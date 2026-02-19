Hài hước tại Thế vận hội mùa Đông: Đang thi đấu thì bị chó đuổi

TPO - Nội dung trượt tuyết băng đồng nữ tại Thế vận hội mùa Đông vừa xảy ra một diễn biến bất ngờ. Một chú chó đã đi lạc vào đường đua và trở thành tâm điểm chú ý, gây ra nhiều phản ứng từ các VĐV, quan chức và người hâm mộ.

Khoảnh khắc hài hước tại đường đua

Sự việc xảy ra trong vòng loại vào hôm qua. Khi các VĐV đang về đích, một con chó nhảy vào đường đua và đuổi theo các VĐV. Những hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội cho thấy con chó, trông giống giống Husky, di chuyển trên tuyết và theo kịp các VĐV trượt tuyết ở đoạn cuối.

Tình huống này đã thu hút sự chú ý của người xem và báo chí quốc tế. VĐV trượt tuyết người Croatia, Tena Hadzic kể lại: “Tôi đã nghĩ, ‘mình có đang bị ảo giác không?’ Tôi không biết phải làm gì, bởi vì nó có thể tấn công và cắn tôi”.

Hadzic nói thêm rằng kích thước của con vật khiến cô nghĩ đó là một con sói. “Lúc đầu tôi nghĩ đó là một con sói và tôi bị ảo giác vì chạy quá mệt. Nó cực kỳ to lớn và khi tôi chạy ngang qua, tôi sợ nó sẽ cắn tôi”, VĐV này kể lại.

VĐV người Argentina, Nahiara González Díaz bày tỏ sự ngạc nhiên trước những gì đã xảy ra: “Tôi đã nghĩ, ‘một con chó đang làm gì ở đây vậy”.

Theo kênh NPR, các nhà chức trách sự kiện đã kịp thời chặn bắt “kẻ xâm nhập” sau khi nó gây chú ý. Chủ nhân chú chó tiết lộ rằng con chó mang tên Nazgul, và nó đi theo chủ của mình tới Thế vận hội mùa Đông 2026. Đáng chú ý là chủ của nó cũng liên quan đến ban tổ chức sự kiện.

Chủ nhân chú chó, người muốn giấu tên vì lo ngại bị truyền thông soi mói, giải thích: “Sáng nay nó khóc nhiều hơn bình thường vì thấy chúng tôi rời đi, và tôi nghĩ nó chỉ muốn đi theo chúng tôi. Nó lúc nào cũng tìm kiếm người chơi cùng. Nó đơn giản là bỏ nhà đi theo tôi. Đó là một con chó rất thân thiện. Rất bướng bỉnh, rất ngọt ngào và rất hòa đồng. Nó luôn tìm cách tiếp xúc với mọi người. Nó không làm hại ai cả”.

Một số VĐV thì đón nhận sự xuất hiện bất ngờ của chú chó một cách bình thản. Konstantina Charalampido, một trong những người bị chú chó đuổi theo khi về đích, nhận xét: “May mắn thay, nó cư xử rất tốt. Nó đi theo máy quay trên đoạn đường cuối. Nó rất thân thiện và không làm gián đoạn cuộc đua. Thật buồn cười. Nó khiến tôi quên đi cuộc đua, vì màn thể hiện của tôi không tốt. Nhờ nó mà giờ tôi nổi tiếng, nên tôi phải cảm ơn nó”.

Ban tổ chức cho biết đây là sự cố nhỏ, không có gì nghiêm trọng. Nhưng nhiều VĐV cũng cảnh báo ban tổ chức không để tình trạng này tái hiện. “Chuyện này không có gì to tát, vì nó xảy ra ở vòng loại. Nhưng nếu điều đó xảy ra trong trận chung kết, nó có thể khiến ai đó mất huy chương”, VĐV Tena Hadzic nhận xét.