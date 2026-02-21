Sự trở lại mạnh mẽ của Kobbie Mainoo dưới bàn tay của Michael Carrick

Mainoo đang thăng hoa dưới sự huấn luyện của Michael Carrick.

Người ta nói tình yêu mù quáng, nhưng đằng sau tình cảm ấy luôn có lý do. Kobbie Mainoo là "con trai cưng" của Manchester United, và sự yêu mến dành cho tiền vệ này là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nguyên nhân của điều này không chỉ dừng lại ở việc anh là sản phẩm của lò đào tạo Carrington. Khi Mainoo có trận đấu đầu tiên tại Premier League gặp Everton vào tháng 11/2023, anh đã khiến người hâm mộ United trúng "tiếng sét ái tình".

Trong số các tiền vệ xuất thân từ lò đào tạo Carrington trong những năm gần đây, Kobbie Mainoo nổi bật hơn cả, đặc biệt là kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Khả năng rê bóng qua đối thủ trong không gian hẹp và nhận bóng dưới áp lực một cách thuần thục là những đặc điểm hiếm thấy ở hàng tiền vệ United thời điểm đó.

Trong mùa giải 2023/2024, những chấn thương ở hàng tiền vệ của United cùng với lối chơi độc đáo và những màn trình diễn ấn tượng của Mainoo đã biến anh trở thành một thành viên chủ chốt của đội, nhưng điều quan trọng cần nhớ là anh chỉ mới bước sang tuổi 19 vào tháng Tư của mùa giải đó. Đến cuối năm 2024, Mainoo vẫn còn những khía cạnh cần phát triển và cải thiện.

Tuy nhiên, các cầu thủ bóng đá không hoàn hảo. Mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh và điểm yếu và vai trò của huấn luyện viên là xây dựng lối chơi sao cho toàn bộ đội hình phát huy tối đa khả năng, đồng thời phát triển những cầu thủ hiện có. Việc Ruben Amorim có thất bại ở khía cạnh đầu tiên hay không vẫn còn gây tranh cãi, nhưng có thể phê bình một cách hợp lý việc Mainoo không được thi đấu nhiều ở mùa này, cũng như cách hệ thống ba trung vệ làm giảm số lượng các phương án tấn công khi Amad không đá ở vị trí wing-back phải.

Mainoo đã hồi sinh dưới triều đại của Michael Carrick như thế nào?

Việc Amorim bị sa thải đã đưa Mainoo trở lại đội hình chính. Dưới thời Michael Carrick, việc chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ trên lý thuyết có nghĩa là United có thể bổ sung thêm một cầu thủ tấn công bất kể đội hình của họ ở các giai đoạn khác nhau của trận đấu. Bruno Fernandes trở lại vị trí tiền vệ tấn công sở trường, Mainoo cùng Casemiro tạo thành cặp tiền vệ trụ. Những ý tưởng khi Man United kiểm soát bóng dưới thời Carrick giúp Mainoo chơi ấn tượng. "Quỷ đỏ" tập trung nhiều vào các pha phối hợp ở trung lộ, khả năng di chuyển linh hoạt và bó hẹp của các cầu thủ tấn công.

Việc Carrick giao trách nhiệm thực hiện những đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự và đưa bóng lên cho các cầu thủ tấn công cho Lisandro Martinez, Maguire và Dalot, thay vì chỉ dựa vào Mainoo và Casemiro. Phá vỡ hàng phòng ngự bằng những đường chuyền xuyên tuyến không phải là thế mạnh của Mainoo, và bằng cách giao trách nhiệm đó cho Martinez và Maguire, những người giỏi việc này, Carrick đang sử dụng đúng thế mạnh của các cầu thủ trong đội hình để mang lại lợi ích cho toàn đội.

Kết quả là Mainoo luôn có mặt ở những vị trí thuận lợi mà anh có thể phối hợp với hàng công, dẫn bóng vào khoảng trống hoặc khởi động lại các đợt tấn công của United. Hai phương án đầu tiên phù hợp với lối chơi của Mainoo nhờ khả năng rê bóng và có kỹ thuật điêu luyện, cho phép anh tỏa sáng trong những pha phối hợp ngắn với các đồng đội.

"Về cơ bản, với tư cách là một tiền vệ, bạn cố gắng kết nối toàn đội, dù là có bóng hay không có bóng. Mainoo là người cầm bóng và kết nối toàn đội," Carrick nói sau trận hòa 1-1 với West Ham hồi đầu tháng này. "Cậu ấy không phải lúc nào cũng thực hiện những pha xử lý cuối cùng, nhưng chắc chắn cậu ấy là người khởi đầu cho các đợt tấn công."

Trong ví dụ này, từ trận thắng 3-2 trước Fulham hồi đầu tháng, Mainoo nhận bóng từ Martinez ở giữa tuyến tiền vệ - hậu vệ, chạm bóng khéo léo, trước khi phối hợp với Bruno Fernandes và Benjamin Sesko.

Ngoài ra, khả năng kháng pressing và nhận bóng dưới áp lực trong giai đoạn triển khai tấn công của Mainoo rất phù hợp với ý tưởng của đội dưới thời Carrick, nhằm kéo đối thủ dâng cao, trước khi đưa bóng đến bộ tứ tấn công ở khoảng trống giữa các tuyến hoặc phía sau hàng phòng ngự.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy những ý tưởng mà Carrick và ban huấn luyện đang cố gắng áp dụng khi có bóng phù hợp với điểm mạnh của Mainoo và che giấu điểm yếu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận xoay quanh giai đoạn phòng ngự của Manchester United.

Trong năm trận đấu đầu tiên dưới thời Carrick, khả năng pressing tầm cao của United thiếu nhất quán, khiến việc đánh giá màn trình diễn cá nhân trong giai đoạn này trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, đội bóng trông khá chắc chắn khi chơi với cấu trúc 4-4-2 khối trung bình (mid-block) khi phòng ngự lùi sâu (low block).

Những điểm nổi bật của Mainoo ở giai đoạn không có bóng trong năm trận gần đây là khả năng nhận thức phòng ngự và định vị vị trí đã tốt hơn so với vài mùa giải trước. Việc anh được tập luyện và thi đấu bên cạnh một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Casemiro cũng góp phần không nhỏ. "Tôi nghĩ họ đã tạo nên một sự kết hợp rất tốt và bổ sung cho nhau," Carrick nói với các phóng viên sau trận đấu với West Ham.

Sự hiện diện của Casemiro đã bù đắp cho hạn chế về thể chất và khả năng bao quát không gian của Mainoo trong khâu phòng ngự, điều này khiến việc tìm người thay thế cầu thủ người Brazil trở nên vô cùng quan trọng đối với cả đội bóng và sự phát triển của Mainoo. Mainoo là một cầu thủ 20 tuổi và sự nghiệp mới chỉ bắt đầu. Tiềm năng phát triển của Mainoo thành cầu thủ mà anh ấy có thể trở thành quan trọng hơn chính con người anh ấy hiện tại.

Sự tin tưởng và lời khen ngợi từ Michael Carrick

"Không có gì phải nghi ngờ về khả năng của Kobbie và những gì cậu ấy có thể đóng góp. Cậu ấy vẫn còn rất trẻ, và chúng ta không nên đặt quá nhiều kỳ vọng lên vai cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn đang học hỏi," Carrick nói sau chiến thắng 2-0 của United trước Tottenham hồi đầu tháng này.

"Vì cậu ấy đã trải qua giai đoạn có những màn trình diễn ấn tượng rồi lại không được ra sân một thời gian dài, nên dễ khiến người ta nghĩ cậu ấy lớn tuổi hơn và giàu kinh nghiệm hơn thực tế."

Carrick khen ngợi Mainoo.

Việc cải thiện các kỹ năng khác trong lối chơi của Mainoo, chẳng hạn như khả năng tạo cơ hội và chuyền dài, là những bước tiếp theo để nâng cao chuyên môn của anh ấy. Trong khi đó, khả năng nhận thức và định vị phòng ngự sẽ được cải thiện theo thời gian và kinh nghiệm, và sẽ bù đắp cho những điểm yếu khác trong khả năng phòng ngự.

Mainoo vẫn cần sự hỗ trợ từ toàn đội cả khi có bóng và không có bóng ở thời điểm hiện tại. Người đá cặp tiếp theo của anh ấy cũng sẽ ảnh hưởng đến điều này, theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Man United muốn thấy phiên bản tốt nhất của Mainoo càng sớm càng tốt, nhưng câu lạc bộ phải quản lý kỳ vọng của người hâm mộ và hỗ trợ cầu thủ trong giai đoạn phát triển. Mainoo cần thời gian và sự nỗ lực nếu muốn đạt được phiên bản xuất sắc nhất của bản thân.

(Theo The Athletic)