Nội với dàn sao bậc nhất thi đấu dưới sân đến việc mua lại cổ phần HAGL, cùng bầu Đức đưa ra các quyết định nhân sự liên quan đội bóng phố núi. Chưa dừng lại ở đó, tân binh Ninh Bình đang dẫn đầu cuộc đua ở V.League với đội hình sở hữu tiền vệ tấn công hàng đầu Việt Nam hiện nay Nguyễn Hoàng Đức cũng có hình ảnh ông Thuỵ đứng sau.

Bản đồ quyền lực V.League các mùa giải qua đã biến động mạnh mẽ. Hai năm liên tiếp, Thép Xanh Nam Định vượt qua hàng loạt ông lớn như Thể Công Viettel, Công an Hà Nội để đăng quang ngôi vô địch. Đội bóng thành Nam không ngừng bổ sung lực lượng cả nội và ngoại binh. Cái tên nổi bật nhất trên hàng tấn công Nam Định chính là Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo gốc Brazil sau khi toả sáng trong màu áo Nam Định đã được xúc tiến nhập tịch và sau đó chiếm 1 suất trên hàng tấn công đội tuyển Việt Nam.

Đứng sau thành công của Thép Xanh Nam Định là ông chủ tập đoàn Xuân Thiện, anh trai của bầu Thuỵ. Ở giai đoạn đỉnh cao, bầu Hiển từng gắn liền với câu chuyện “một ông chủ, 2 đội bóng” ở V.League với hàng loạt chức vô địch cùng SHB Đà Nẵng và CLB Hà Nội. Nhưng sau một thập niên đứng đầu bóng đá Việt Nam, bầu Hiển có vẻ như đã chấp nhận phải lùi lại nếu nhìn việc các đội bóng từng gắn với hình ảnh của ông đi xuống.

Ảnh hưởng của bầu Thuỵ còn có phần lớn hơn khi LPBank hiện đang đóng vai nhà tài trợ chính của V.League. Đây cũng là lý do đã có những câu hỏi về sự chồng chéo lợi ích trong hoạt động đầu tư vào bóng đá Việt Nam của bầu Thuỵ.

Không phạm luật nhưng cần “giữ cửa”?

V.League chưa bao giờ là cuộc chơi của kẻ nghèo, ở cả 2 đầu cuộc đua. Từ HAGL đến Becamex Bình Dương, CLB Hà Nội hay Nam Định, Công an Hà Nội, Ninh Bình…hiện nay, các thế lực của V.League đều được xây dựng trên nguồn lực tài chính khổng lồ.

Bầu Đức, bầu Hiển hay bầu Thụy đều từng thực hiện những thương vụ “bom tấn” khiến giới bóng đá nức nở. Số tiền bầu Thụy bỏ ra để chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức từ Thể Công Viettel, theo giới thạo tin, trên dưới 30 tỷ đồng. “Đắt sắt ra miếng”, Hoàng Đức và những cái tên như Đặng Văn Lâm, Quốc Việt…đang đưa Ninh Bình thăng hoa ở V.League.

LPBank tài trợ V.League và cũng gắn tên trên áo đấu Ninh Bình

Ảnh hưởng ngày càng lớn của nhà bầu Thuỵ ở V.League, đặc biệt việc LPBank tài trợ cho giải đấu, như trên đã nói, đặt ra câu hỏi về sự minh bạch trong mối quan hệ giữa các đội bóng, cũng như tác động tới công tác tổ chức giải. Đây là điều không bất ngờ nếu nhìn lại lịch sử xảy ra nhiều trường hợp tiêu cực, “bắt tay” giữa các đội bóng trong quá khứ.

Trên thực tế, thể thao và bóng đá thế giới không hiếm trường hợp một thương hiệu tài trợ cho cả giải đấu và CLB. Một ví dụ điển hình là trường hợp Guinness – Premier League + Arsenal. Năm 2024, Guinness (thuộc Diageo) ký hợp đồng 4 năm làm Official Beer of the Premier League cho giai đoạn 2024/25–2027/28. Tháng 7/2025, Guinness tiếp tục ký hợp đồng đối tác CLB với Arsenal, trở thành “Official Club Partner” toàn cầu của Arsenal. Như vậy, Guinness vừa là bia chính thức của giải Premier League, vừa là đối tác riêng của một CLB đang thi đấu trong chính giải đó (Arsenal).

Cũng Arsenal liên quan một vụ việc khác gây tranh luận ở Anh gắn với Emirates. FA Cup từ 2015 được đặt tên thương mại là Emirates FA Cup – title sponsor (tài trợ tên giải) là hãng hàng không Emirates. Emirates đồng thời là nhà tài trợ áo đấu và đặt tên sân Emirates Stadium của Arsenal, hợp đồng hiện gia hạn tới năm 2028.

Điều này đã gây tranh luận về “xung đột lợi ích”, báo chí Anh và fan đối thủ từng đặt câu hỏi: “Emirates tài trợ Arsenal và tài trợ luôn FA Cup thì có thiên vị không?”

Bóng đá Anh đã xử lý như thế nào? FA quy định mọi quyết định chuyên môn phải độc lập, được kiểm soát bởi các ban chuyên môn. Với V.League, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ắt phải đối diện với vấn đề tương tự nếu có thành viên đưa ra, và buộc phải có câu trả lời.

Trong hơn 20 năm lên chuyên, bóng đá Việt Nam luôn đối diện với các câu hỏi về sự minh bạch. Chính áp lực này đã giúp V.League ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống hành lang pháp lý để đảm bảo cuộc chơi ngày một nâng chất. Trước một xu hướng có thể tác động tới sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam, những người có trách nhiệm càng không thể bỏ qua. Một cuộc chơi sòng phẳng sẽ tạo sức hút để nhiều ông bầu, doanh nghiệp đổ tiền vào bóng đá.