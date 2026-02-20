Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025-26 Liệu Arsenal có thể đứng dậy?

TPO - Mất điểm phút chót trước đội bét bảng Wolves, Arsenal chịu áp lực nghìn cân trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Man City. Cho dù vẫn đứng trên với 5 điểm nhiều hơn, nhưng niềm tin của chính họ đã bị sứt mẻ.

Run rẩy trước áp lực

Chuyến làm khách đến Molineux hôm thứ Tư đã thể hiện rõ những vấn đề khiến Arsenal dễ bị tổn thương trong cuộc đua giành chức vô địch - đặc biệt là việc không tận dụng triệt để lợi thế và không thể đối phó với những áp lực trong trận đấu.

“Khoảng cách” là thuật ngữ được HLV Mikel Arteta và các cầu thủ của ông sử dụng thường xuyên kể từ khi Arsenal trở thành ứng cử viên vô địch ở mùa giải 2022-23. Ban đầu, mục tiêu của họ là thu hẹp khoảng cách với Man City. Theo thời gian, nhiệm vụ đã trở thành làm thế nào để nới rộng khoảng cách đó ở mùa giải này, nhưng việc duy trì được điều này một cách nhất quán là vấn đề nan giải đối với Arsenal kể từ đầu mùa Đông.

Vào thời điểm chuyển giao năm, họ đứng đầu về số lần dẫn trước một bàn khi trận đấu bước vào 15 phút cuối cùng của các trận đấu Ngoại hạng mùa này (8 lần). Đến trận đấu với Wolves vừa qua, họ có lần thứ 9, cao thứ hai ở giải đấu hiện tại.

Arsenal chỉ đánh mất điểm trong hai trận đấu này, trước Sunderland và Wolves - đều trên sân khách, nhưng đã nhận được những tín hiệu cảnh báo trong hai trận đấu liên tiếp trên sân nhà mà họ thắng Brentford và Wolves hồi đầu tháng 12. Trong cả hai trận đấu đó, đội bóng của Arteta đều dẫn trước 1-0 trong 15 phút cuối trận, điều này tạo ra sự căng thẳng trên sân Emirates. Họ ghi bàn thắng thứ hai vào lưới cả hai đội sau đó, nhưng Wolves đã gỡ hòa 1-1 sau khi các cầu thủ Arsenal dường như lưỡng lự giữa việc phòng ngự để bảo vệ lợi thế dẫn trước hay tấn công để “kết liễu” đối thủ.

Một cảm giác bối rối quen thuộc bao trùm màn trình diễn của họ trong hiệp hai tại Molineux.

Arsenal để mất điểm trước đội bét bảng sau khi dẫn trước 2 bàn

Trong những phút đầu hiệp hai, Arsenal liên tục thực hiện các pha phát bóng lên từ sân nhà. Hai trung vệ William Saliba, Gabriel và thủ môn Raya đều cố gắng đưa bóng thật nhanh hướng về 1/3 sân cuối cùng của Wolves. Các trung vệ của Wolves thắng mọi pha tranh chấp với Viktor Gyokeres. Khi tiền đạo này tỏ ra vô hại, các cầu thủ Wolves càng thêm tự tin để tấn công hàng phòng ngự của Arsenal với tốc độ cao. Sự tự tin đó được tiếp sức từ các khán đài cuồng nhiệt.

Arsenal thi đấu tốt nhất trên sân khách khi họ khiến người hâm mộ chủ nhà câm lặng. Nhưng những hành động của Pháo thủ tại Molineux lại càng làm tăng thêm sự hưng phấn cho bầu không khí trên sân, khi họ cố gắng câu giờ lộ liễu và phá bóng một cách khó hiểu.

“Chúng tôi đã giữ vững thế trận, và điều đó thực sự quan trọng,” HLV Rob Edwards của Wolves nói với các phóng viên sau trận đấu. “Chúng tôi muốn các cầu thủ thi đấu quyết liệt hơn. Chúng tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để làm điều đó: chơi với nhiều cảm xúc hơn. Và tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt điều đó ở đầu hiệp hai.”

“Chúng tôi biết hiện tại họ đang chịu áp lực rất lớn và vào thời điểm thích hợp, chúng tôi có thể tiến lên và triển khai bóng nhiều hơn. Thành thật mà nói, chúng tôi có lẽ đã làm được điều đó sớm hơn nhiều so với dự kiến.”

Đây không phải là lần đầu tiên những hành vi này xuất hiện. Việc các cầu thủ Arsenal không tuân theo chỉ đạo của Arteta về việc chơi chậm lại khi trận đấu bước vào 10 phút cuối cùng gợi nhớ đến vấn đề mà ông đã đề cập sau trận hòa không bàn thắng với Nottingham Forest tháng trước, nơi sự thiếu bình tĩnh khi giành lại quyền kiểm soát bóng đã gây ra hỗn loạn.

“Nếu tôi hỏi họ chúng tôi phải làm gì bây giờ, trận đấu đòi hỏi điều gì, họ đều biết, nhưng chúng tôi đã không thể làm được điều đó trong suốt trận đấu,” Arteta nói khi được hỏi về cách các cầu thủ của ông có thể cải thiện khả năng kiểm soát cảm xúc trong các trận đấu.

Dấu hỏi bản lĩnh

Việc biết rõ câu trả lời mà vẫn thất bại cho thấy độ khó của nhiệm vụ mà Arsenal đang phải đối mặt. Ngay cả khi những người trung lập có thể dự đoán Arsenal sẽ dễ dàng đánh bại Wolves, bất kể tình hình trận đấu ra sao sau nửa giờ thi đấu.

HLV Arteta biết vấn đề của học trò, nhưng không thể "sửa chữa"

Quan điểm của Edwards về việc biết Arsenal sẽ chịu áp lực đã được nêu ra với Arteta. “Đó là điều hiển nhiên, phải không?” HLV người Tây Ban Nha đáp lại. “Nếu bạn đang ở đỉnh cao, bạn phải thắng, phải thắng, và thắng, và thắng. Vì vậy, điều đó không có gì mới.”

Việc tạo ra những khoảng cách dẫn điểm lớn hơn và thể hiện sự bình tĩnh hơn là điều vô cùng quan trọng đối với Arsenal để tìm lại cảm giác chiến thắng một cách ổn định. Arsenal đã có rất nhiều cơ hội để bứt phá trước kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua. Trước khi chiêu mộ thành công Semenyo và Guehi, Man City liên tục sảy chân, nhưng rồi Pháo thủ cũng mất điểm theo.

Trong 8 trận đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Arsenal chỉ thắng 3 trận (hòa 4, thua 1). Từ chỗ có cơ hội bỏ xa Man City 11 điểm ở vòng 22, Pháo thủ đứng trước nguy cơ bị Pep-team rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp tại Etihad vào giữa tháng 4 tới, và người Arsenal đang cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Trong hai mùa giải cạnh tranh trực tiếp với Man City tại Ngoại hạng Anh (2022-23 và 2023-24), đội bóng của Pep Guardiola đã ghi được lần lượt 94 và 96 bàn thắng. Việc Erling Haaland đóng góp 63 bàn (33%) trong tổng số 190 bàn thắng đó là một điểm đáng lưu ý, nhưng ngay cả mùa giải này, Arsenal vẫn ghi ít bàn thắng mỗi trận (1,92) hơn City (1,96) dù hơn đội xếp thứ hai tới 5 điểm.

Theo ước tính cơ bản với trung bình 1,92 bàn thắng mỗi trận trong 38 trận, con số sẽ là 73, vẫn còn kém xa so với hai đội City gần đây nhất vô địch giải đấu, và Liverpool mùa trước (86).

Chìa khóa hồi phục

Hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xGD) của Arsenal, so sánh số bàn thắng họ nên ghi và để thủng lưới, đã được nêu lên như một mối lo ngại liên quan đến 11 trận đấu cuối cùng ở giải Ngoại hạng Anh trong ba mùa giải gần đây. Giá trị -0,47 của họ thấp hơn bất kỳ đội bóng nào hiện đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong cùng khoảng thời gian đó.

Gyokeres không đáp ứng được kỳ vọng của Arsenal

Nếu họ muốn cải thiện thành tích đó vào mùa xuân này, giai đoạn cuối mùa giải 2023-24 có thể mang lại nguồn cảm hứng tốt nhất. Arsenal đã thắng 9 trong 11 trận đấu cuối cùng của họ ở mùa giải đó, so với chỉ 5 trận trong các mùa 2022-23 và 2024-25.

Hai yếu tố then chốt đằng sau phong độ ấn tượng mùa giải 2023-24 là sự bùng nổ các bàn thắng từ những tình huống cố định sau chuyến tập huấn tại Dubai hồi tháng Giêng và việc tái bố trí vị trí của Kai Havertz. Những phương pháp ghi bàn này không thể được coi là hoàn toàn mới, nhưng Arteta đã cho thấy một số sự đổi mới có thể giúp Arsenal nới rộng khoảng cách điểm số khi họ cần nhất.

Đầu tiên phải kể đến Havertz. Thay vì chỉ chơi ở vị trí tiền đạo cắm, vai trò tiền đạo thứ hai của anh ấy đã giúp kết nối toàn đội theo cách mà những người khác gặp khó khăn khi anh ấy vắng mặt. Ý tưởng mới (gần đây) khác là sử dụng Bukayo Saka ở vị trí trung tâm vì điều đó giúp anh ấy gần khung thành hơn, đồng thời khiến các cầu thủ đối phương khó đoán được ý đồ của anh ấy. Việc sử dụng cả hai cầu thủ này ở những vị trí tương tự đã tạo ra nhiều bàn thắng và cơ hội ghi bàn.

Saka gây ấn tượng ở vị trí số 10

Arteta cho biết Havertz có khả năng sẽ ra sân trong trận đấu với Tottenham vào tuần sau, vì vậy khi anh ấy bình phục, điều đó có thể tạo ra một bài toán khó lựa chọn đội hình khác cho Arteta. Liệu họ có thể đá cặp cùng nhau, với Havertz đá tiền đạo cắm và Saka đá phía sau, hay một trong hai người sẽ phải ngồi ngoài? Sự kết hợp này chưa từng được thấy trước đây, nhưng nó có thể là cần thiết xét đến những gì mỗi cầu thủ mang lại.

Một trong những lợi ích của việc sử dụng Havertz ở vị trí tiền đạo là anh ấy tạo ra một nền tảng để triển khai lối chơi. Chỉ trong vòng 20 giây đầu tiên ở trận đấu với Sunderland, Raya đã chuyền dài cho anh ấy. Havertz khống chế bóng tốt lập tức mở ra cơ hội ghi bàn cho Arsenal. Đó là một phương pháp hiệu quả để giúp Arsenal tấn công theo đúng ý tưởng của Arteta, nhưng Gyokeres đã không thể cung cấp cho Pháo thủ kiểu nền tảng tương tự trong những trận đấu mà họ cần.

Chắc chắn Arteta cũng đang suy nghĩ về những điều này, nhưng có một điều rõ ràng: Arsenal không thể tiếp tục để đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế. Đã có những dấu hiệu cho thấy điều gì có thể xảy ra nếu họ tiếp tục như vậy hồi đầu mùa giải. Giờ đây, những thất bại này đe dọa sẽ trở thành câu chuyện chính của cả mùa giải.

Hiện tại Arsenal đang dẫn trước 5 điểm, nhưng Man City còn một trận chưa đấu. Để giữ vững lợi thế mong manh này, Arteta và các cầu thủ hiểu rằng cần phải có sự thay đổi tích cực nhanh chóng.