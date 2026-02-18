Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

CAHN thua trên đất Singapore, sớm dừng bước tại Cúp C2 châu Á

Đặng Lai
TPO - Trong trận lượt về, CAHN đã không thể làm nên bất ngờ. Họ tiếp tục thua đại diện Singapore, Tampines Rovers 1-3 và chính thức dừng bước tại Cúp C2 châu Á.

img-8164.jpg

Trước khi bước vào trận đấu này, CAHN đối diện với áp lực cực lớn do họ bị xử thua 0-3. Ở trận lượt đi vào ngày 12/2, họ có 2 cầu thủ lĩnh án treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu chiến dịch là Stefan Mauk và Rogerio. Theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á, 2 cầu thủ này phải chấp hành án treo giò trận gặp Tampines. Nhưng cả Stefan Mauk và Rogerio vẫn thi đấu. AFC kết luận CAHN vi phạm điều lệ của giải và xử thua đội bóng Việt Nam 0-3.

Trong trận lượt về, CAHN gặp vô vàn khó khăn khi thi đấu trên sân khách, đối diện với những thách thức ở mặt cỏ nhân tạo. Họ chỉ có thể cầm bóng nhiều chứ hiếm khi áp sát vòng cấm. Trước sự bế tắc của đội nhà, HLV Polking thay đổi người ngay phút 31. Đình Bắc vào sân thay Vitao.

Tuy nhiên, khi mà công chưa tốt thì thủ lại mắc sai lầm. Chỉ 5 phút sau khi Đình Bắc vào sân, Tampines đã ghi bàn. Từ tình huống Văn Hậu phá bóng không thành công, Higashikawa đánh đầu tung lưới CAHN.

cahn-4.jpg
Alan ghi bàn danh dự cho CAHN

Lúc này CLB Việt Nam cần thêm 4 bàn. Nhưng hy vọng của họ tan biến với tấm thẻ đỏ của Leo Artur. Cầu thủ của CAHN đã vung tay vào mặt Kobayashi trong lúc tranh bóng và bị trừng phạt.

Phút 56, Đình Bắc dứt điểm ở góc rất hẹp tung lưới Tampines Rovers. Tiếc rằng trọng tài lại quyết định đó là pha ghi bàn không hợp lệ. Chưa hết gian nan cho CAHN khi phút 61, Higashikawa lập cú đúp đưa tỷ số lên 2-0 cho Tampines.

Việc thi đấu thiếu người cùng áp lực phải ghi 5 bàn mới có thể níu kéo cơ hội khiến đại diện Việt Nam gần như không còn hy vọng. Các pha bóng của họ trở nên thiếu sức sống, các tình huống xử lý cá nhân rất uể oải.

Phút 77, Alan đã cứu vãn danh dự cho đội bóng Việt Nam với pha sút penalty thành công nhưng không lâu sau đó, Tampines liền tái lập cách biệt 2 bàn. Buhagiar tận dụng pha CAHN mắc sai lầm nghiêm trọng ở hàng thủ để đưa bóng vào lưới trống. Tampines thắng 3-1 và chung cuộc là 6-1. Đại diện Singapore chính thức đi tiếp trong khi đội bóng Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8.

Đặng Lai
#Cúp C2 châu Á #Quang Hải #công an Hà Nội #kết quả bóng đá #AFC #Đình Bắc

