Những cầu thủ nào có thể thay thế Casemiro?

TPO - Casemiro sẽ rời Man United vào mùa hè 2026, khép lại hành trình 4 năm tại đội bóng thành phố Manchester. Đây chắc chắn là tổn thất rất lớn đối với "Quỷ đỏ". Vậy đội bóng nên chiêu mộ ai để thay thế tiền vệ người Brazil.

Casemiro rời Manchester United vào mùa hè 2026.

Casemiro cập bến Manchester United từ Real Madrid khi đã ngoài 30 tuổi, với tư cách là cầu thủ giành 5 chức vô địch Champions League. Sau gần 4 năm chơi cho đội bóng thành phố Manchester, anh là cái tên khó bị thay thế nơi hàng tiền vệ. Casemiro vẫn đang thi đấu rất ấn tượng ở mùa giải cuối cùng cho Manchester United mặc dù đã sắp bước sang tuổi 34.

Cầu thủ người Brazil đã trở thành một huyền thoại được yêu mến tại Old Trafford. Manchester United sẽ chuẩn bị những gì cho sự ra đi của Casemiro, khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè 2026? Tìm kiếm một người thay thế đã có tên tuổi ở Premier League? Tìm kiếm một tài năng trẻ triển vọng từ châu Âu? Hay có thể là một cầu thủ nào đó đang ở trong câu lạc bộ?

Trước tiên, hãy xem xét những phẩm chất của Casemiro, sử dụng biểu đồ đánh giá khả năng của anh ấy trong mùa giải này. Ở đây, hai phẩm chất nổi bật của anh ấy là sự quyết liệt khi không có bóng và khả năng ghi bàn ấn tượng ở những pha không chiến.

Ở khả năng phòng ngự chủ động - dựa trên số pha tắc bóng và cắt bóng trên 1.000 lần chạm bóng của đối thủ, rất ít tiền vệ ở châu Âu có thể vượt mặt anh ấy ở thông số này. Có thể anh ấy không phải lúc nào cũng thắng tranh chấp, nhưng lối chơi quyết liệt là một trong những đặc điểm cốt lõi đã làm nên "tên tuổi" của Casemiro.

Biểu đồ đánh giá các kỹ năng của Casemiro so với các tiền vệ ở châu Âu ở mùa giải 2025/2026.

Khả năng ghi bàn từ những pha không chiến của anh ấy là rất ấn tượng, đặc biệt là trong mùa giải cuối cùng ở Manchester. Casemiro đã ghi 5 bàn thắng trong 24 trận đấu, bốn trong số đó được ghi bằng đầu.

Mặc dù anh ấy có thể không phải là người giải tỏa áp lực tối ưu khi có bóng, nhưng một số người có thể đánh giá thấp khả năng giúp United tịnh tiến trái bóng lên phía trước của Casemiro. Thêm vào đó là kinh nghiệm dày dặn mà anh ấy mang lại trong suốt sự nghiệp đầy danh hiệu với Sao Paulo, Real Madrid, United và đội tuyển Brazil, việc tìm người thay thế anh ấy không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

United nên tìm kiếm một tiền vệ box-to-box có thể lực tốt và khả năng phòng ngự nhạy bén hoặc một tiền vệ phòng ngự. Danh sách rút gọn an toàn nhất sẽ bao gồm những người đã có kinh nghiệm ở Premier League.

Carlos Baleba

Baleba là mẫu tiền vệ trung tâm mạnh mẽ, có khả năng kháng pressing tốt. Đôi khi anh ấy có thể hơi quá khích trong những pha tranh chấp, nhưng ít cầu thủ nào có thể theo kịp nguồn năng lượng dồi dào và thể hình dẻo dai của anh ấy khi vào guồng.

Như hình ảnh bên dưới cho thấy, cầu thủ 22 tuổi này có sở thích rê bóng và né tránh áp lực bằng cách đột phá vào khu vực giữa sân. Trong khi Casemiro đã thực hiện 55 pha dẫn bóng lên phía trước kể từ đầu mùa giải 2023-24, Baleba đã có con số 119.

Baleba thích đột phá ở giữa sân.

Elliot Anderson

Một tiền vệ khác xứng đáng lọt vào danh sách đề cử là Elliot Anderson của Nottingham Forest, người hoạt động tích cực cả khi có bóng lẫn không có bóng. Những màn trình diễn xuất sắc đã giúp anh thường xuyên chiếm 1 suất đá chính trong đội hình của đội tuyển Anh khi World Cup 2026 đang đến gần.

Tất cả những pha lên bóng tích cực của Forest thường được thực hiện thông qua Anderson, người chịu trách nhiệm cho 16% tổng số đường chuyền của đội mùa này - không có cầu thủ nào khác vượt quá 10%. Anh thường xuyên chuyền bóng lên phía trước cho các đồng đội, 150 đường chuyền hướng lên phía trước của Anderson gần gấp đôi so với người đứng thứ hai trong đội là Murillo, người có 77 đường chuyền từ vị trí trung vệ.

Tuy nhiên, chính sự kiên trì và khả năng đọc trận đấu thông minh của Anderson mới là điều nổi bật, được thể hiện rõ qua 220 lần thu hồi bóng mùa này. Con số này nghe có vẻ bình thường, nhưng cầu thủ 23 tuổi này thường xuyên có mặt đúng vị trí để thu hồi bóng, giành lại quyền kiểm soát bóng và bắt đầu một đợt tấn công khác cho đội của mình. Để dễ hình dung, cầu thủ có tổng số lần thu hồi bóng cao thứ hai ở Premier League mùa này là Joao Gomes của Wolves, với 141 lần.

Anderson thực hiện 220 lần thu hồi bóng.

Sandro Tonali

Tonali là một cầu thủ có lối chơi phù hợp với vai trò box-to-box và tiền vệ phòng ngự. Nếu đạt phong độ tốt nhất, cầu thủ 25 tuổi này có thể một mình ngăn chặn các pha phản công của đối phương, dập tắt các tình huống nguy hiểm, đồng thời tiềm ẩn khả năng quyết định trận đấu bằng những cú sút xa mạnh mẽ hoặc những pha đột phá xuyên suốt khu vực giữa sân. Tuy nhiên, mùa giải này, Tonali lại gặp vấn đề ở khả năng phòng ngự, thường xuyên đứng sai vị trí hoặc bỏ lỡ những pha tắc bóng quan trọng có thể ngăn chặn các pha phản công nhanh.

Một số lựa chọn tiềm năng khác tại Premier League

Amadou Onana có thể là một cái tên đáng để lưu tâm. Cầu thủ thuộc biên chế Aston Villa cao 1m95 và đóng vai trò tiền vệ phòng ngự. Anh là một trong những cầu thủ tắc bóng xuất sắc nhất giải đấu. Và không có tiền vệ trung tâm nào ở Premier League thắng nhiều pha tranh chấp trên không hơn Onana mùa này (75%).

Là cầu thủ chuyền bóng tinh tế và sở hữu kỹ thuật khéo léo ở Anh, Adam Wharton chắc chắn cũng xứng đáng được nhắc đến. Tiền vệ của Palace có khả năng phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương bằng đường chuyền xuyên tuyến ấn tượng mà không có nhiều người làm được. Cầu thủ 22 tuổi này sẽ mang đến những kỹ năng khác biệt cho đội chủ sân Old Trafford.

Tất cả những lựa chọn trên đều hấp dẫn và có thể rất đắt đỏ, nhưng nếu xem xét một số lựa chọn dựa trên dữ liệu, chúng ta có thể tìm ra những phương án thay thế rẻ hơn hiện đang chơi bóng ở những giải đấu khác.

Quay lại biểu đồ xếp hạng của Casemiro, chúng ta có thể so sánh thứ hạng phần trăm của anh ấy với các tiền vệ trung tâm khác ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu để xem ai có lối chơi tương tự nhất với cầu thủ người Brazil.

Biểu đồ của một số cầu thủ có lối chơi tương đồng với Casemiro.

Không phải tất cả các đề xuất từ ​​mô hình dữ liệu đều khả thi; Julian Niehues, 24 tuổi của Heidenheim, sẽ là một rủi ro lớn vì anh chỉ có 12 lần đá chính ở Bundesliga, trong khi Santi Comesana, 29 tuổi, của Villarreal lại thiếu đi sự quyết liệt và nền tảng thể lực sung mãn.

Những ứng viên tiềm năng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu

Wouter Burger của Hoffenheim đang có mùa giải ấn tượng, khi giúp đội bóng nằm trong top 3 Bundesliga. Anh có lối chơi gần giống nhất với Casemiro mùa này. Không có tiền vệ nào ở Bundesliga có số lần tắc bóng trung bình trên 1.000 lần chạm bóng của đối phương nhiều hơn Burger. Anh cũng thích xâm nhập vòng cấm giống Casemiro, chỉ có hai cầu thủ cùng vị trí có số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương trung bình mỗi trận nhiều hơn.

Burger tự tin thực hiện những đường chuyền dài, nhưng anh ấy có thể hơi phụ thuộc vào chân thuận. Burger đã có kinh nghiệm ở môi trường bóng đá Anh, khi đã có gần 100 lần ra sân trong hai mùa giải tại Stoke.

Chuyển sang một đội bóng hàng đầu khác ở châu Âu, đội đầu bảng Lens của Pháp đang sở hữu một "viên ngọc quý" ở hàng tiền vệ là Mamadou Sangare, người mà họ đã chiêu mộ từ Rapid Vienna của Áo vào mùa hè.

Như chúng ta có thể thấy từ hình ảnh minh họa bên dưới, Sangare không chỉ quyết liệt trong các pha tranh chấp bóng, mà còn thực hiện rất nhiều pha cắt bóng và thu hồi bóng thường xuyên hơn hầu hết các tiền vệ dưới 23 tuổi ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Cầu thủ người Mali còn thích dâng cao tấn công, xếp thứ ba về số lần rê bóng thành công trong số các tiền vệ Ligue 1 mùa này. Nếu Manchester United đang tìm kiếm một cầu thủ trẻ triển vọng, có tiềm năng phát triển, thì Sangare là một ứng cử viên đầy hứa hẹn.

Sangare có khả năng phòng ngự ấn tượng.

Ederson của Atalanta cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, một tiền vệ trung tâm có kỹ thuật tốt và sức mạnh thể chất ấn tượng. Cầu thủ 26 tuổi rất năng nổ trong việc cản phá các pha bóng nguy hiểm, thực hiện nhiều pha tắc bóng và đánh chặn, đồng thời đọc trận đấu tốt, có tần suất thu hồi bóng cao. Có thể nói Ederson có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn Casemiro. Tiền vệ của Man United thường chuyền ngắn, thay vì tung ra đường chuyền dài, tạo cơ hội ghi bàn.

Những lựa chọn sẵn có trong đội hình hiện tại

Manuel Ugarte là tiền vệ phòng ngự mẫu mực, luôn tìm cách ngăn chặn các đợt tấn công của đối phương ngay từ "trong trứng nước". Khả năng chuyền bóng không phải là điểm mạnh, nhưng nếu kết hợp anh với một người đồng đội có kỹ thuật tốt, điều đó có thể tạo nên sự cân bằng hoàn hảo ở tuyến giữa.

Kobbie Mainoo là tiền vệ khéo léo khi có bóng và hoàn toàn có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu ở một vị trí lùi sâu hơn. Nhưng các huấn luyện viên không nên giao cho anh ấy quá nhiều trách nhiệm phòng ngự để thay thế hoàn toàn Casemiro.

Mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ rất quan trọng với Manchester United, khi họ đang tìm kiếm một huấn luyện viên mới. Và điều quan trọng nhất là đội bóng phải tìm kiếm một tiền vệ có khả năng đảm đương những nhiệm vụ mà Casemiro đã thực hiện trong những mùa giải vừa qua.

(Theo The Athletic)