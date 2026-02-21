Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trọng tài Canada bắt trận đội nhà gây tranh cãi dữ dội ở Thế vận hội mùa đông

Hương Ly
TPO - Trong trận bán kết khúc côn cầu trên băng, tuyển Canada thắng kịch tính Phần Lan bằng 2 bàn quyết định ở cuối trận. Tranh cãi bắt đầu nổ ra khi 2 trọng tài điều khiển trận đều mang quốc tịch Canada.

ice-hockey-milano-cortina-2026-winter-olympics-day-14.jpg
MacKinnon ghi bàn quyết định gây tranh cãi.

Trong trận bán kết khúc côn cầu nam tại Thế vận hội mùa đông 2026, tuyển Canada rơi vào thế khó vì sớm bị dẫn trước 2-0. Khi trận đấu còn 10 phút, Canada gỡ hòa 2-2 bằng bàn thắng tranh cãi của hậu vệ Theodore. Các cầu thủ Phần Lan cho rằng thủ môn của họ đã bị ngăn cản trái phép nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Khi trận đấu còn hơn 2 phút, Canada được chơi hơn người. Canada tận dụng thế trận power-play để liên tục dồn ép trước khi ngôi sao MacKinnon ghi bàn thắng "vàng" ấn định chiến thắng 3-2. Các cầu thủ Phần Lan phản ứng dữ dội, cho rằng MacKinnon đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn. Trọng tài kiểm tra lại tình huống khá lâu qua màn hình review, song quyết định sau cùng vẫn công nhận bàn thắng.

Sau trận, các khoảnh khắc ghi bàn của Canada gây tranh cãi dữ dội trên mạng. Nhiều CĐV tố trọng tài Canada cố tình đưa ra các quyết định có lợi cho đội nhà. Một CĐV bức xúc viết: "Trọng tài nên đến từ quốc gia trung lập. Trước đó, Canada đã bị vạch trần gian lận trắng trợn ở môn Curling, trước khi đến trận bán kết khúc côn cầu".

Teemu Selanne, huyền thoại khúc côn cầu Phần Lan, chỉ trích trên mạng: "Đánh bại đội tuyển mạnh nhất thế giới ở môn khúc côn cầu, kết hợp cùng các trọng tài người Canada trong một trận là điều không thể. Một trận đấu như trò đùa và đáng xấu hổ".

Tại sao trọng tài người Canada lại cầm còi trận có tuyển Canada, nhiều CĐV đã đặt câu hỏi này.

Các trận đấu khúc côn cầu trên băng tại Thế vận hội mùa đông do Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế (IIHF) quản lý. Tại Thế vận hội mùa đông 2026, IIHF chọn ra một nhóm trọng tài có đẳng cấp cao để cầm còi các trận ở vòng knock-out. Số lượng trọng tài không quá nhiều, do đó có thể xảy ra trường hợp trọng tài thổi còi ở trận có "đội nhà".

Ở trận bán kết còn lại, tuyển Mỹ dễ dàng đánh bại Slovakia 6-2, tiến vào bán kết gặp Canada.

Hương Ly
