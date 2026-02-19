Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

MU chấp nhận mất trắng Sancho

A Phi

TPO - MU chuẩn bị chấp nhận thua lỗ và cho phép bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng Jadon Sancho ra đi miễn phí.

sancho.jpg
Sancho là "bom xịt" của MU

Sancho chưa bao giờ chứng tỏ được giá trị của mình so với mức phí chuyển nhượng khổng lồ kể từ khi gia nhập MU từ Dortmund vào năm 2021. Hiện tại, ngôi sao 26 tuổi người Anh đang thi đấu cho Aston Villa theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

Hợp đồng giữa MU và Sancho sẽ hết hạn vào tháng 6/2026 với điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, SunSports cho biết Quỷ đỏ sẽ không kích hoạt điều khoản này và chấp nhận để Sancho ra đi tự do - đồng nghĩa với việc họ không thu về bất cứ khoản phí chuyển nhượng nào.

Trong những năm gần đây, MU liên tục đẩy Sancho sang các CLB khác theo dạng cho mượn nhằm tìm cách bán đứt ngôi sao này. Thế nhưng, Dortmund, Chelsea lần lượt trả Sancho trở lại Old Trafford. Trong đó, Chelsea thậm chí trả cho MU 5 triệu bảng tiền phạt thay vì thực hiện “nghĩa vụ” mua đứt Sancho với giá 25 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái.

Sancho chỉ đá chính 6 trong số 20 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, làm dấy lên nghi ngờ về việc Aston Villa có thực hiện quyền mua đứt hay không. Trong thỏa thuận giữa các bên, Aston Villa là đội phải trả phần lớn tiền lương cho Sancho (200 nghìn bảng mỗi tuần) và họ cảm thấy thất vọng với những gì cầu thủ chạy cánh này đóng góp.

MU từng kỳ vọng Sancho sẽ tìm lại phong độ ở Villa Park, nhưng điều đó không xảy ra. Vì vậy, họ không muốn mạo hiểm trả lương cho ngôi sao người Anh để tìm cách bán anh trong năm tới.

