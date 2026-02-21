Nhận định Bayern Munich vs Frankfurt, 21h30 ngày 21/2: Cơn thịnh nộ của 'Hùm xám'

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Frankfurt, Bundesliga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern Munich bước vào vòng 23 với áp lực gia tăng sau những cú sảy chân gần đây, trong bối cảnh Dortmund đang rút ngắn khoảng cách ở cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Frankfurt đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc và sẵn sàng tạo nên thử thách đáng kể tại Allianz Arena.

Nhận định Bayern Munich vs Frankfurt

Bayern Munich từng khiến Bundesliga phải ngả mũ thiết lập kỷ lục về số điểm cao nhất trong nửa đầu mùa giải. Tuy nhiên, vài tuần chững lại gần đây đã khiến Die Roten không còn giữ được sự ung dung như trước. Những cú sảy chân đáng tiếc trước Augsburg và Hamburg khiến Bayern Munich đánh rơi 5 điểm. Khoảng cách với Dortmund ở vị trí thứ hai bị rút ngắn xuống còn 6 điểm, khiến cuộc đua vô địch trở nên nóng hơn.

Áp lực càng gia tăng khi thầy trò Kompany sẽ làm khách tại Signal Iduna Park vào ngày 28/2 trong trận “Der Klassiker” có ý nghĩa bản lề. Nếu cách biệt tiếp tục bị thu hẹp trước cuộc đối đầu với đội bóng của Niko Kovac, Bayern sẽ bước vào trận cầu đó với sức ép không nhỏ. Dẫu vậy, Bayern vừa kịp thời tìm lại niềm vui bằng chiến thắng trước Bremen. Tại Allianz Arena, Bayern vẫn là thế lực khó bị khuất phục, khi mới chỉ hai lần không thắng trên sân nhà mùa này (một hòa, một thua). Tuy nhiên, sự bám đuổi quyết liệt của Dortmund khiến bầu không khí tại Munich có phần căng thẳng hơn thường lệ.

Ở phía bên kia, Frankfurt đang nỗ lực chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu. Đội bóng hiện xếp thứ bảy, kém Leverkusen sáu điểm, nhưng đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc kể từ khi bổ nhiệm Albert Riera thay thế Dino Toppmoller. Cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool mới chỉ dẫn dắt Frankfurt hai trận nhưng vẫn duy trì thành tích bất bại. Chiến thắng trước Gladbach cũng chấm dứt chuỗi 10 trận không giữ sạch lưới của Frankfurt, lần gần nhất họ làm được điều đó là trận thắng Augsburg hồi giữa tháng 12.

Lịch sử đối đầu mang đến thêm động lực cho “Đại bàng”. Kể từ mùa 2019-2020, Frankfurt đã bốn lần quật ngã Bayern, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tại Bundesliga trong cùng giai đoạn. Thậm chí, họ cũng là tập thể ghi nhiều bàn nhất vào lưới Bayern với 22 pha lập công sau 13 lần chạm trán.

Dù vậy, phong độ sân khách của Frankfurt lại là dấu hỏi lớn. Kể từ chiến thắng trước Koln hồi tháng 11, họ chưa biết mùi thắng lợi khi xa nhà, hòa 3 và thua 4 trong 7 chuyến làm khách gần nhất. Đó sẽ là thử thách không nhỏ khi họ hành quân tới Allianz Arena, nơi Bayern vẫn duy trì sức mạnh đáng gờm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Frankfurt

Bayern Munich thắng 4, hòa 1, thua 1 trong 6 vòng đấu gần nhất. Frankfurt chỉ thắng 1 trận, thua tới 4 và hòa 1.

Bayern Munich đang có chuỗi bất bại 4 trận (thắng 3, hòa 1) trước Frankfurt. Lần gần nhất “Đại bàng” được hưởng niềm vui chiến thắng đã diễn ra cách đây hơn 2 năm.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Frankfurt

Bayern Munich thiếu Neuer do chấn thương bắp chân. Guerreiro bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Frankfurt thiếu Batshuayi, Ebnoutalib, Kalimuendo, Arthur Theate, Rasmus Kristensen, Knauff và Can Uzun do các chấn thương khác nhau. Burkardt và Fares Chaibi vẫn chưa chắc chắn ra sân.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Frankfurt

Bayern Munich: Urbig; Laimer, Tah, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Frankfurt: Santos; Collins, Koch, Amenda; Doan, Hojlund, Gotze, Larsson, Brown; Amaimouni-Echghouyab, Bahoya.

Dự đoán tỷ số Bayern Munich 2-1 Frankfurt