Schick lập cú đúp chớp nhoáng trong 3 phút, Leverkusen chiếm lợi thế tại Hy Lạp

TPO - Cú đúp chóng vánh của Patrik Schick trong hiệp hai giúp Bayer Leverkusen đánh bại Olympiacos ngay tại “chảo lửa” Georgios Karaiskakis, qua đó tạo lợi thế lớn trước trận lượt về vòng play-off Champions League.

Patrik Schick ăn mừng bàn thắng thứ 2 cùng đồng đội.

Bước vào trận lượt đi với áp lực lớn về thành tích sân khách ở vòng knock-out, Leverkusen hiểu rằng họ không được phép bỏ lỡ cơ hội lần này. Và trong khoảnh khắc quyết định, người lên tiếng là Patrik Schick.

Sau hiệp một phung phí hàng loạt cơ hội của Schick, Ernest Poku và Ibrahim Maza, đại diện Bundesliga tưởng như sẽ tiếp tục lỡ hẹn với chiến thắng sân khách thứ 11 liên tiếp ở giai đoạn này.

Thậm chí, Olympiacos suýt mở tỷ số ở phút bù giờ hiệp một khi Ayoub El Kaabi đánh đầu tung lưới Leverkusen, từ quả đá phạt của Rodinei. Tuy nhiên, VAR đã từ chối bàn thắng sau khi xác định bóng chạm vào Mehdi Taremi, người đứng ở vị trí việt vị, trước khi bay qua thủ thành Janis Blaswich.

Khi thế trận vẫn giằng co sau giờ nghỉ, Schick đã thay đổi tất cả chỉ trong vòng ba phút. Phút 60, tiền đạo người CH Czech xử lý gọn gàng trong vòng cấm, dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số.

Chỉ 144 giây sau, anh tiếp tục khiến khán đài sân Georgios Karaiskakis chết lặng với cú đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của Alex Grimaldo, đưa bóng đi sệt vào cột gần, không cho Konstantinos Tzolakis cơ hội cản phá.

Cú đúp này không chỉ giúp Leverkusen phá dớp thua tới 10 trận ở vòng knock-out Champions League, mà còn đưa Schick trở thành cầu thủ người CH Czech ghi nhiều bàn nhất tại giải đấu kể từ mùa 2004/05.

Những phút cuối, Olympiacos nỗ lực đáp trả, nổi bật với pha đánh đầu vọt xà của Giulian Biancone, nhưng chừng đó là không đủ trước sự chắc chắn của đội bóng Đức.

Chiến thắng 2-0 trên đất Hy Lạp giúp Leverkusen nắm lợi thế đáng kể trước trận lượt về tại BayArena vào ngày 24/2. Cánh cửa đi tiếp đã hé mở và lần này, đại diện Bundesliga chắc chắn không muốn để nó khép lại thêm một lần nào nữa.