Nhận định Nottingham vs Liverpool, 21h00 ngày 22/2: Cái dớp của Arne Slot

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham vs Liverpool, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Liverpool, dưới sự dẫn dắt của Arne Slot, có thể vượt qua Nottingham Forest? Đây là thử thách mà nhà đương kim vô địch nước Anh phải đối mặt ở vòng đấu 27 Ngoại hạng Anh.

Nhận định trước trận đấu Nottingham vs Liverpool

Nottingham đã thể hiện những màn trình diễn khá tốt ở giải Ngoại hạng Anh, chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất. Tuy nhiên, điều này vẫn là chưa đủ khi khoảng cách giữa họ với khu vực xuống hạng đang bị thu hẹp, chỉ còn 2 điểm.

Trận hòa không bàn thắng trước Wolverhampton (0-0) đã đánh dấu sự kết thúc cho HLV Sean Dyche. Sau trận hòa với đội bét bảng, ông đã bị sa thải và Nottingham chính thức thay HLV thứ 4 ở chiến dịch này. Trớ trêu thay, Vitor Pereira, người bị Wolverhampton sa thải hồi đầu mùa giải, lại thay thế Sean Dyche.

Đây là một chiến lược gây nhiều tranh cãi của ban lãnh đạo Nottingham. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha đã chứng minh rằng quyết định của Nottingham ban đầu đang là chính xác.

Trong ngày ra mắt, thầy trò Vitor Pereira hành quân đến Istanbul để đá trận play-off Europa League. Dù gặp nhiều khó khăn song Nottingham vẫn đánh bại Fenerbahce 3-0. CLB Anh hoàn toàn áp đảo và chơi lấn át đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trên mọi phương diện, với Igor Jesus ghi 1 bàn thắng và có 1 pha kiến ​​tạo, giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Nottingham trong một chiến dịch châu Âu với 7 bàn thắng. Đây sẽ là hành trang để Nottingham tự tin nghênh chiến Liverpool tối nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nottingham vs Liverpool

Phong độ tổng thể của Liverpool có vẻ khá ổn định, khi nhà đương kim vô địch thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ tại Ngoại hạng Anh lại kể một câu chuyện khác.

Liverpool chỉ giành được 2 chiến thắng trong 8 vòng đấu gần đây, khiến The Kop nằm ngoài Tốp 5. Họ đang tỏ ra thất thường khiến cơ hội bảo vệ ngai vàng dần tan thành mây khói.

Hôm nay, sự thất thường có thể khiến Liverpool mất điểm. Lối chơi phòng ngự của Nottingham luôn gây khó khăn cho đội bóng của Arne Slot. Kể từ khi vị HLV Hà Lan đến, Liverpool đã đối đầu với Nottingham 3 lần và chỉ giành được 1 điểm duy nhất. Trong trận lượt đi mùa giải Ngoại hạng Anh hiện tại, The Kop thậm chí còn bị Forest đánh bại với tỷ số 3-0 ngay tại Anfield.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Liverpool

Việc lựa chọn đội hình là một vấn đề đáng lo ngại với Nottingham. Hai thủ môn hàng đầu của họ là John Victor và Matz Sels đều đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều đó có nghĩa là tân binh Stefan Ortega sẽ bắt chính, trong khi tiền đạo số 1 Chris Wood vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối và chưa thể ra sân.

Bên kia chiến tuyến, HLV Arne Slot cũng phải đối mặt với những vấn đề khó khăn trong việc lựa chọn đội hình, khi Giovanni Leoni, Conor Bradley, Stefan Bajcetić, Wataru Endo, và hai tân binh Jeremie Frimpong và Alexander Isak đều đang phải ngồi ngoài vì chấn thương.