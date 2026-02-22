VĐV bị ‘tác động vật lý’, mất cơ hội tranh huy chương Thế vận hội mùa Đông

TPO - Hành động thiếu tinh thần thể thao của Ryan Regez đã khiến Tim Hronek mất cơ hội giành huy chương ở môn trượt tuyết vượt chướng ngại vật. Regez, người từng giành HCV tại Bắc Kinh 2022, đã phạm luật thô thiển khi cản trở nỗ lực vượt lên của Hronek bằng cách ấn tay vào cổ đối phương.

Vụ việc gây tranh cãi vừa diễn ra tại trận bán kết môn trượt tuyết vượt chướng ngại vật trong ngày thi đấu vừa qua. Ở thời điểm tăng tốc, Tim Hronek đã bất ngờ bị Regez tác động vào cổ. Hronek mất tốc độ và mất kiểm soát trong giây lát. Anh thất bại ở bán kết, không thể lọt vào chung kết.

Và anh cũng mất cơ hội giành huy chương. Các trọng tài sau trận đã trừng phạt Ryan Regez. Nhưng Hronek thì vẫn không thể cứu vãn được cơ hội giành vinh quang của mình.

Chung cuộc ở nội dung trượt tuyết vượt chướng ngại vật. Simone Deromedis đoạt HCV. Đồng hương Italia của anh là Federico Tomasoni giành HCB và Alex Fiva đến từ Thụy Sỹ có HCĐ.

Sau khi kết thúc cuộc đua, Hronek rất bức xúc. Anh cần vài phút để bình tĩnh lại. VĐV Đức chia sẻ: "Tôi thực sự rất tức giận, nhưng tôi có thể làm gì? Mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Có lẽ anh ta nghĩ rằng nếu anh ta không vào chung kết thì không ai vào được cả. Anh ta đã phá hỏng cuộc đua của tôi".

Hronek trong khoảnh khắc bị chơi xấu

Hronek nói rằng anh “đang ở vị trí hoàn hảo” khi Regez mắc lỗi. “Anh ta thực sự đã làm tôi chậm lại", Hronek nói. “Anh ta đã xin lỗi, nhưng tôi cũng nói với anh ta: Ryan, điều đó tốt thôi. Nhưng cuối cùng thì nó chẳng giúp ích gì cho tôi cả”.

Với vẻ mặt chán nản và đôi mắt đẫm lệ, Ryan Regez đã xin lỗi sau hành động thiếu tinh thần thể thao của mình đối với Tim Hronek. Cú 'tác động vật lý' của VĐV trượt tuyết người Thụy Sỹ này đã khiến VĐV người Đức 30 tuổi mất đi cơ hội giành huy chương tại Thế vận hội. Và Regez rất hối lỗi về phút bốc đồng của mình.

"Tôi vô cùng xin lỗi anh ấy" Regez nói. "Tôi không tự hào về điều đó, và nếu có thể, tôi sẽ làm lại". Sau đó, Regez đã đến gặp gia đình Tim Hronek và xin lỗi họ. Nhưng ngay cả những lời này cũng khó có thể an ủi được họ trước kết cục đáng quên của VĐV tuyển Đức.