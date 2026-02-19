Thất bại gây sốc của Inter Milan

TPO - Bóng đá Italia tiếp tục gây thất vọng tại vòng play-off UEFA Champions League. Sau những thất bại "muối mặt" của Juventus và Napoli, đến lượt Inter Milan bại trận với tỷ số 1-3 trước Bodo/Glimt.

Chiến thắng thuyết phục của Bodo/Glimt.

Bodo/Glimt chứng minh việc họ lọt đến vòng play-off hoàn toàn không phải do may mắn. Đội bóng của Na Uy từng đánh bại Man City hay Atletico Madrid ở league phase, vì vậy họ nhập cuộc rất tự tin, sẵn sàng chơi sòng phẳng với Inter Milan. Bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 20. Các cầu thủ Bodo/Glimt phối hợp ở trung lộ và Brunstad Fed là người dứt điểm tung lưới Sommer. Inter Milan nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công và có được bàn san bằng tỷ số

Phút 30, Carlos Augusto đánh đầu kiến tạo cho Esposito đệm bóng cận thành chính xác. Đó là tất cả những gì mà đội bóng của HLV Chivu làm được trong trận đấu này. Trong khoảng thời gian cuối hiệp đấu đầu tiên, Inter Milan có thêm một số cơ hội, nhưng các cầu thủ không tận dụng thành công. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà kiên trì phòng ngự, chờ đợi những pha phản công chớp nhoáng và tận dụng sai lầm của Inter Milan.

Bodo/Glimt chơi bùng nổ trong hiệp 2 và ghi 2 bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Phút 65, sai lầm của Carlos Augusto tạo điều kiện để Jens Petter Hauge, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bodo/Glimt. Chỉ 3 phút sau, hàng thủ Nerazzurri tiếp tục mất tập trung, để Kasper Hogh dễ dàng đệm bóng cận thành sau pha kiến tạo của Ole Blomberg.

Đánh bại Inter Milan 3-1 trên sân nhà, Bodo/Glimt cho thấy họ là đối thủ không dễ bị bắt nạt, bất chấp sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu ở cúp Châu Âu và chất lượng đội hình giữa hai đội. Inter Milan đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng không thể có được kết quả thuận lợi khi thi đấu tại Aspmyra lạnh giá. Thất bại khiến Inter Milan sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn lật ngược tình thế trong trận lượt về.