Mourinho gây tranh cãi khi đổ lỗi cho Vinicius 'kích động' vụ phân biệt chủng tộc

TPO - HLV Jose Mourinho bị chỉ trích thậm tệ khi đổ lỗi cho Vinicius về việc kích động vụ phân biệt chủng tộc với cầu thủ Benfica.

Trận đấu giữa Benfica và Real Madrid ở vòng play-off Cúp C1 châu Âu hôm qua phải tạm dừng 10 phút sau khi Vinicius tố cáo cầu thủ của Benfica, Gianluca Prestianni có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào anh. Ngôi sao của Real cho rằng Prestianni đã gọi anh là “con khỉ”, và Mbappe xác nhận anh cũng nghe thấy như vậy.

Vinicius và các thành viên Real rất bức xúc về vụ việc này, nhưng Benfica và Jose Mourinho lại tìm cách chối bỏ. Vào lúc 2 giờ sáng (giờ châu Âu), Benfica đăng tải đoạn video quay cận cảnh các cầu thủ từ đường biên và tuyên bố các cầu thủ Real không thể nghe rõ lời nói của Prestianni ở khoảng cách như vậy. Tuyên bố này nhanh chóng khiến người hâm mộ Real phẫn nộ.

Trong khi đó, Jose Mourinho thậm chí tìm cách đổ lỗi cho Vinicius “kích động” các cầu thủ Benfica, từ đó gây ra vụ hỗn loạn. HLV người Bồ Đào Nha nhấn mạnh mọi sân vận động mà Vinicius xuất hiện đều xảy ra chuyện không hay.

Trả lời phỏng vấn Amazon Prime, Mourinho cho biết: “Đó lẽ ra phải là khoảnh khắc điên rồ nhất của trận đấu, một bàn thắng tuyệt vời trong một trận đấu hay... những tài năng này có khả năng làm được những điều tuyệt vời như vậy nhưng thật không may, Vinicius không chỉ vui mừng khi ghi được bàn thắng ngoạn mục đó rồi quay lại thi đấu. Khi ghi được một bàn thắng như vậy, cậu ấy nên ăn mừng một cách tôn trọng”.

Khi được hỏi liệu Vinicius có “kích động” các cầu thủ và người hâm mộ Benfica bằng màn ăn mừng quá khích của mình hay không, Mourinho nói: “Vâng, tôi tin là vậy. Những lời họ trao đổi, Prestianni...Tôi muốn giữ sự khách quan với Vinicius. Tôi không bình luận gì về chuyện này cả.”

“Tôi đã nói chuyện với Vinicius. Khi cậu ấy tranh cãi về vấn đề phân biệt chủng tộc, tôi đã nói với cậu ấy rằng người vĩ đại nhất trong lịch sử CLB này là người da đen (Eusebio). Ở Benfica, không thể có chuyện phân biệt chủng tộc”.

“Có điều gì đó không ổn vì chuyện này xảy ra ở mọi sân vận động. Ở bất kỳ sân vận động nào Vinicius thi đấu, đều xảy ra chuyện không hay. Luôn luôn là vậy.”

Đoạn video do Benfica đăng tải

Những phát ngôn của ông đã khiến các chuyên gia của Amazon Prime như Wayne Rooney, Clarence Seedorf và Theo Walcott sững sờ, trong đó Seedorf nói rằng HLV người Bồ Đào Nha đã phạm một “sai lầm lớn”.

Seedorf bình luận: “Tôi nghĩ Mourinho đã phạm sai lầm lớn khi biện minh cho hành vi phân biệt chủng tộc. Ông ấy đổ lỗi hoàn toàn cho Vinicius và nói giống như cậu ấy xứng đáng bị phân biệt vì luôn khiêu khích đối thủ. Đó là suy nghĩ hết sức sai trái”.

Jamie Carragher và Micah Richards, bình luận viên trận đấu cho đài CBS Sports của Mỹ cho rằng Mourinho bộc lộ bản chất của kẻ đạo đức giả.

“Mọi người đều có quyền ăn mừng theo cách họ muốn, và bạn không nên bị lăng mạ chủng tộc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nghe có vẻ hơi nực cười khi lời lẽ đó lại đến từ Mourinho,” Carragher nói.

“Ai cũng biết Mourinho là người có cách ăn mừng và khiêu khích đối thủ hơn bất cứ HLV nào trước đây. Việc ông ấy chỉ trích Vinicius vì cách cậu ấy ăn mừng thật sự khó hiểu”.

Richards nói: “Tôi thất vọng về toàn bộ sự việc. Mourinho là người mà tôi rất yêu mến với tư cách là một HLV... Tôi kỳ vọng nhiều hơn ở ông ấy vì ông ấy là một người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thể thao, rất nhiều người lắng nghe những gì ông ấy nói. Carragher nói đúng, Mourinho giống như kẻ đạo đức giả khi chỉ trích cách ăn mừng của người khác”.