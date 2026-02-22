Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Canada đối đầu Mỹ: Trận siêu kinh điển trên băng ở Thế vận hội mùa Đông 2026

Hương Ly
TPO - Chung kết khúc côn cầu trên băng nam giữa Canada và Mỹ là trận chiến kinh điển của hai cường quốc đang đứng số 1 và 2 ở bộ môn này. Đây còn là cuộc đấu của niềm kiêu hãnh, nơi mà những siêu sao sáng nhất của khúc côn cầu đã hội tụ đủ ở Milano.

ice-hockey-milano-cortina-2026-winter-olympics-day-14-1.jpg
ice-hockey-milano-cortina-2026-winter-olympics-day-14-4.jpg
ice-hockey-milano-cortina-2026-winter-olympics-day-14-3.jpg
ice-hockey-milano-cortina-2026-winter-olympics-day-14-2.jpg
McDavid, MacKinnon (Canada), Jack Eichel và Quinn Hughes (Mỹ), 4 siêu sao tâm điểm của trận này.

Đúng như sự chờ đợi từ khán giả, đội tuyển nam Canada và Mỹ đã hẹn nhau ở chung kết khúc côn cầu trên băng. Tại bán kết, Mỹ dễ dàng nhấn chìm Slovakia 6-2 để tiến vào trận đấu được chờ đợi nhiều nhất ở Thế vận hội mùa Đông 2026. Trong khi đó, ứng viên số 1 Canada vượt qua Phần Lan bằng những bàn thắng "vàng" ở thời điểm cuối, đồng thời gây tranh cãi dữ dội từ các quyết định của trọng tài.

Những ồn ào sau trận bán kết của Canada đã ở lại phía sau. Đây là lúc tất cả hướng đến trận chung kết kinh điển, được ví như All-Star Game của NHL trên sàn đấu Thế vận hội mùa Đông. Canada sẽ có lần thứ 10 giành HCV khúc côn cầu trên băng nam, tiếp tục khẳng định sự thống trị ở Thế vận hội mùa Đông. Hay tuyển Mỹ sẽ chạm đến đỉnh cao sau 46 năm chờ đợi?

Canada đang nắm trong tay đội hình toàn sao trên mọi vị trí. Đầu tàu của Canada là Connor McDavid, ngôi sao số 1 làng "hockey" hiện tại. Dàn vệ tinh xung quanh McDavid còn có MacKinnon, Cale Makar, Mitch Marner, Brad Marchand và Mark Stone, đều là những ngôi sao hàng đầu thế giới. Cùng với sự trở lại của đội trưởng Sidney Crosby, Canada hợp thành đội hình được đánh giá mạnh bậc nhất lịch sử cho một trận chung kết Thế vận hội mùa Đông.

Đội hình tuyển Mỹ có thể dưới cơ Canada về tiếng tăm và sự đồng đều ở các vị trí chủ chốt lẫn dự bị. Song, Mỹ đang có "thế hệ vàng" của riêng mình với Auston Matthews, cây săn bàn số 1 NHL hiện tại. Tiếp đó là Jack Eichel, Quinn Hughes, Jack Hughes, anh em nhà Tkachuk, đều là những ngôi sao ở NHL. Sức trẻ, khát khao của các trụ cột được xem là yếu tố then chốt để tuyển Mỹ đương đầu với Canada.

Bốn năm trước, khi Thế vận hội mùa Đông tổ chức ở Trung Quốc, dàn sao NHL rút lui vì những lo mắc Covid-19, dẫn đến bị cách ly và làm xáo trộn lịch trình thi đấu ở NHL. Còn ở Thế vận hội mùa Đông 2018, NHL không đạt thỏa thuận với IOC (Ủy ban Olympic quốc tế) để các ngôi sao sang Hàn Quốc thi đấu.

Sau 8 năm, những ngôi sao đình đám nhất ở NHL mới hội tụ và tranh tài ở Thế vận hội mùa Đông 2026. Đó là yếu tố lớn nhất đưa trận đấu giữa Canada và Mỹ thành tâm điểm. Và đây cũng là cái kết bùng nổ, trọn vẹn cho một kỳ Thế vận hội mùa Đông 2026 đáng nhớ ở Milano, Italia.

Hương Ly
#Canada #Mỹ #khúc côn cầu #Winter Olympics #2026 #siêu sao #Canada vs Mỹ thế vận hội mùa đông #tin tức thế vận hội mùa đông

