Thể thao

Google News

Jadon Sancho đạt thỏa thuận chơi bóng ở... Thổ Nhĩ Kỳ

Đặng Lai

TPO - Theo tờ AS và Fanatik, CLB Besiktas thuộc giải Super League của Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận với Man United để ký hợp đồng chiêu mộ Jadon Sancho.

5-95-752473ntb-takj0x7xxy.jpg

Besiktas sắp hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Sancho. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận với CLB sở hữu anh khi các cuộc đàm phán trong thời gian qua chứng kiến những tín hiệu tích cực. Lúc này, công đoạn còn lại là hoàn tất các chi tiết cuối cùng với cầu thủ người Anh. Sancho có thể sẽ ra mắt chính thức trong tuần này.

Trên thực tế, Besiktas đã chuẩn bị một video thông báo chính thức, trong đó có cảnh các huyền thoại của CLB là Gokhan Keskin, Recep Cetin và Ricardo Querema đi thuyền tham quan eo biển Bosphorus, chờ đợi một vị khách bí ẩn, đó chính là Sancho.

w700d1q75cms.jpg
Sancho đang xúc tiến rời MU trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa

Đây là ngã rẽ đầy bất ngờ với Sancho. Vì ít ai nghĩ anh sẽ rời các giải VĐQG hàng đầu châu Âu để sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng. Thời gian qua, sau khi Chelsea quay lưng, ngôi sao 25 tuổi đã tìm kiếm một lựa chọn ở Serie A. Roma và Juventus đã quan tâm đến anh, nhưng không CLB nào ngồi vào bàn đàm phán. Và Besiktas đã gần như sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này.

Sancho sắp tái hợp với Ole Gunnar Solskjaer, người từng huấn luyện anh hồi 2021. Tuy nhiên, quãng thời gian cả hai làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ sẽ kéo dài không lâu. Solskjaer đang đối diện với nguy cơ bị sa thải sau 4 trận thua liên tiếp, khiến họ mất suất dự Cúp C2 châu Âu.

Mặc dù Besiktas đã cắt mạch trận tệ hại này bằng chiến thắng 2-1 ở vòng 1 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ cùng 2 thắng lợi ở vòng sơ loại Cúp C3 châu Âu, nhưng người hâm mộ vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của đội bóng. Nếu không thể có vé tham dự vòng bảng Cúp C3, cựu HLV MU có thể bị sa thải.

Đặng Lai
