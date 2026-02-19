Gordon ghi 'poker', Newcastle chơi tennis trên sân Qarabag

TPO - Đại diện Ngoại hạng Anh đặt một chân vào vòng sau khi đánh bại Qarabag 6-1 ở trận lượt đi play-off Champions League. Kết quả mở ra trận lượt về dễ dàng cho Newcastle trên sân nhà ngày 25/2 tới.

Cú "poker" của Anthony Gordon đưa Newcastle đại thắng Qarabag 6-1

Không có gì nhiều để mô tả về trận đấu của Newcastle trên sân Qarabag khi đội bóng của HLV Eddie Howe tỏ ra quá vượt trội so với đối thủ. Chênh lệch về đẳng cấp đôi bên được Newcastle khẳng định sớm chỉ sau 8 phút nhập cuộc với 2 pha làm bàn của Anthony Gordon và Thiaw.

Với hàng tiền vệ cơ động, Newcastle dễ dàng tiếp tục duy trì sự áp đảo trước Qarabag trong phần còn lại của hiệp 1. Đội chủ nhà buộc phải lùi sâu trước các pha tấn công từ nhiều hướng của đối thủ.

Gordon chính là ngôi sao sáng nhất trên hàng tấn công Newcastle. Ở các phút 32 và 33, anh 2 lần liên phá lưới Qarabag bằng các pha dứt điểm nhạy cảm. Cú "poker" của Gordon được hoàn tất ở phút 45+1 sau tình huống tấn công chớp nhoáng của Newcastle.

Những nỗ lực của Qarabag chỉ đổi lại bằng bàn thắng danh dự ở phút 54. Cách biệt quá lớn ở hiệp 1 có phần khiến Newcastle chơi chùng xuống khi bước vào đầu hiệp 2, tạo cơ hội cho Qarabag có bàn thắng. Tuy nhiên, đây cũng là những gì đội chủ nhà có thể làm được.

Chiến thắng 6-1 cho Newcastle được Murphy ấn định ở phút 72. Kết quả khiến trận lượt về giữa Newcastle với Qarabag ngày 25/2 tới gần như chỉ mang tính chất thủ tục.