Chelsea nhận bàn thua phút cuối, mất điểm trước đối thủ nhược tiểu

TPO - Chelsea đã hụt hơi trong giành vé dự Cúp C1 châu Âu bằng bàn thua ở phút bù giờ. Trận hoà 1-1 với Burnley khiến Chelsea có thể bị MU vượt lên tạo khoảng cách 3 điểm.

report Hết giờ Chelsea có khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số sớm từ phút thứ 4 và thế trận lấn lướt kéo dài đến phút 70. Bước ngoặt đến với tấm thẻ đỏ của Wesley Fofana, mở ra cơ hội để Burnley vùng lên mạnh mẽ. Cuối cùng, đội khách tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Zian Flemming ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. report Burnley gỡ hòa phút bù giờ 90+3': James Ward-Prowse thực hiện quả phạt góc đưa bóng tìm đến đúng điểm rơi của Zian Flemming. Trong tư thế trống trải, tiền vệ người Hà Lan chỉ cần một cú lắc đầu nhẹ, đưa bóng vượt ngoài tầm với của Robert Sánchez. report Robert Sánchez nhận thẻ vàng 90': Robert Sánchez bị cảnh cáo vì lỗi câu giờ trong một tình huống phát bóng lên. Hiệp 2 có tới 6 phút bù giờ. report Chelsea gia cố hàng thủ 87': Chelsea tung thêm hai hậu vệ vào sân. Pedro Neto và Reece James rời sân, nhường chỗ cho Sarr và Acheampong. report Robert Sánchez cứu thua xuất sắc 85': Jacob Bruun Larsen treo bóng đầy khó chịu vào vòng cấm Chelsea. Robert Sánchez băng ra cực kỳ dũng cảm, đấm bóng giải nguy cho đội chủ nhà. Burnley tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi Humphreys và Anthony rời sân, nhường chỗ cho Tchaouna và Barnes. report Chelsea phản công nhanh 84': Quả tạt của Pedro Neto bên cánh phải bị phá ra đúng tầm Jorrel Hato, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này sau đó lại đưa bóng đi chệch cột dọc Burnley. report Hai đội thay người 79': Burnley có sự điều chỉnh nhân sự Jacob Bruun Larsen vào sân thay cho Laurent. Bên phía Chelsea, Liam Delap và Jorrel Hato vào sân thay cho João Pedro và Malo Gusto. report Cơ hội liên tiếp cho Burnley 77': Anthony đánh đầu chuyền ngang thuận lợi để Josh Laurent tung cú dứt điểm cận thành, nhưng Robert Sánchez phản xạ xuất sắc cứu thua cho Chelsea. Ngay sau đó, Edwards có thêm một pha ra chân nguy hiểm, song không xuyên phá được hàng thủ áo xanh. report Chelsea mất người 71': Wesley Fofana nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, sau pha phạm lỗi nguy hiểm với James Ward-Prowse. report Nguy hiểm 66': Pedro Neto thực hiện quả phạt góc đưa bóng với quỹ đạo khó chịu vào trong vòng cấm, và João Pedro suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Tuy nhiên, cú đánh đầu ở cự ly gần của anh lại đưa bóng bay vọt xà ngang. report Cơ hội bị bỏ lỡ 59': Một pha phối hợp rất hay của Chelsea khi Pedro Neto chọc khe để Malo Gusto thoát xuống từ cánh trái. Gusto căng ngang thuận lợi cho Cole Palmer ở vị trí trống trải, nhưng số 10 của Chelsea lại khống chế bóng không tốt, tạo điều kiện để các cầu thủ Burnley kịp thời phá bóng giải nguy. report Burnley thay người 57': James Ward-Prowse vào sân thay thế Lesley Ugochukwu. Cựu cầu thủ Chelsea nhận được những tràng pháo tay từ các CĐV chủ nhà khi rời sân. report João Pedro sút vọt xà 51': Hannibal để mất bóng đầy nguy hiểm bên phần sân nhà, tạo điều kiện để Cole Palmer tung đường chọc khe tinh tế cho João Pedro thoạt xuống xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo người Brazil dứt điểm ngay sau đó, nhưng bóng khẽ chạm Humphreys trước khi bay vọt xà ngang. report Chelsea đòi phạt đền 47': Humphreys để mất bóng khá dễ dàng vào chân João Pedro. Tiền đạo người Brazil lập tức chọc khe cho Cole Palmer băng xuống, nhưng Joe Worrall đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn cú dứt điểm của Palmer. Các cầu thủ Chelsea đòi phạt đền khi Palmer va chạm với trung vệ bên phía Burnley, nhưng các pha quay chậm cho thấy đó là một pha truy cản xuất sắc. report Hiệp 2 bắt đầu! 46': Burnley có sự thay đổi người. Walker, người đã có hiệp một không tốt, rời sân để nhường chỗ cho Pires. report Hết hiệp 1 45+2': The Blues tưởng như sẽ có trận đấu nhẹ nhàng sau khi João Pedro mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. Tuy nhiên, Burnley đã dần lấy lại thế trận và tạo ra không ít sức ép. Cole Palmer lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt cho Chelsea ở gần cuối hiệp 1. Nhưng tỷ số vẫn chỉ là 1-0 sau 45 phút đầu tiên. report Bù giờ hiệp một! 45’: Hiệp một có hai phút bù giờ. report Nguy hiểm! 37': Đá phạt cho Burnley nhưng bóng bị phá ra. Kyle Walker mắc sai lầm với pha đỡ bóng hỏng, tạo điều kiện để Cole Palmer băng xuống đối mặt thủ thành Dubravka. Dẫu vậy, số 10 của Chelsea lại dứt điểm quá sớm và đưa bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Dubravka. report Nỗ lực không thành 36': Laurent bị Pedro Neto phạm lỗi trong tình huống phản công nhanh, mang về một quả đá phạt trực tiếp nguy hiểm cho Burnley. Edwards tung cú sút căng, bóng xuyên qua hàng rào nhưng lại đi chệch cột dọc. report Thẻ vàng đầu tiên 31': Hannibal nhận thẻ vàng sau pha tranh chấp quyết liệt với Moisés Caicedo. report Nỗ lực không thành 28': Reece James treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Pedro Neto băng vào với tốc độ cao, nhưng dưới sức ép quyết liệt từ hậu vệ đối phương, anh không thể thực hiện cú đánh đầu như ý. report Robert Sánchez xử lý không tốt 24': Dù thế trận đang nằm trong tầm kiểm soát, Robert Sánchez lại có pha xử lý thiếu an toàn. Đường chuyền ra biên cho Malo Gusto hơi thiếu lực, tạo điều kiện để Edwards băng vào cướp bóng. Rất may cho Chelsea khi các hậu vệ đã kịp thời lùi về bọc lót, hóa giải tình huống nguy hiểm trước khung thành. report Chelsea kiểm soát thế trận 20': Chelsea chơi áp đảo trong 20 phút đầu tiên. report Cole Palmer dứt điểm 17': Từ tình huống phạt góc, hàng thủ Burnley phá bóng ra ngoài vòng cấm nhưng bóng nhanh chóng được đưa trở lại cho Pedro Neto. Cầu thủ người Anh nhả bóng vừa tầm để Cole Palmer tung cú dứt điểm đầy tự tin ở rìa vòng cấm. Bóng đi xoáy với quỹ đạo khó chịu, buộc Joe Worrall phải lao ra chắn bóng, chấp nhận chịu thêm một quả phạt góc. report Burnley nỗ lực tấn công 14’: Josh Laurent bật cao đánh đầu làm tường, mở bóng sang cánh phải cho Vitinho băng lên. Tuy nhiên, Andrey Santos đọc tình huống rất nhanh, áp sát quyết liệt và khiến cầu thủ chạy cánh của Burnley buộc phải phạm lỗi. report Cơ hội 12': Cole Palmer dễ dàng vượt qua Joe Worrall bằng một pha xử lý giàu tốc độ, trước khi tăng tốc thẳng về phía vòng cấm Burnley. Cú dứt điểm đã được tung ra, nhưng Kyle Walker kịp thời lùi về truy cản quyết đoán, giải nguy cho Burnley. report Enzo Fernández sút vọt xà 10': Pha phối hợp một chạm mượt mà giữa Cole Palmer và João Pedro mở ra khoảng trống cho Enzo Fernández ở rìa vòng cấm. Tiền vệ người Argentina tung cú cứa lòng kỹ thuật nhưng bóng lại bay vọt xà ngang Burnley. report Burnley có phạt góc đầu tiên 8': Từ tình huống phạt góc, bóng được đánh đầu nối về phía cột xa, bóng tìm đến đúng vị trí của Lesley Ugochukwu. Trong cuộc tái ngộ đội bóng cũ, tiền vệ người Pháp không chần chừ tung cú dứt điểm quyết đoán, nhưng bóng lại đi chệch khung thành Chelsea. report VÀO!!! João Pedro mở tỷ số cho Chelsea 4': Moisés Caicedo tung ra một đường chọc khe tuyệt đẹp cho Pedro Neto băng xuống đầy tốc độ, xé toang hàng thủ đối phương. Neto căng ngang vào vòng cấm cho João Pedro, và tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm thành công, mở tỷ số cho Chelsea. report Trận đấu bắt đầu! 1': Chelsea giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Bầu không khí náo nhiệt tại Stamford Bridge report Đội hình xuất phát Burnley Burnley: Dubravka, Laurent, Esteve, Worrell, Walker, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys, Edwards, Anthony, Flemming. Dự bị: Weiß, Hartman, Bruun Larsen, Florentino, Tchaouna, Ekdal, Ward-Prowse, Pires, Barnes. report Đội hình xuất phát Chelsea Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Caicedo, Santos; Neto, Palmer, Fernandez; Joao Pedro Dự bị: Slonina, Acheampong, Tosin, Sarr, Hato, Lavia, Garnacho, Delap, Guiu

Sau một lịch thi đấu dày đặc như vắt kiệt sức lực, Chelsea đang tận hưởng quãng nghỉ hiếm hoi nhưng quý giá dưới triều đại tân HLV Liam Rosenior. Kể từ khi được bổ nhiệm thay thế Enzo Maresca vào đầu năm nay, đội bóng thành London đã phải gồng mình với mật độ khủng khiếp 3 ngày một trận.

Tuy nhiên, nhờ màn trình diễn thăng hoa trước Napoli tại đấu trường châu lục vào tháng Giêng, Chelsea đã né được vòng play-off Champions League, qua đó sở hữu trọn vẹn một tuần để tái tạo năng lượng.

Mục tiêu của Rosenior và các học trò không gì khác ngoài một chiến thắng phô diễn sức mạnh trước đội bóng đang vật lộn trụ hạng là Burnley để lọt vào top 4. Thế nhưng, sự thận trọng là không thừa, bởi bài học nhãn tiền từ trận hòa Leeds United vẫn còn đó.

Dù từng dẫn trước đối thủ tới 2-0, Chelsea lại để tuột mất chiến thắng một cách khó tin, qua đó lỡ cơ hội đánh chiếm vị trí thứ 4 của Manchester United. Đó là lần đầu tiên họ đánh rơi điểm số tại giải quốc nội kể từ thất bại trước Fulham hôm 7/1, chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng.

Giờ đây, trong nỗ lực tìm lại bản ngã, Chelsea bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để tạo áp lực lên "Quỷ đỏ" thành Manchester, đội bóng sẽ ra sân muộn hơn hai ngày sau đó.

Trên lý thuyết, Chelsea là ứng cử viên nặng ký để gieo sầu cho Burnley, khiến đối thủ phải nhận thất bại thứ 17 trong mùa giải. Tuy nhiên, các CĐV tại Stamford Bridge có lý do để bất an bởi hai "vết gợn": thành tích sân nhà thiếu ổn định (6 thắng, 4 hòa, 3 thua) và cái dớp khó chịu trước đối thủ đến từ Lancashire.

Nên nhớ, Burnley đang sở hữu chuỗi bất bại trong hai lần gần nhất hành quân đến Tây London với các tỷ số hòa 1-1 và 2-2. Thú vị hơn, có tới 7 trên 8 điểm mà Burnley giành được trước Chelsea đều diễn ra ngay tại thủ đô.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Scott Parker, đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng kỳ vọng sẽ nối gót Sunderland và Leeds để trở thành đội bóng tân binh tiếp theo gieo rắc nỗi sầu tại thánh địa của nhà cựu vô địch FIFA Club World Cup.

Với thói quen "cầm vàng lại để vàng rơi" của đội chủ nhà, Burnley hoàn toàn có quyền mơ về một kịch bản lội ngược dòng, nhất là sau khi họ vừa có màn trình diễn quật khởi tại Selhurst Park.

Chiến thắng trước Crystal Palace không chỉ rút ngắn khoảng cách với nhóm an toàn xuống 9 điểm mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp thầy trò Scott Parker tự tin hướng tới mục tiêu giành hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái.