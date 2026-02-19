Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thất bại gây sốc của Inter Milan

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bóng đá Italia tiếp tục gây thất vọng tại vòng play-off UEFA Champions League. Sau những thất bại "muối mặt" của Juventus và Napoli, đến lượt Inter Milan bại trận với tỷ số 1-3 trước Bodo/Glimt.

manuel-akanji.jpg
Chiến thắng thuyết phục của Bodo/Glimt.

Bodo/Glimt chứng minh việc họ lọt đến vòng play-off hoàn toàn không phải do may mắn. Đội bóng của Na Uy từng đánh bại Man City hay Atletico Madrid ở league phase, vì vậy họ nhập cuộc rất tự tin, sẵn sàng chơi sòng phẳng với Inter Milan. Bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 20. Các cầu thủ Bodo/Glimt phối hợp ở trung lộ và Brunstad Fed là người dứt điểm tung lưới Sommer. Inter Milan nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công và có được bàn san bằng tỷ số

Phút 30, Carlos Augusto đánh đầu kiến tạo cho Esposito đệm bóng cận thành chính xác. Đó là tất cả những gì mà đội bóng của HLV Chivu làm được trong trận đấu này. Trong khoảng thời gian cuối hiệp đấu đầu tiên, Inter Milan có thêm một số cơ hội, nhưng các cầu thủ không tận dụng thành công. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà kiên trì phòng ngự, chờ đợi những pha phản công chớp nhoáng và tận dụng sai lầm của Inter Milan.

Bodo/Glimt chơi bùng nổ trong hiệp 2 và ghi 2 bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Phút 65, sai lầm của Carlos Augusto tạo điều kiện để Jens Petter Hauge, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bodo/Glimt. Chỉ 3 phút sau, hàng thủ Nerazzurri tiếp tục mất tập trung, để Kasper Hogh dễ dàng đệm bóng cận thành sau pha kiến tạo của Ole Blomberg.

Đánh bại Inter Milan 3-1 trên sân nhà, Bodo/Glimt cho thấy họ là đối thủ không dễ bị bắt nạt, bất chấp sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu ở cúp Châu Âu và chất lượng đội hình giữa hai đội. Inter Milan đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng không thể có được kết quả thuận lợi khi thi đấu tại Aspmyra lạnh giá. Thất bại khiến Inter Milan sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn lật ngược tình thế trong trận lượt về.

Khanh Kiều
#Inter Milan #Bodo/Glimt #UEFA Champions League #Play-off UEFA Champions League #Inter Milan thua sốc #Bodo/Glimt vs Inter Milan

Xem thêm

Cùng chuyên mục