Thể thao

Google News

Thể thao Trung Quốc giải cơn khát HCV tại Thế vận hội mùa Đông 2026

Đặng Lai

TPO - Trong trận chung kết trượt tuyết Slopestyle nam, VĐV người Trung Quốc, Su Yiming đã giành HCV. Đặc biệt, đây mới là HCV đầu tiên của đoàn Trung Quốc dù Thế vận hội mùa Đông 2026 đã tranh tài được gần 2 tuần.

trung-quoc-2.jpg
Su Yiming ăn mừng tấm HCV

Su Yiming, cùng với Eileen Gu hay Xu Mengtao là những niềm hy vọng vàng của Trung Quốc tại Thế vận hội mùa Đông 2026. Nhưng Eileen Gu không giành được HCV nào trong cả 3 nội dung tham dự. Điều đó đặt ra áp lực cực lớn cho Su Yiming, đặc biệt khi trong nội dung trượt tuyết ván Big Air nam trước đó, VĐV 22 tuổi này chỉ đoạt HCĐ.

Rất thuận lợi là tại trận chung kết Slopestyle vào tối 18/2, Su Yiming đã vươn tới bục cao nhất. Anh thể hiện phong độ gần như hoàn hảo, thực hiện các cú nhảy đẳng cấp cao, đạt 82,4 điểm. Teisha Hasegawa của Nhật Bản giành HCB với 82,13 điểm và Jack Cantel của Mỹ giành HCĐ với 79,36 điểm.

trung-quoc.jpg

Tấm HCV của Su Yiming như sự giải tỏa cho đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội mùa Đông 2026. Nó cởi nút thắt, giúp các VĐV Trung Quốc thi đấu hưng phấn hơn. Không lâu sau khi Su Yiming mang về vinh quang, Xu Mengtao đã giành vị trí cao nhất trượt tuyết tự do nữ, nội dung nhào lộn trên không.

Ở trận chung kết khi phải chiến đấu với 11 đối thủ đáng gờm, Xu Mengtao đã bảo vệ thành công danh hiệu của mình với 112,90 điểm. Cô mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao nước nhà. Tấm HCB nội dung này thuộc về Ausie Scott với 102,17 điểm và Shao Qi giành HCĐ với 101,90 điểm.

Với 2 tấm HCV vừa giành được, đoàn thể thao Trung Quốc đang trên đường áp sát Tốp 10 bảng tổng sắp. Họ đứng ở vị trí thứ 14 (tính đến hết ngày thi đấu 18/2). Và 2 tấm HCV vừa qua cũng giúp Trung Quốc thoát khỏi tình cảnh trải qua kỳ Olympic tệ nhất trong 20 năm gần đây.

Từ 2006 tới nay, chỉ năm 2018 là Trung Quốc giành 1 HCV. Còn lại, họ đều có 2 HCV trở lên. Tuy nhiên, thành tích ở Thế vận hội mùa Đông 2026 của đoàn thể thao này vẫn rất khiêm tốn so với Bắc Kinh 2022. Trên sân nhà cách đây 4 năm, Trung Quốc đã giành tới 9 HCV.

Đặng Lai
#Thế vận hội mùa Đông 2026 #Thế vận hội mùa Đông #Olympic #Eileen Gu #Trung Quốc #HCV

