Nhận định Man City vs Newcastle, 03h00 ngày 22/2: Lần thứ 3 có khác?

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Newcastle, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây đã là lần thứ 3 Man City và Newcastle gặp nhau trong năm 2026. Newcastle đã thua cả hai lần gặp nhau trước đó. Lần này liệu có ngoại lệ?

Nhận định trước trận đấu Man City vs Newcastle

Man City đang nỗ lực chiếm ngôi đầu trong bối cảnh Arsenal liên tục mất điểm. 5 trận gần nhất, Arsenal chỉ thắng đúng 1 trận và đó là thời cơ để Man City tiến lên. Đội bóng này đã rút gọn khoảng cách với Arsenal xuống còn 5 điểm và họ còn 1 trận chưa đấu.

Thực sự, cờ đang đến tay Man City. Vấn đề là họ sẽ phải duy trì sự tập trung tối đa như hiện tại khi mùa giải đã đến giai đoạn tăng tốc căng thẳng.

Bên kia chiến tuyến, Newcastle cũng tăng tốc, nhưng là để thoát khỏi nửa dưới BXH. 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Newcastle thắng cả 3. Nhưng tại Ngoại hạng Anh, CLB này chưa thực sự mang tới cảm giác an tâm khi chỉ giành được 3 điểm trong 5 vòng gần nhất.

Kết quả là, họ đang kém đội xếp thứ 5 Chelsea 8 điểm, khiến cuộc đua giành một suất tham dự Champions League trở nên khó khăn hơn với Chích choè.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Newcastle

Đội bóng của Pep Guardiola đang duy trì phong độ xuất sắc. Họ đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, và nếu chỉ tính các trận sân nhà, chuỗi chiến thắng đó đã kéo dài lên 6 trận.

Nhìn xa ra, Man City chỉ phải chịu một thất bại duy nhất trong 14 trận đấu vừa qua tại Ngoại hạng Anh, đó là trận thua derby thành Manchester (0-2). Sự ổn định ấn tượng này đang giúp họ thu hẹp khoảng cách với Arsenal, đội bóng liên tục đánh mất điểm. Khoảng cách với đội đầu bảng chỉ còn 5 điểm, và Man City còn 1 trận chưa đấu.

Sự bổ sung nhân sự kịp thời trong mùa Đông là điểm nhấn giúp Man City thăng hoa. Ở trận đấu vừa qua, Man City đã dễ dàng đánh bại Salford 2-0 ở vòng 4 FA Cup. Có lẽ điểm nhấn của trận đấu là bàn thắng đầu tiên của Marc Guehi cho Manchester City. Hậu vệ này vào sân từ băng ghế dự bị lập công. Trước đó, anh nhanh chóng khẳng định mình là một cầu thủ chủ chốt, giúp Pep Guardiola giải bài toán hàng thủ trong bối cảnh thiếu lựa chọn ở vị trí trung vệ.

Với sự chắc chắn đang thể hiện và cái duyên bắt nạt Newcastle, Man City xem ra đang hướng tới chiến thắng.