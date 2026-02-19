Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Club Brugge thoát hiểm phút 89, Atletico Madrid đánh rơi chiến thắng

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dẫn trước 2-0 rồi 3-2, nhưng Atlético Madrid vẫn không thể rời nước Bỉ với chiến thắng. Club Brugge cho thấy tinh thần quật khởi để giữ thế cân bằng trước trận lượt về vòng play-off Champions League tại Madrid.

1.jpg
Christos Tzolis ăn mừng bàn gỡ hòa 3-3 cho Club Brugge.

Trên sân nhà, đại diện Bỉ khởi đầu ác mộng. Họ bị dẫn 0-2 ngay trong hiệp một sau cú sút phạt đền lạnh lùng của Julián Álvarez và pha lập công của Ademola Lookman.

Bàn mở tỷ số đến từ sai lầm đáng tiếc của hậu vệ cánh Joaquin Seys, khi anh phá bóng lỗi và để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Ngay trước giờ nghỉ, Lookman, trong trận ra mắt đấu trường châu Âu cho Atletico, trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ Brugge, giúp đoàn quân của HLV Diego Simeone tưởng như đã cầm chắc chiến thắng.

Nhưng sau giờ nghỉ, thế trận đảo chiều hoàn toàn. Chỉ ít phút đầu hiệp hai, Raphael Onyedika chớp thời cơ rút ngắn tỷ số 1-2, thổi bùng hy vọng trên khán đài.

Đến phút 60, Nicolo Tresoldi có pha di chuyển cắt mặt thông minh rồi dứt điểm gọn gàng hạ gục Jan Oblak, đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2 và đẩy Atletico vào thế bị động.

Club Brugge không chỉ chơi bằng tinh thần, họ còn thể hiện sự sắc sảo trong từng pha bóng. Onyedika trước đó đã hai lần uy hiếp khung thành khi Atletico chủ động lùi sâu bảo toàn lợi thế.

1-6208.jpg

Sự sốt ruột của HLV Simeone lộ rõ bên ngoài đường biên. Sau khi vừa có màn vùi dập Barcelona nhưng lại gây thất vọng trong trận thua Rayo Vallecano, Atletico tiếp tục cho thấy bộ mặt thiếu ổn định.

Quyết định tung Alexander Sorloth vào sân giúp đội khách tạo thêm sức ép. Tiền đạo người Na Uy suýt ghi bàn với cú dứt điểm dội xà, trước khi tình huống lộn xộn sau đó khiến Joel Ordónez lúng túng phản lưới nhà.

Tưởng như nỗ lực của Brugge đã đổ sông đổ biển, thì phút 89, Christos Tzolis lên tiếng đúng lúc. Cú dứt điểm quyết đoán của tuyển thủ Hy Lạp khép lại màn rượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc, mang về trận hòa quý giá cho đội bóng Bỉ.

Tất cả sẽ được định đoạt tại trận lượt về Madrid vào ngày 24/2. Đội thắng chung cuộc sẽ chạm trán Liverpool hoặc Tottenham Hotspur ở vòng 16 đội.

Trọng Đạt
#Club Brugge #Atletico Madrid #Champions League #bóng đá châu Âu #trận đấu #lượt về #play-off

Xem thêm

Cùng chuyên mục