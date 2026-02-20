AFC xác nhận 7 cầu thủ gian lận nhập tịch của tuyển Malaysia không được khoác áo đội tuyển quốc gia

TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa cập nhật thông tin về vụ việc 7 tuyển thủ Malaysia nhập tịch gian lận. Cơ quan điều hành bóng đá châu lục xác nhận nhóm cầu thủ này chỉ được trở lại chơi bóng cho CLB nhưng vẫn bị cấm vận ở đội tuyển quốc gia

Hiện tại, vụ việc liên quan đến Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) cùng với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã bước vào giai đoạn cuối. FAM đang đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS) và sau ngày 26/2, NHM có thể biết về số phận của bảy cầu thủ gốc Malaysia này.

Trong lúc chờ phán quyết, CAS đã tạm đình chỉ án treo giò của Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Tất cả đều được trở lại thi đấu cho câu lạc bộ.

NHM khá thắc mắc rằng nhóm 7 cầu thủ trên có được ra sân cho đội tuyển Malaysia hay không. Sau nhiều lần chưa dám xác nhận, mới đây AFC đã đưa ra phán quyết.

Trung vệ Facundo Garces

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor John Paul, nói: “Cho đến nay, họ chỉ có thể thi đấu cho câu lạc bộ. Chúng tôi đã trao đổi với FIFA để có được đầy đủ chi tiết. Và FIFA đã trả lời rằng 7 cầu thủ này không thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia. AFC cũng đang chờ thông tin chi tiết từ CAS (trước khi quyết định có trừng phạt Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hay không)”.

Cho đến nay, 7 cầu thủ Harimau Malaya đã ra sân cho các câu lạc bộ của mình. Facundo Garces trở lại khoác áo Alaves, Hevel và Figueiredo đã ra sân cho Johor DT trong khi Holgado vừa tìm được điểm dừng chân mới khi anh rời Colombia để sang Chile chơi bóng.

CAS sẽ tổ chức phiên điều trần về vào ngày 26/2 tới để quyết định số phận của bảy cầu thủ nhập tịch tranh cãi của Malaysia. Và khi đó, tất cả sẽ biết số phận của 7 cầu thủ này lẫn đội tuyển Malaysia.