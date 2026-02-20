Người mở lối cho golf nữ Việt Nam

TP - Ba lần vô địch quốc gia, tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong lịch sử golf nữ Việt Nam và vị trí top 200 thế giới đưa Lê Chúc An trở thành biểu tượng mới của golf nữ Việt Nam. Đằng sau những cột mốc ấy là một hành trình dài của kỷ luật, sự hy sinh và những lựa chọn sớm được định hình từ niềm tin của gia đình cùng nguồn năng lượng tích cực từ sự khích lệ đúng lúc của những vị tướng trong Quân đội.

Một lời khích lệ thay đổi cả tương lai

Mùa đông năm 2018, một buổi sáng đẹp trời Chủ nhật ngày 2/12/2018 trên sân Legend Hill Country Club (Sóc Sơn, Hà Nội) là một dấu mốc quan trọng, góp phần định hình con đường thể thao của một cô bé 10 tuổi.

Chúc An, khi ấy mới tập chơi golf được khoảng một năm, theo chân bố (ông Lê Quý Hồng Bảo) ra sân theo lời mời của bố và có cơ hội thi đấu cùng flight với những nhà quân sự nổi tiếng: Đại tướng Phùng Quang Thanh (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), và Thượng tướng Võ Tiến Trung (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng).

Đó là một buổi sáng đẹp trời, tô điểm thêm cho những đường bóng mượt mà của cô bé 10 tuổi từ những cú Swing thẳng tắp. Trong ánh mắt những người chứng kiến, Chúc An thi đấu đầy tự tin, thực hiện từng cú đánh điêu luyện, chuẩn xác, khiến cả hai vị tướng không ngớt lời khen ngợi. “Trong bữa ăn trưa sau khi kết thúc vòng golf, Đại tướng Phùng Quang Thanh rất ấn tượng và động viên cháu, khuyên gia đình nên để Chúc An theo đuổi con đường golf chuyên nghiệp. Lời khích lệ ấy đã thắp lên niềm tin và khát vọng cho cả gia đình”, ông Lê Quý Hồng Bảo nhớ lại.

Từ dấu mốc đặc biệt ấy, Chúc An và gia đình có thêm định hướng rõ ràng: Gia đình quyết định cho Chúc An thỏa chí đam mê, kiên trì với golf, tập luyện bài bản và hướng tới thi đấu chuyên nghiệp. Những năm sau đó là hành trình khắc nghiệt, với cường độ tập luyện từ 6 đến 10 tiếng mỗi ngày, đêm về Chúc An phải học văn hóa từ 19h00 đến 22h00 theo chương trình phổ thông để kịp trả bài như bao bạn trẻ đồng trang lứa. Sự miệt mài chinh chiến ở các giải trong nước lẫn quốc tế đã dần định hình bản lĩnh, kỹ năng một nhà vô địch trong tương lai không xa.

Kết quả đến như một sự đáp đền xứng đáng. Chúc An nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 golf nữ Việt Nam, sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, nổi bật là ba chức vô địch Giải Golf nữ Quốc gia liên tiếp các năm 2023, 2024 và 2025. Ba lần bước lên bục cao nhất không chỉ tạo nên cột mốc lịch sử chưa từng có của golf nữ Việt Nam, mà còn là minh chứng thuyết phục cho sự kiên định, bền bỉ và nỗ lực phi thường của một cô gái trẻ vẫn đang không ngừng chinh phục giới hạn của chính mình.

Kỳ tích SEA Games 33

Đội tuyển Golf Quốc gia Việt Nam khép lại SEA Games 33 trên sân Siam Country Club Rolling Hills (Thái Lan) với những dấu ấn đáng nhớ. Sau hành trình thi đấu bền bỉ, golf Việt Nam giành ba tấm huy chương: HCB cá nhân nam của Nguyễn Anh Minh, HCĐ cá nhân nữ của Lê Chúc An và HCĐ đồng đội nam.

Trong số đó, tấm HCĐ của Lê Chúc An được xem là “quý như vàng”, bởi đây là huy chương đầu tiên trong lịch sử golf nữ Việt Nam tại SEA Games. Thành tích mang tính cột mốc này không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân của Chúc An, mà còn mở ra một chương mới cho golf nữ Việt Nam trên bản đồ khu vực.

HLV trưởng đội tuyển Golf Quốc gia Nguyễn Thái Dương nhận xét: “Chúc An luôn khiêm tốn, chăm chỉ và có khát khao học hỏi rất lớn. Em lan tỏa năng lượng tích cực trong tập luyện lẫn thi đấu. Thành tích đạt được không chỉ đến từ tài năng, mà còn phản ánh tinh thần kỷ luật và ý chí rất đáng trân trọng”.

Năm 2025 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Lê Chúc An, thể hiện ở kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu và khả năng thích ứng với các sân chơi đỉnh cao. Bên cạnh năm thứ ba liên tiếp vô địch Giải Golf nữ Quốc gia và tấm HCĐ SEA Games 33, Chúc An còn đăng quang bảng U16 Faldo Series Asia Grand Final, giành chiến thắng tại Trang An Open 2025 thuộc hệ thống Thai LPGA Tour, qua đó lần đầu tiên đưa tên mình và golf Việt Nam lên Bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới. Trên Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), Lê Chúc An vươn lên hạng 178, trở thành nữ golfer Việt Nam đầu tiên lọt top 200 thế giới.

Niềm vui vỡ òa của Lê Chúc An bên bố mẹ sau ngôi vô địch Golf Quốc gia 2025 Ảnh: VGA

Chuỗi thành tích ấn tượng cho thấy thành công của Chúc An không phải sự bùng nổ nhất thời, mà là kết quả của quá trình đào tạo bài bản và thi đấu theo lộ trình rõ ràng. Ông Vũ Nguyên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) nhận định: “Từ tấm HCĐ SEA Games đến việc lọt top 200 nghiệp dư thế giới, hành trình của Lê Chúc An mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy golf nữ Việt Nam đang mở ra hy vọng về một thế hệ vận động viên đủ sức cạnh tranh ở khu vực, châu lục và xa hơn nữa”.

Cuộc chơi của kỷ luật

Những ngày đầu đến với golf của Lê Chúc An không có ánh hào quang hay danh hiệu làm điểm tựa. Đó chỉ là những buổi tập lặng lẽ, nơi cô kiên trì lặp lại từng cú đánh, từng động tác cơ bản đến thuần thục. Golf ban đầu đến với Chúc An như một thói quen, nhưng theo thời gian, trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Song hành với golf, Chúc An cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của môn thể thao này. Chỉ một cú đánh sai cũng có thể phá hỏng cả vòng đấu. Một khoảnh khắc mất tập trung đủ để biến công sức tích lũy trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trở nên vô nghĩa.

Chính từ những trải nghiệm ấy, Chúc An học được cách đối diện với bản thân, rèn luyện sự bình tĩnh và bản lĩnh, những phẩm chất không phải vận động viên trẻ nào cũng sớm có được.

Hành trình chinh phục đỉnh cao của Lê Chúc An luôn có sự đồng hành bền bỉ của gia đình. Đặc biệt, mẹ cô (bà Trần Thị Len) luôn sát cánh từ những buổi tập trên sân đến các giải đấu trong và ngoài nước, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ để Chúc An có thể toàn tâm thi đấu. Golfer sinh năm 2008 luôn trân trọng những hy sinh thầm lặng của bố mẹ và coi đó là nguồn động lực quan trọng giúp mình vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách.

Chúc An chia sẻ: “Với tôi, chăm chỉ và kỷ luật là nền tảng để tạo nên thành công. Mỗi buổi tập, mỗi vòng đấu đều là cơ hội để hoàn thiện bản thân. Nếu không có nỗ lực, tập trung và kỷ luật, thì giấc mơ lớn sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Tôi luôn nhắc mình phải kiên nhẫn, tập trung từng bước một, đó mới là cách đi đến đích một cách bền vững”.

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Lê Chúc An khi cô lọt top 25 vận động viên nữ ký thỏa thuận tài trợ với các trường đại học Mỹ, đồng thời sẽ tham gia thi đấu tại NCAA - hệ thống giải đấu danh giá dành cho sinh viên trên toàn nước Mỹ. Đây là cơ hội quý giá để Chúc An tích lũy kinh nghiệm trong môi trường thi đấu đỉnh cao, tiếp tục rèn giũa kỹ năng, chuẩn bị cho con đường trở thành golfer chuyên nghiệp.

Bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ trong những năm qua chính là nền tảng vững chắc, giúp cô tự tin bước vào sân chơi lớn. Chúc An chia sẻ: “Những kinh nghiệm đã tích lũy giúp tôi vững vàng hơn cho chặng đường phía trước. Tôi hy vọng sẽ thi đấu tốt tại Mỹ, học hỏi thêm nhiều điều mới, và tiếp tục theo đuổi đam mê golf của mình”.