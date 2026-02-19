Club Brugge thoát hiểm phút 89, Atletico Madrid đánh rơi chiến thắng

TPO - Dẫn trước 2-0 rồi 3-2, nhưng Atlético Madrid vẫn không thể rời nước Bỉ với chiến thắng. Club Brugge cho thấy tinh thần quật khởi để giữ thế cân bằng trước trận lượt về vòng play-off Champions League tại Madrid.

Christos Tzolis ăn mừng bàn gỡ hòa 3-3 cho Club Brugge.

Trên sân nhà, đại diện Bỉ khởi đầu ác mộng. Họ bị dẫn 0-2 ngay trong hiệp một sau cú sút phạt đền lạnh lùng của Julián Álvarez và pha lập công của Ademola Lookman.

Bàn mở tỷ số đến từ sai lầm đáng tiếc của hậu vệ cánh Joaquin Seys, khi anh phá bóng lỗi và để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Ngay trước giờ nghỉ, Lookman, trong trận ra mắt đấu trường châu Âu cho Atletico, trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ Brugge, giúp đoàn quân của HLV Diego Simeone tưởng như đã cầm chắc chiến thắng.

Nhưng sau giờ nghỉ, thế trận đảo chiều hoàn toàn. Chỉ ít phút đầu hiệp hai, Raphael Onyedika chớp thời cơ rút ngắn tỷ số 1-2, thổi bùng hy vọng trên khán đài.

Đến phút 60, Nicolo Tresoldi có pha di chuyển cắt mặt thông minh rồi dứt điểm gọn gàng hạ gục Jan Oblak, đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2 và đẩy Atletico vào thế bị động.

Club Brugge không chỉ chơi bằng tinh thần, họ còn thể hiện sự sắc sảo trong từng pha bóng. Onyedika trước đó đã hai lần uy hiếp khung thành khi Atletico chủ động lùi sâu bảo toàn lợi thế.

Sự sốt ruột của HLV Simeone lộ rõ bên ngoài đường biên. Sau khi vừa có màn vùi dập Barcelona nhưng lại gây thất vọng trong trận thua Rayo Vallecano, Atletico tiếp tục cho thấy bộ mặt thiếu ổn định.

Quyết định tung Alexander Sorloth vào sân giúp đội khách tạo thêm sức ép. Tiền đạo người Na Uy suýt ghi bàn với cú dứt điểm dội xà, trước khi tình huống lộn xộn sau đó khiến Joel Ordónez lúng túng phản lưới nhà.

Tưởng như nỗ lực của Brugge đã đổ sông đổ biển, thì phút 89, Christos Tzolis lên tiếng đúng lúc. Cú dứt điểm quyết đoán của tuyển thủ Hy Lạp khép lại màn rượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc, mang về trận hòa quý giá cho đội bóng Bỉ.

Tất cả sẽ được định đoạt tại trận lượt về Madrid vào ngày 24/2. Đội thắng chung cuộc sẽ chạm trán Liverpool hoặc Tottenham Hotspur ở vòng 16 đội.