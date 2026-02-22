Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Real Madrid thua sốc trên sân Osasuna, Barca mừng lớn

Tiểu Yến
TPO - Cú sốc lớn nhất vòng 25 La Liga xảy ra khi Real Madrid thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trên sân Osasuna. Kết quả khiến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đứng trước khả năng mất ngôi đầu vào tay Barca.

anh-chup-man-hinh-2026-02-22-luc-065851.png
Osasuna ăn mừng bàn thắng vào lưới Real Madrid

Real Madrid hành quân đến sân El Sadar với sự hưng phấn cao độ khi vừa giành ngôi đầu bảng từ tay Barca. Tuy nhiên, không ai nghĩ Mbappe và các đồng đội lại có trận đấu dở như vậy trước đối thủ kém xa về đẳng cấp.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, các pha tấn công của Real Madrid lại thiếu sự sắc bén cần thiết. Điều này tạo cơ hội cho Osasuna mạnh dạn hơn sau thời gian đầu lùi sâu phòng ngự.

Cơ hội đầu tiên đến với Osasuna khi pha dứt điểm của Ante Budimir đã khiến thủ môn Courtois bó tay, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Không lâu sau đó, cột dọc tiếp tục cứu thua cho Real Madrid ở tình huống dứt điểm của số 17 bên phía đội chủ nhà.

anh-chup-man-hinh-2026-02-22-luc-065318.png

Dù vậy, Osasuna cũng có bàn mở tỷ số ở phút 38, Courtois bị xác định phạm lỗi với Budimir trong vòng cấm và chính anh thực hiện thành công quả phạt 11m. Real Madrid đẩy cao đội hình tấn công dồn dập những phút cuối hiệp 1 nhưng không thể có bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Real Madrid tiếp tục gia tăng sức ép nhưng Mbappe và các đồng đội tỏ ra bế tắc trước khung thành đối phương. Phải đến phút 70, Real Madrid mới có bàn gỡ hoà nhờ pha lập công của Vinicius.

Tưởng như đây sẽ là cơ hội để đội khách tìm kiếm chiến thắng nhưng đến phút 90, Raul Garcia toả sáng ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc 2-1, đem về 3 điểm trọn vẹn cho Osasuna.

Chiến thắng 2-1 trên sân El Sadar giúp Osasuna kéo dài chuỗi sáu trận bất bại ở La Liga, trong khi Real Madrid có nguy cơ mất vị trí đầu bảng vào tay Barca.

Tiểu Yến
#La Liga #Real Madrid #Mbappe #Barca #Osasuna

